Probamos el Galaxy Watch9, el ligerísimo reloj de Samsung que te olvidas que llevas puesto y quiere mejorar tu salud

Samsung ha deslumbrado con el lanzamiento de sus nuevos smartphones plegables, con el Fold8 como principal reclamo buscando democratizar la categoría llegando al máximo público posible.

Ese mismo enfoque, el de llegar al mayor número posible de usuarios es el planteamiento que ha hecho con el Galaxy Watch9, uno de los dos relojes inteligentes que ha renovado este mes de julio y que está pensado para el gran público.

En EL ESPAÑOL - Omicrono ya lo hemos podido probar y pasar unos días con él, para conocer así de primera mano cómo se comporta, cómo de cómodo es y si merece la pena por los 409 euros que llega al mercado.

Un reloj ligerísimo

Lo primero que llama la atención del nuevo Watch9 es lo ligero y delgado que es, sin sacrificar pantalla.

Mantiene la silueta circular con base ligeramente cuadrada, un cuerpo de aluminio y un tan contenido que te olvidas que lo llevas puesto: sólo 31,5 gramos para el modelo de 40 mm, todo con un grosor de 8,6 mm.

Samsung Galaxy Watch9 Chema Flores

La gran evolución está en los detalles, con la nueva correa y el sistema de lengüeta dinámica, que permiten aligerar la experiencia global haciendo que sea uno de los relojes más cómodos que he utilizado jamás.

Ni sientes presión cuando lo llevas puesto, ni pesa, ni baila. Simplemente tienes una enorme pantalla en la muñeca dispuesta a interactuar cuando quieras. Es un cambio sutil pero que cambia la experiencia por completo.

Esta ligereza permite hacer actividad física de forma más cómoda así como llevarlo puesto mientras duermes sin que moleste, dos detalles clave que Samsung ha potenciado enormemente este año.

El diseño, frente al Ultra, es notablemente más elegante y casual, lo que permite llevarlo con casi cualquier look sin desentonar. Es un acierto a nivel estético, especialmente si te gustan los relojes con la pantalla circular.

Más allá de la ligereza, la gran fortaleza del diseño está en la pantalla que mejora considerablemente hasta los 3.000 nits de brillo dando una visualización del contenido increíble.

Así como la mejora en batería que, aunque no es una locura, mejora su capacidad para aguantar casi los dos días de uso permitiendo la monitorización del sueño sin estar pegado al cargador. Al tiempo que no castiga el peso en la muñeca, la verdadera clave de este modelo.

Samsung Galaxy Watch9 Chema Flores

Es decir, el Watch9 no llega para competir contra los relojes deportivos de semanas de autonomía, pero sí corrige una de las quejas más recurrentes de los Galaxy Watch. Adiós a ese miedo de tenerlo que cargarlo por la noche si le castigas mucho con entrenos o actividad.

Una IA para cuidarte

A nivel interno el Watch9 estrena la plataforma Snapdragon Wear Elite. Un chip de 3 nanómetros que no sólo permite que sea increíblemente fluido, sino también mucho más eficiente y capaz.

Sin embargo, lo más interesante de este reloj no sólo es lo capaz que puede ser sino cómo se adapta a tu estilo de vida. Su ambición es mejorar tu salud y que te cuides más. Y es aquí donde Samsung echa el resto.

El Watch9 hereda el sensor BioActive de la generación anterior, pero lo mejora añadiendo una capa de análisis con Galaxy AI que se apoya especialmente en el seguimiento del sueño para saber cómo estás y cómo has recuperado del día anterior.

Samsung Galaxy Watch9 Chema Flores

A los elementos conocidos como ECG, tensión arterial, seguimiento del estrés o integraciones con aplicaciones como Strava, ahora tenemos Vitals, detección de riesgo de apnea, Energy Score, carga cardiovascular diaria o el índice de forma física.

Estas novedades en seguimiento de salud son muy útiles no sólo para tener de un vistazo conocimiento de cómo nos encontramos, sino para ayudarnos a mejorar día a día si entrenamos recurrentemente. No es un mero contador de calorías quemadas, sino que es capaz de avisarte cuando algo no está bien o recomendarte descansar si tu cuerpo no ha recuperado.

Samsung Galaxy Watch9 Chema Flores

Asimismo, también tenemos una serie de guías en modo de coach para ajustar planes tanto de sueño como de carrera, para mejorar en descanso y en rendimiento.

Pero si hay algo que destaca en la asistencia con inteligencia artificial que podemos tener en la muñeca es Gemini.

La IA de Google llega para abrazar sus funcionalidades siendo una extensión de lo que podemos hacer con el móvil directamente levantando la muñeca. Entre sus virtudes no sólo está preguntar por consultas o gestionar la agenda, sino también manejar el ecosistema de dispositivos que tengamos en casa.

¿Me lo compro?

El Galaxy Watch9 es el reloj con el que Samsung quiere llegar a todos los usuarios. Tiene todo lo que se pueda buscar en un smartwatch sin tener que prescindir de nada importante.

Aquí la clave está en su ligereza y experiencia de usuario.

Tenemos un reloj increíblemente cómodo y liviano, que permite llevarlo en la muñeca y olvidándote de él, lo que le hace muy cómodo para dormir o entrenar. A esto cabe sumarle todas las funciones potenciadas con IA, así como el entendimiento tanto con el ecosistema de Google como con el propio de Samsung. Es una doble ventaja sobre otras alternativas.

Samsung Galaxy Watch9 Chema Flores

No es un salto rompedor con respecto a la generación anterior, pero sí afianza el giro de la compañía hacia una salud mucho más proactiva y útil. Más contexto, más avisos y un mayor seguimiento general que permite espolear el rendimiento.

Por buscarle un lunar, está su autonomía. Si eres de los que no les gusta cargar el reloj cada día y medio o dos días este no es para ti. Yo me he acostumbrado a cargarlo mientras me ducho y me visto para poder aprovechar la medición nocturna, pero es una dinámica a la que tienes que hacerte si no estás acostumbrado.

Respecto a su precio, llega al mercado por 409 y 489 euros (40 y 44 mm) con lo que se sitúa considerablemente por debajo de los 749 euros del Ultra2.

Si buscas un reloj cómodo, ligero, bonito y que sea lo mejor para tu dispositivo Samsung, esta es sin duda la opción más inteligente a comprar.