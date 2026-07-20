Adiós al mal WiFi en el jardín: probamos el nuevo invento de Amazon para tener internet ultrarrápido en exteriores

Amazon tiene a la venta en España un dispositivo de conectividad inalámbrica perfecto para mejorar la cobertura en exteriores, algo que en verano suele ser un problema en patios y terrazas.

El eero Outdoor 7 es un aparato diseñado para llevar conexiones de alta velocidad fuera de la vivienda sin sufrir cortes por la distancia. Este equipo permite extender el alcance de la red doméstica hacia jardines, terrazas amplias o patios traseros que antes sufrían de zonas muertas de cobertura.

La tecnología inalámbrica de última generación integrada en este modelo permite alcanzar un rendimiento óptimo al aire libre. La estabilidad se mantiene incluso cuando se conectan de manera simultánea decenas de aparatos tecnológicos en el exterior.

Su estructura exterior cuenta con una certificación de resistencia IP66 contra agentes climáticos adversos. Este diseño hermético garantiza un funcionamiento continuo ante tormentas de lluvia intensa, acumulaciones de nieve o temperaturas extremas en verano. Esto último es especialmente importante en España.

Los materiales plásticos empleados en la carcasa exterior resisten de manera prolongada los efectos de la radiación solar directa. El circuito interno permanece protegido y ventilado de forma pasiva sin necesidad de componentes mecánicos móviles.

La instalación física en paredes exteriores se realiza mediante un soporte incluido en el paquete original. El sistema es compatible con revestimientos comunes como madera, vinilo, ladrillo, estuco o superficies de cemento o ladrillos. Simplemente se ancla o se taladra y se enchufa.

El suministro eléctrico se gestiona a través de un único cable de red gracias al estándar de energía integrada. Este método de alimentación simplifica el cableado al transportar datos y corriente mediante el puerto Ethernet de alta velocidad. Eso sí, resulta un inconveniente que no se incluya un segundo cable más corto.

eero 7 Pro al que se conecta el eero Outdoor 7 Álvarez del Vayo Omicrono

La configuración inicial guiada por aplicación móvil facilita la vinculación con el router principal de la casa. Aquí viene uno de los pocos fallos y es que este eero Outdoor 7 solo funciona como extensor de los routers eero de Amazon, no vale con otras marcas.

El dispositivo actúa como un nodo puente capaz de comunicarse con otras unidades a gran distancia. Esta capacidad permite estructurar una malla de datos uniforme que elimina los saltos abruptos de señal en grandes parcelas.

Las bandas de transmisión utilizadas operan de forma inteligente para evitar las interferencias de redes vecinas. El canal de datos se selecciona de manera automática en función de la saturación del entorno radioeléctrico exterior.

En nuestras pruebas el dispositivo ha dado una mayor velocidad pasando de 440 a 630 Mpps cerca del dispositivo y de 210 a 260 Mbps cuando nos alejábamos algo más. También se ha mejorado la estabilidad de la red.

Entrada ethernet del eero Outdoor 7 Álvarez del Vayo Omicrono

La integración con los sistemas de hogar inteligente permite gestionar el estado de la red mediante órdenes por voz con altavoces de Amazon, los Echo. El puerto físico trasero admite velocidades de transferencia por cable de hasta 2,5 Gbps. Esta conexión resulta ideal para conectar equipos que requieran el máximo ancho de banda disponible sin latencia.

El diseño estético del aparato se mantiene discreto con líneas suaves y un acabado en tono neutro. Esta elección visual permite colocar el equipo en fachadas visibles sin llamar demasiado la atención.

La seguridad de la información compartida se refuerza mediante sistemas de cifrado actualizados de manera constante y automática. El cortafuegos integrado previene accesos no autorizados desde la periferia exterior de la propiedad privada.

La cobertura estimada alcanza extensiones notables ideales para dar servicio a eventos sociales o zonas de piscina. Los teléfonos móviles cambian de antena de manera transparente mientras el usuario camina por el exterior de la casa. El paquete de venta incluye los tornillos niveladores, los anclajes para muros y el adaptador de corriente apto para la intemperie.

eero Outdoor 7 Álvarez del Vayo Omicrono

La gestión del tráfico prioriza las transmisiones de vídeo en alta definición o las videollamadas realizadas desde las zonas de descanso. El rendimiento global del ecosistema doméstico mejora al descongestionar los enrutadores que operan dentro de la casa.

El mantenimiento necesario para conservar el aparato en perfecto estado es prácticamente nulo debido a su sellado de fábrica. Basta con retirar hojas secas o acumulaciones excesivas de polvo para asegurar una óptima dispersión de la señal inalámbrica.

Eso sí, es un dispositivo de precio elevado, 469,99 euros, a lo que se suma el precio del router principal de Amazon, aunque aquí sí que hay varios modelos a elegir.