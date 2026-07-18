Probamos el televisor de Haier para ver la final del Mundial de fútbol 2026 como nunca: una imagen de altísima calidad

Este domingo 19 de julio se disputa la final del Mundial de fútbol 2026, que enfrentará a España con Argentina. Se trata de un evento deportivo que los españoles llevan tiempo esperando, ya que la única Copa del Mundo se ganó en 2010, y que muchos aprovecharán para juntarse con familia y amigos frente al televisor.

Dado que la pantalla será el centro de todas las miradas durante esos 90 minutos de infarto, la calidad de imagen y sonido no es un detalle menor. Tener un buen televisor es fundamental para disfrutar al máximo de una final mundialista, y el Haier M92 de 65 pulgadas —actualmente en oferta por 899 euros frente a sus 1.149 originales— se convierte en la opción ideal para vivir el partido como nunca.

En EL ESPAÑOL - Omicrono llevamos más de un mes probando el Haier M92 de 65 pulgadas. De hecho, hemos visto todos los partidos del Mundial de fútbol 2026 en este televisor, que ofrece un panel Mini LED QLED, una gran calidad de imagen y un sonido potente que te mete en los partidos.

Un diseño elegante

El Haier M92 es un televisor elegante cuyo diseño se nota que se ha cuidado y que casa bien en cualquier salón. Eso sí, su tamaño de 65 pulgadas hace que sea obligatorio contar con una mesa o lugar espacioso donde colocarlo.

Este modelo ofrece un cuerpo delgado y con una pantalla sin marcos, y a pesar de su tamaño se puede colocar fácilmente, gracias a que cuenta con unas patas que se instalan muy fácilmente en sus laterales y en apenas unos pocos minutos.

La Haier M92 de 65 pulgadas. Nacho Castañón Omicrono

Con un peso de 29,1 kilogramos, es compatible con soportes de pared VESA estándar para pantallas de 65 pulgadas. En el caso de apostar por ello, hay que recordar que la distancia mínima de visionado recomendada para 4K es de 2,4 metros.

En el apartado de diseño, también destaca la inclusión en la zona inferior del televisor de un botón para encender y apagar el equipo, junto a otro destinado a silenciar el micrófono cuando se desea que el asistente de Google deje de escuchar.

La Haier M92 de 65 pulgadas. Nacho Castañón Omicrono

En el apartado de conectividad, el Haier M92 ofrece un equipamiento completo que cubre prácticamente cualquier necesidad. El televisor incorpora cuatro puertos HDMI 2.1 (ideales para las consolas), varios USB, conexión WiFi y Bluetooth, además de salida para auriculares mediante jack y puerto Ethernet para conexión a Internet por cable, entre otras opciones.

También dispone de cuatro altavoces con sonido KEF compatibles con tecnología envolvente Dolby Atmos, que suenan con mucha potencia.

La Haier M92 de 65 pulgadas. Nacho Castañón Omicrono

El televisor viene igualmente con un mando a distancia de color gris que se agarra bien, resulta sencillo y se puede cargar mediante un cable USB-C o con energía solar.

El mando integra además varios botones de acceso directo a aplicaciones, con teclas específicas para Netflix, YouTube y Amazon Prime Video.

En el apartado de diseño, el Haier M92 apuesta por Google TV como sistema operativo, una plataforma fácil de usar e intuitiva que ofrece acceso a miles de aplicaciones, entre ellas HBO Max o Disney+. Además, integra Chromecast para enviar contenido desde el móvil y dispone de control por voz.

Un gran rendimiento

El Haier M92 es un televisor que está muy enfocado al deporte y a los videojuegos, y se nota desde un principio. Este modelo viene con un sistema de imagen Mini LED combinado con panel QLED y procesamiento mediante inteligencia artificial (IA) y 144Hz para una imagen súper fluida y con muchísimo contraste.

La Haier M92 de 65 pulgadas. Nacho Castañón Omicrono

Durante nuestras intensas sesiones frente a la pantalla en este último mes, viendo tanto el Mundial de fútbol como películas y jugando a videojuegos, la tecnología Mini LED QLED Ultra ha demostrado un rendimiento de gran calidad.

