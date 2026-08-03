Probamos el Galaxy Z Fold8 Ultra: el plegable más ambicioso de Samsung es la máquina de productividad definitiva

Samsung ha presentado sus nuevos smartphones plegables. Tres dispositivos pensados para tres públicos diferentes cuyo tope de gama es el Galaxy Z Fold8 Ultra.

Este año la compañía coreana ha innovado con el Fold8, un nuevo formato tipo pasaporte. Sin embargo, el modelo más grande y ambicioso sigue siendo el tipo libro, un smartphone concebido para la multitarea extrema, es también el que tiene más batería y mejor cámara, buscando satisfacer a aquellos que lo quieren todo en un plegable.

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra llega al mercado a partir de 2.199 euros, un precio que hace ser consciente de la exigencia de dispositivo que es. Por ello en EL ESPAÑOL - Omicrono lo hemos probado durante los últimos días antes de que salga a la venta para saber sus puntos fuertes y débiles antes de comprarlo.

Fino, ligero, duradero

El Fold8 Ultra es un dispositivo grande, colosal, inmersivo. Sin embargo, es manejable, ergonómico y funcional. Samsung logra cuadrar el círculo con un diseño fino y ligero pese a sus considerables dimensiones.

Tenemos un smartphone que desplegado es de sólo 4,1 mm de grosor y tiene un peso de 215 gramos, bate récord en ligereza y delgadez en un dispositivo de la firma. Sorprende pudiendo ser cómodo de sujetar a una mano para ver series o películas estando abierto.

Así son los nuevos Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra y Flip8 Chema Flores

En la parte exterior tenemos una pantalla grande de 6,5 pulgadas, que en la práctica es la que tendríamos en un teléfono de gama alta con un formato algo más alargado. Pero toda la magia sucede cuando lo desplegamos y disponemos de una pantalla interior de 8 pulgadas.

Al abrirlo la sensación de inmersión es total, pero la de aprovechar el panel para la productividad aún más. Invita a tener tres aplicaciones siempre abiertas y ser más capaces en el día a día.

Pese a su delgadez y ligereza es tremendamente resistente. En ningún momento da la sensación de ser un dispositivo frágil.

Samsung ha hecho un buen trabajo en terminaciones y materiales. Dispone de una clasificación IP48 en la construcción e incorpora Gorilla Glass Ceramic 3 y Victus 2, lo que aportan un extra de tranquilidad a la hora de usar un dispositivo plegable tan grande y costoso.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Chema Flores

Sin embargo, el mayor avance en la construcción está en la tecnología Flex Titanium, que incorpora una estructura de pantalla basada en titanio diseñada para ayudar a hacer los dispositivos plegables más delgados sin comprometer su resistencia.

El lugar donde mejor se nota es en la propia pantalla ya que refuerza el soporte de la misma para absorber la presión y los impactos, así como reducir la visibilidad del pliegue. La pantalla mejora además en brillo (3.000 nits) y dispone de un acabado de baja reflectancia, acabando con los reflejos. Es un salto sideral con respecto a la generación pasada.

Un escritorio móvil

Precisamente, el gran reclamo de este teléfono es sin duda su pantalla interna. Es una oda a la productividad.

La capacidad de división de la misma en varias aplicaciones que funcionan simultáneamente a pleno rendimiento hace que quien quiere tener una oficina en cualquier parte lo tenga.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Chema Flores

Aquí la IA no es un reclamo añadido, es un argumento central.

El Galaxy Z Fold8 Ultra utiliza el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, con mejoras en CPU, GPU y NPU pensadas precisamente para ejecutar funciones de IA de forma más rápida y eficiente.

La multitarea se apoya en una vista multiventana que permite usar dos pantallas de smartphone completas a la vez, una junto a la otra, pero también con aplicaciones volantes que en la práctica permite tener una multiactividad total.

Las herramientas Galaxy AI están presentes en todo el dispositivo y son un elemento troncal para tener la mejor experiencia de productividad hasta ahora en un plegable.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Chema Flores

Así por ejemplo, Now Nudge sugiere los próximos pasos en función de lo que estemos haciendo; Photo Assist para editar fotos mediante instrucciones de texto; My FanCam para centrar automáticamente el encuadre en una persona de un vídeo o Now Brief para mantenerte al día con información relevante de tu día a día.

La idea es que el móvil no se limite a mostrar contenido, sino que te ayude proactivamente a sacarle todo el jugo de lo que puede hacer.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Chema Flores

Además, cabe tener la integración con Gemini Intelligence, que permite automatizar tareas de casi medio centenar de apps y servicios. La ambición es simple: hacer más en menos toques.

Para ser capaz de aguantar el ritmo, además del procesador de Qualcomm integra una batería de 5.000 mAh con un sistema de carga rápida de 45W. Con la nueva arquitectura de carga se comporta bastante bien y podremos acabar el día sin problema pese a que le demos mucho tute.

Está diseñado para permanecer desplegado al máximo, hacer un uso intenso y que la batería mantenga el tipo gracias a un sistema de refrigeración de grafito que lo mantiene bajo control.

Una cámara para creadores

Esta productividad y rendimiento es ideal también para creadores. Para aquellos usuarios que quiere crear y editar contenido en un único dispositivo de forma cómoda, rápida y eficaz.

Si es potente en el editado, también lo tiene que ser en la creación.

Es por ello que Samsung ha apostado por un conjunto de cámaras ambicioso —aunque por detrás del Galaxy S26 Ultra— que llega para quienes quieren ir un paso más allá con las cámaras del teléfono y no sólo usarlas para inmortalizar recuerdos.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Chema Flores

Monta un sensor principal de 200 megapíxeles con apertura f/1,7, estabilización óptica y zoom de calidad óptica 2x; una nueva ultra gran angular de 50 MP con apertura f/1,9; y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x.

La mejora clave respecto al modelo anterior está tanto en la cámara principal como en la ultra gran angular, que pasa de 12 a 50 megapíxeles y permite grabar en 8K con mayor claridad.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Chema Flores

Esto, junto con el trabajo en Nightography y el nuevo códec APV para vídeo 8K, coloca al Fold8 Ultra en una posición curiosa: es un plegable que quiere competir de tú a tú con los smartphones de gama alta habituales tanto en fotografía y vídeo. El Ultra no es sólo un apellido, es una definición de lo que es capaz sin importar que sea un plegable.

En suma, si vas a grabar y editar directamente desde el móvil, el Fold8 Ultra no quiere ser un compromiso, quiere ser tu único dispositivo.

¿Me lo compro?

El Galaxy Z Fold8 Ultra es el plegable más ambicioso de la compañía y con el que Samsung quiere dar respuesta a ese usuario ambicioso que lo quiere todo. De multitarea funcional a cámara pasando por rendimiento y consumo de contenido. Es el plegable total.

Lo hace sin reinventar la rueda pero con un avance considerable en ergonomía, diseño, rendimiento con IA y experiencia con una pantalla interior que se ve mejor que nunca.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Chema Flores

Pese a sus grandes dimensiones es tremendamente funcional y ergonómico, también muy cómodo y manejable si lo que queremos es usar la mayor cantidad de apps posibles.

Es planteable pensar en el Fold8 antes de comprar el Ultra. El Fold8 es más manejable pero hace concesiones en cámara, batería o pantalla. Entra ahí ya en la balanza personal el poder de decisión. Y esa es justo la magia de este teléfono, Samsung ofrece un plegable que desafía a los límites para los usuarios exigentes. Un smartphone que es la herramienta de trabajo y creación total.