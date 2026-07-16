Esta cámara quiere que grabes tus vacaciones de verano como si fuese una película: probamos la nueva Insta360 Luna Ultra

El vídeo en redes sociales ha llegado para quedarse con más fuerza que nunca, y con él la necesidad de grabarlo cada vez mejor. Insta360 lo sabe y acaba de lanzar Luna Ultra, una cámara gimbal diseñada junto a Leica que ambiciona con revolucionar cómo creas contenido.

Lo cierto es que pese a su ambición, Luna Ultra llega para ocupar un hueco de mercado muy concreto y que llega para retar directamente a DJI, la absoluta referencia de este formato en el sector.

Está concebida para los creadores de contenido que quieren dar un salto serio en vídeo más allá del móvil, con una cámara autónoma, estabilizada y que aporta muchas más funciones de las que podría tener en su teléfono. Altas prestaciones que llegan con un precio de 729 euros de partida.

Altamente capaz

Lo primero que hay que tener en cuenta de Luna Ultra es que es una cámara por sí misma. Pese a su portabilidad, ligereza y conectividad con el smartphone, no se entiende como un complemento del móvil sino que el teléfono sirve únicamente para editar y compartir el contenido. Igual que sucede con las cámaras de acción, por ejemplo.

El gran reclamo de esta cámara es su doble lente. Por un lado, monta un enorme sensor de 1 pulgada con óptica Leica Summicron, que se complementa con un teleobjetivo con zoom de hasta 12x y un sensor algo más pequeño (1/1,3") pero igualmente luminoso con una apertura F2.0.

Insta360 Luna Ultra Chema Flores

En la práctica esto permite un rendimiento con una luminosidad y versatilidad increíble en un tamaño muy reducido y cómodo, que presume de cinco distancias focales y un zoom sin pérdida realmente capaz.

Este músculo se traslada al vídeo, que permite grabar en 8K a 30 fotogramas por segundo, con soporte para Dolby Vision y captura en I‑Log de 10 bits. Aquí la propuesta habla por sí misma, no está buscando sólo a ese usuario que quiere inmortalizar sus vacaciones, sino que se dirige claramente a ese usuario profesional que quiere a la Luna Ultra como una herramienta de trabajo.

Permite en el editado posterior disponer de margen suficiente para levantar sombras, corregir luces o ajustar el color sin que la imagen se rompa. En concreto presume de hasta 14 pasos de rango dinámico, y esa cifra, más allá del marketing, se traduce en una mayor capacidad para aguantar escenas con contrastes duros y un rendimiento todoterreno.

Precisamente esta cámara está pensada para llevar a todas partes. Usarla casi como un elemento de documentación diaria, es perfecta para vlogs.

Insta360 Luna Ultra Chema Flores

Su clave, como sucede en este tipo de cámaras, reside en cómo se comporta cuando uno se mueve, corre, gira o cambia el plano en mitad de la acción. Y lo hace excelentemente. Combina un sistema de estabilización mecánica de tres ejes con estabilización electrónica que genera fluidez sin saltos ni vibraciones.

También es interesante a la hora de grabar de noche, con PureVideo, que reduce el ruido, mejora el brillo y saca detalles hasta en 4K. No es un rendimiento milagroso, pero realmente se nota la diferencia en espacios cerrados a baja luz o ambientes de iluminación complicada.

Opción de seguimiento en la Insta360 Luna Ultra Chema Flores

La magia sin embargo está en el software de seguimiento, el sistema Deep Track 5.0. Se trata de una tecnología que usa IA para identificar al sujeto, con lo que la cámara hace el trabajo por ti. No sólo te sigue, sino que hace zoom o encuadra sola a la perfección. Puedes dejar que la cámara haga todo el trabajo y olvidarte.

Y ese es justo el otro reclamo, que tiene esta cámara: una pantalla táctil extraíble.

Insta360 Luna Ultra Chema Flores

El panel OLED trasero de 2 pulgadas no sólo sirve para ir controlando la grabación con la cámara en la mano —además de que se puede girar en vertical o en horizontal—, sino que se puede extraer para dejar la cámara fija y manejar la cámara a distancia.

Funciona como un mando remoto con una transmisión HD hasta 20 metros de distancia e integra su propio micrófono. Es un recurso muy útil por si queremos, por ejemplo, deja la cámara fija con seguimiento automático y hacer una narración de lo que está sucediendo.

Insta360 Luna Ultra Chema Flores

Más allá del vídeo, en fotografía, también rinde de forma sobresaliente. Tenemos el sistema UltraFoto de 37 megapíxeles, así como permite panorámicas de hasta 200 megapíxeles. No pretende sustituir a una cámara al uso, pero los resultados son óptimos para quien quiere inmortalizar un momento sin cambiar al teléfono.

Con respecto a la autonomía, la compañía promete unas 4 horas de uso, pero si se hace intensivo se reduce a en torno a las 3 horas. Cifras que aun así son más que correctas para este tipo de dispositivos. Eso sí, dispone de tecnología de carga rápida que podremos tener el 80% de la batería en unos 20 minutos

¿Me la compro?

La Luna Ultra es una cámara muy ambiciosa que llega para un usuario muy concreto: quien quiere crear contenido más allá de su smartphone o una cámara de acción. Hay usuarios que con cualquiera de las otras dos alternativas se puede encontrar igualmente cómodo.

El gran punto fuerte de este modelo de Insta360 es la doble lente y la capacidad de procesado posterior. El sensor de una pulgada y el teleobjetivo permiten tener una versatilidad increíble en las tomas y una capacidad de lograr planos que con otras alternativas como smartphone con gimbal o una cámara no son posibles.

Insta360 Luna Ultra Chema Flores

Entre sus fortalezas también está el seguimiento por IA que realmente funciona muy bien y un flujo profesional de herramientas y accesorios específicos que permiten construir un ecosistema en torno a ella. No sólo a nivel de hardware, pudiendo añadirle micrófonos externos o filtros; sino también aprovechar las herramientas de edición que podemos encontrar en la aplicación.

Es difícil recomendar su compra si no vas a hacer contenido profesional, su capacidad es tal que queda grande para la mayoría de usuarios. Si ya tienes una buena cámara y un gimbal o bien un smartphone de gama alta con una buena estabilización, te puede valer de alternativa.

El pack estándar cuesta 729 euros y el Creator sube a 929 € e incluye bolsa, empuñadura con batería, micrófono y lente gran angular. Importe que en el segundo caso supera a, por ejemplo, comprarse un iPhone 17. Es decir, hay que tener muy claro que se quiere comprar una cámara de este tipo, porque eres un profesional que le va a sacar partido.

Si tienes claro eso, la Luna Ultra es una de las propuestas más equilibradas. Su precio hace justicia a lo que ofrece y si quieres dar el salto del smartphone a una solución de grabación única que englobe todo en un sólo lugar, Insta360 ha logrado una cámara excelente con ambición profesional. Igualmente, también es interesante si estás acostumbrado a trabajar con cámaras mirrorless y necesitas una cámara accesoria de vídeo cómoda, manejable y estás dispuesto a pagar por esas ventajas.