Al contar con miles de zonas de retroiluminación independientes, el Haier M92 logra unos negros profundos y una precisión de color que un panel LED tradicional sencillamente no puede alcanzar.

La Haier M92 de 65 pulgadas. Nacho Castañón Omicrono

En la práctica, esto significa que el molesto efecto halo, ese resplandor que suele aparecer alrededor de los marcadores deportivos o los subtítulos sobre fondos oscuros, es totalmente inexistente.

A esto hay que sumarle el sistema UltraSense AI, un motor de inteligencia artificial que detecta automáticamente el tipo de contenido y ajusta el brillo, el contraste y la nitidez en tiempo real, para ofrecer siempre la mejor imagen.

La Haier M92 de 65 pulgadas. Nacho Castañón Omicrono

Además, el panel incorpora el acabado Ultra Cristal-Black, un filtro antirreflectante que ha sido clave en los partidos de media tarde. Combinado con Dolby Vision IQ, que adapta la imagen según la luz ambiental de la habitación, y el soporte HDR10+, la pantalla mantiene una visibilidad perfecta sin importar si tienes la persiana subida o la iluminación directa del salón encendida.

Aunque el fútbol ha monopolizado gran parte de nuestras pruebas, no podíamos dejar pasar su faceta enfocada a los videojuegos. Esos 144Hz nativos ya garantizan una suavidad exquisita, pero Haier ha ido un paso más allá integrando el Gaming Accelerator 240Hz DLG.

Al activar este modo, que eleva la tasa de refresco a unos 240Hz en resolución 2K mediante tecnología Dual Line Gate, el televisor reduce drásticamente el retardo de entrada y el desenfoque de movimiento.

Otro detalle a destacar de este televisor es su sonido, que ya adelantamos antes que despuntaba. Este modelo monta un sistema Sound by KEF 2.1 que incluye un altavoz de graves integrado, dándole una contundencia espectacular a las frecuencias bajas sin necesidad de equipos externos. A nivel acústico destacan dos tecnologías clave que trabajan en conjunto para meterte de lleno en el estadio.

La Haier M92 de 65 pulgadas. Nacho Castañón Omicrono

Por un lado, Dolby Atmos crea una burbuja de sonido tridimensional envolvente que te sitúa literalmente en el centro de la grada. Por otro, DBX-TV actúa como un sistema avanzado de mejora de audio que limpia los diálogos, refuerza aún más la inmersión y logra que los cánticos y los efectos sonoros suenen mucho más ricos y potentes.

Entre otros detalles, el Haier M92 cuenta con un procesador de cuatro núcleos apoyado por 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, y con una gestión inteligente de la retroiluminación del Mini LED apaga selectivamente las zonas de la pantalla donde no hay contenido, consumiendo notablemente menos electricidad.

¿Me lo compro?

El Haier M92 de 65 pulgadas ha demostrado durante nuestras semanas de prueba ser una de las propuestas más sólidas y equilibradas del mercado, llegando justo a tiempo para disfrutar al máximo de la inminente final del Mundial y de un verano lleno de eventos deportivos.

Su mayor virtud es su panel Mini LED QLED Ultra que, respaldado por la inteligencia artificial y el acabado antirreflectante, garantiza una calidad de imagen sobresaliente con negros profundos, cero efecto halo y un nivel de detalle espectacular en cualquier condición de iluminación del salón.

La Haier M92 de 65 pulgadas. Nacho Castañón Omicrono

Pero este televisor no solo brilla cuando la pelota está en juego o durante un maratón de series, sino también lo hace en otros aspectos. Por ejemplo, en el apartado sonoro, firmado por la prestigiosa KEF con su sistema 2.1 y soporte para Dolby Atmos, que consigue un sonido potente y una gran inmersión, haciendo totalmente prescindible la compra de una barra de sonido adicional.

Si a esto le sumamos sus prestaciones enfocadas al gaming, con 144Hz nativos que pueden escalar hasta unos rapidísimos 240Hz gracias a la tecnología DLG, se trata de un televisor muy completo capaz de satisfacer incluso a los jugadores más exigentes.

Su precio de 899 euros que marca su oferta actual (frente a los 1.149 euros originales) también lo convierte en una interesante alternativa para aquellos que busquen un televisor de 65 pulgadas con una gran relación entre calidad y precio.