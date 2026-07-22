Samsung se adelanta a Apple con el Galaxy Z Fold8: su nuevo smartphone es lo que se espera del próximo iPhone plegable

Samsung es el rey de los plegables y lo quiere seguir demostrando: acaba de presentar los Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8, tres modelos de móviles con capacidad de plegado diferentes formatos buscando adaptarse a tres tipos de usuarios diferentes.

La compañía surcoreana lidera el mercado desde el lanzamiento del primer Fold en 2019 y quiere seguir demostrando su músculo en una categoría que se espera animada este año con el lanzamiento del rumoreado iPhone plegable.

Es por eso por lo que Samsung ha sumado a sus habituales formatos de smartphones plegables uno nuevo, el Fold8, con el que se adelanta a todo lo que se espera del próximo smartphone estrella de Apple.

(Iz-Der) Samsung Galaxy Z Flip8, Fold8 y Fold8 Ultra Chema Flores

Con el Fold8 no sólo evidencia su capacidad de desarrollo, construcción y buen hacer, sino también el valor de poner ya en el mercado una tecnología pulida, funcional y con una experiencia exquisita antes que cualquier otro rival.

Galaxy Z Fold8, un golpe sobre la mesa

El Galaxy Z Fold 8 es el modelo clave de esta generación.

Toca en el punto que Apple pretende atacar con pantallas más pequeñas que el Z Fold8 Ultra, pero siendo mucho más funcional para el gran público.

Así son los nuevos Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra y Flip8 Chema Flores

El gran punto de ambas pantallas no son tanto las pulgadas, (7,6 para la interior y 5,5 para la exterior) sino el formato de ambas y el ratio de usabilidad de las mismas. En el caso de la exterior es 16:10, mientras que una vez desplegado es 4:3, con lo que lo hace realmente cómodo de usar a una mano pero al mismo tiempo da la sensación de inmersión del contenido y aprovechamiento del panel.

El Fold8 es altamente manejable. Es cómodo de usar así como delgado y ligero, siendo ergonómico incluso a una mano. Con unas dimensiones de 81,9 mm de ancho, 123,9 mm de alto, 9,7 mm de grosor plegado (4,5 mm abierto) y un peso de 201 gramos. Por ponerlo en contexto, es ligeramente más grueso que un iPhone 17 Pro (8,8 mm) pero más liviano (204 gramos).

Samsung Galaxy Z Fold8 Chema Flores

Lo cierto es que el usuario se sorprenderá dándole mucho más uso de lo que piensa cuando está cerrado. No estamos ante un Flip cuya pantalla puede ser más testimonial y necesita desplegarlo para ser operativo. Aquí no. La pantalla exterior mantiene una relación de aspecto pensada para el uso habitual de responder whatsapps, devorar TikTok o Instagram o navegar por internet.

Al abrirlo sucede la magia y ofrece un formato amplio para vídeo, lectura o juego sin sensación de tablet pequeña y con la capacidad de tener esa sensación de productividad y usabilidad mayor que un móvil de gama alta al uso.

Samsung Galaxy Z Fold8 Chema Flores

Contribuye especialmente la nueva tecnología de pantalla interna.

Basándose en la nueva estructura Flex Titanium, una combinación de película y placa de titanio que busca dos objetivos: hacer el dispositivo más delgado y reforzar la pantalla frente a la presión, lo que le permite que el pliegue de la bisagra sea prácticamente invisible.

Samsung Galaxy Z Fold8 Chema Flores

Es la mejor solución de Samsung jamás implementada. No desaparece por completo, pero sí se percibe más discreto que nunca y se siente más suave y menos mecánica gracias al ajuste de la bisagra, la tensión de la pantalla y la fuerza magnética.

Sin embargo, la clave de la pantalla interna está en la mejora en claridad y visibilidad.

Samsung Galaxy Z Fold8 Chema Flores

Por un lado alcanza hasta 3.000 nits de brillo, mientras que al mismo tiempo tiene una terminación antirreflejos. Esta combinación se traduce en una experiencia más cómoda en exteriores siendo mucho más cómoda para leer, consumir contenido o usarlo en la calle.

Con respecto a la potencia, en su interior alberga el chip más potente de Qualcomm, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, y pese a su delgadez extrema cuenta con una batería de 4.800 mAh que marca el equilibrio de esta versión.

Samsung Galaxy Z Fold8 Chema Flores

La propuesta la culmina con una combinación fotográfica con dos cámaras de 50 megapíxeles (gran angular y ultra gran angular) con intención de mantener alta resolución y detalle en la mayoría de escenas. No busca sorprender en zoom, pero sí aprovechar las funcionalidades de la IA con o herramientas como Grabación dual o seguimiento del sujeto para producir vídeos ideales para redes sociales.

En suma, este Fold8 no es el más ambicioso de la familia, pero sí el plegable que se encuentra en el término medio que busca la mayoría de los usuarios.

Galaxy Z Fold8 Ultra, el más ambicioso

Más allá del novedoso Fold8, Samsung también ha renovado los dos modelos que le han caracterizado en estos años: el Fold8 Ultra y el Flip8.

El Galaxy Z Fold8 Ultra es el smartphone plegable más ambicioso de la compañía —y probablemente del mercado—, tanto, que puede que puede convertirse en un modelo demasiado grande y capaz para algunos usuarios que no necesitan tanto.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Chema Flores

Este teléfono es para quien busca productividad total con una capacidad de potencia y multitarea sin límites. Para quienes son capaces de en un teléfono convivir con un excel, contenido y edición, por ejemplo.

El gran reclamo de este teléfono es su tamaño. Cuenta con una pantalla interior de 8 pulgadas y una exterior de 6,5 pulgadas. Al igual que sucede con el Fold8, la pantalla interior también ha sido mejorada con mayor brillo, tecnología antirreflejos y Flex Titanium que le permiten tener una inmersión y calidad de panel como nunca antes has visto en un plegable de la compañía.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Chema Flores

Todo en un smartphone de 4,1 mm de grosor cuando está desplegado (8,9 mm estando plegado) y de sólo 215 gramos de peso, el Fold más delgado hasta la fecha. Lo cierto es que pese a sus grandes dimensiones se siente bien y cómodo en la mano. Es ergonómico e invita a pasar tiempo usándolo y exprimiendo su capacidad de multitarea.

Para mover todo lo que es capaz, monta el mismo chip que el Fold8, pero con la mejora de una batería de 5.000 mAh, carga rápida de 45W con arquitectura de doble vía y un sistema de refrigeración de grafito que disipa mejor el calor para exprimirlo al máximo.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Chema Flores

El otro gran salto frente al modelo intermedio es su sistema de cámaras, haciendo así honor a su nombre.

Dispone de una lente principal de 200 megapíxeles con HDR en el modo de máxima resolución, a la que acompaña un ultra gran angular de 50 megapíxeles para escenas amplias y macro, así como un zoom de 10 megapíxeles con un 3X óptico. Una jugada con la que Samsung prácticamente se asegura superar también a Apple en potencial fotográfico frente al esperado iPhone plegable.

Más allá de las lentes, este teléfono incorpora tecnología Nightography mejorada, para fotografía nocturna; así como grabación en 8K con el nuevo códec APV. Igualmente dispone de Cine LUT, para aplicar ajustes cinematográficos de color y tono desde el propio dispositivo. Samsung busca así que los creadores de contenido tengan en el Ultra la herramienta total.

Galaxy Z Flip8

La renovación del Flip también es importante, aunque más discreta que el año pasado, donde fue mucho más protagonista.

Samsung Galaxy Z Flip8 Chema Flores

El nuevo Galaxy Z Flip8 no llega para disrumpir con respecto al modelo del año pasado, sino para pulir y hacer mejor todo lo que ya funcionaba bien frente al Flip7: es más fino, más ligero y más inteligente para las tareas cotidianas.

Con respecto al diseño, es parejo al del año pasado aunque baja ligeramente en peso hasta los 180 gramos y 6,1 mm de grosor desplegado, cifras que lo colocan como el Flip más fino y ligero de Samsung y lo acercan mucho a un móvil convencional cuando está abierto.

Samsung Galaxy Z Flip8 Chema Flores

La pantalla principal de 6,9 pulgadas mantiene resolución FHD y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, mientras que la pantalla secundaria, una Super AMOLED de 4,1 pulgadas, gana en usabilidad con FlexWindow, una interfaz pensada para ser usada de verdad y no sólo para ver la hora o contestar una notificación.

Esta interfaz, usa IA para acceder a aplicaciones, información, acciones conectadas como Now Brief, que ofrece ahora contexto más relevante y se anticipa a lo que necesita el usuario.

Relojes más potentes y delgados

Además de los nuevos teléfonos plegables, la compañía también ha aprovechado el Unpacked celebrado en Londres para dar a conocer sus nuevos relojes inteligentes, Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9.

El Ultra ha sido aligerado para que sea más ligero y cómodo de llevar, sin renunciar a su durabilidad pudiendo realizar con él deportes de acción o buceo con resistencia a 10 atmósferas.

Samsung Galaxy Watch Ultra2 Chema Flores

En esta ocasión Samsung apuesta por Qualcomm como el corazón del reloj, con el Snapdragon Wear Elite como chip, así como monta una batería de gran capacidad de 800 mAh y una pantalla súper brillante de hasta 5.000 nits.

El Watch9 por su parte está pensado para ser el compañero de salud definitivo en el día a día. Equipa el mismo chip pero una batería menor y un brillo máximo de 3.000 nits, lo que le aseguran sobrepasar el día de autonomía pero ser muy cómodo y ligero en la muñeca.