Probamos GoPro Mission 1 Pro: la cámara de acción más icónica evoluciona para convertirse en una herramienta de cine

Llega el verano y con él las vacaciones, las escapadas y esas excursiones que no se pueden hacer durante el resto del año.

Con ellas, suele acompañar una cámara que inmortalice lo que vivimos y guardar así los recuerdos. Una de esas compañeras suele ser una cámara de acción, de esas que nos despreocupamos si la llevamos a la playa, la sumergimos en el mar o la ponemos al frente de la bici en la ruta por la montaña.

Ahora, GoPro ha ido un paso más allá con su nueva Mission 1 Pro. No sólo aspira a poder guardar tus recuerdos de forma imborrable, sino que escala de nivel para ofrecer una cámara de cine compacta.

Es decir, el nuevo modelo de la compañía estadounidense no sólo está pensado —como hasta ahora— para que la aproveches en escapadas o viajes, sino que su ambición es que los profesionales puedan usarla para ser la cámara de grabación profesional más pequeña y versátil que han tenido hasta ahora.

Su precio de 699,99 euros da pistas sobre que esto no es una cámara de verano. Es una herramienta que permite llevar tus creaciones a otro nivel y a convertirse en la forma más sencilla y versátil de tener una cámara de cine en tu bolsillo.

Un salto profesional

El gran salto de la Mission 1 Pro está en el combo de sensor y procesador.

En esta cámara GoPro estrena un sensor de 1 pulgada y 50 megapíxeles con píxeles nativos de 1,6 µm y píxeles fusionados de 3,2 µm en modo Quad Bayer, capaz de ofrecer hasta 14 pasos de rango dinámico en el propio sensor. Especificaciones propias de soluciones profesionales que se usan en publicidad o documentales y no en una cámara de acción veraniega.

GoPro Mission 1 Pro Chema

Además del sensor, el corazón de la cámara es el procesador GP3, fabricado en 5 nm, que permite más autonomía, mejor control térmico y una NPU con IA dedicada al procesamiento de píxeles que refuerza rendimiento en baja luz y modos asistidos.

Una de las grandes ventajas de estas capacidades es el margen que deja para el postprocesado, pudiendo recuperar sombras sin quemar cielos y recuperar detalles.

El procesador GP3, fabricado en 5 nm, pone la otra mitad de la ecuación: más autonomía, mejor control térmico y una NPU con IA dedicada al procesamiento de píxeles que refuerza rendimiento en baja luz y modos asistidos.

La fortaleza de esta cámara es su músculo a la hora de grabar a resoluciones y velocidades altas de fotogramas. Es una bestia.

Graba vídeo 8K de 16:9 hasta 60 fotogramas por segundo, sin embargo uno de los 'efectos wow' es su cámara lenta. Pudiendo tener ráfagas de 10 segundos en 1080p a 960 fps, GoPro ofrece a los profesionales una claridad y detalle en los planos que le evitarán comprar otras alternativas de miles de euros.

Esta ambición en resolución y alta velocidad es lo que diferencia al comprador que realmente necesita un modelo Mission y a quien le basta con una Hero.

GoPro Mission 1 Pro Chema Flores

Con esta disyuntiva también tenemos 13 modos de captura que detectan escenas, reconocimiento facial o asignación de tonos, así como colores de perfil que permiten a los profesionales sacar todo el jugo a esta cámara.

Algo que también sucede con el audio. Integra cuatro micrófonos para grabación estéreo con reducción de ruido de viento y soporta grabación 32 bit, sin embargo, también podemos conectarlo a sistemas de micrófonos inalámbricos para sostener sesiones de grabación mucho más ambiciosas.

Asimismo, otro de los detalles interesantes de la grabación es su autonomía. Podremos grabar más de cinco horas grabando en 1080p30 y algo más de tres horas en 4K30 con la nueva batería. Son tiempos elevados para una cámara compacta, lo que en la práctica al usuario le permite tener una versatilidad total e incluso llegarse a olvidar que está grabando para centrarse en la experiencia.

Por otro lado, aunque está pensada especialmente para vídeo, esta GoPro es muy disfrutable como cámara de fotos.

GoPro Mission 1 Pro Chema Flores

Nos permite tener un rápido desempeño para capturar instantes clave, pero también permite capturas RAW y HDR con el modo SuperFoto y ráfagas de hasta 60 imágenes por segundo. No busca hacerle sombra a cámaras profesionales de fotografía, pero se convierte también en una solución muy válida para fotografía de acción, deportes o viajes —además de recuerdos personales—.

Diseño: una empuñadura, clave

Precisamente, para aprovechar esta capacidad de fotografía en cualquier parte, es especialmente interesante hacerse con la empuñadura de apuntar y disparar (99€).

Extremadamente ergonómica, convierte la Mission 1 Pro en una cámara rápida para inmortalizar instantes y con la sensación de tener una cámara tradicional entre manos. El botón es muy cómodo e intuitivo de accionar, así como su montaje: bastará con abrir el bastidor e insertar la GoPro. Coser y cantar.

GoPro Mission 1 Pro Chema Flores

Por lo demás, en lo que se refiere a diseño, la Mission 1 Pro mantiene el formato compacto que ha hecho reconocible a la marca, pero llevándolo un paso más allá con un cuerpo reforzado y un diseño claramente orientado a ponerla a prueba.

Es sumergible hasta 20 metros sin carcasa, ofrece un mayor campo de visión y la pantalla trasera es un 14% más grande que modelos habituales. Esta ganancia de pulgadas permite que la interfaz sea más cómoda de trabajar, con botones más grandes y logrando que todo sea mucho más cómodo y práctico.

GoPro Mission 1 Pro Chema Flores

Igualmente dispone de una pantalla frontal, desde la que podemos ver qué estamos grabando y que permite llevar el contenido a un nuevo nivel.

¿Me la compro?

Con la Mission 1 Pro GoPro ha dado un salto de calidad increíble. No se trata sólo del modelo más ambicioso que tiene en su catálogo, sino que el que quiere retar a cámaras profesionales en un formato mucho más pequeño, versátil y resistente.

Tiene capacidades de grabación y fotografía avanzadas, muy enfocadas a profesionales, con lo que ya no estamos optando a un producto —solo— para inmortalizar tus vacaciones, sino que GoPro se transforma en una herramienta real para producciones y grabaciones de alto perfil.

GoPro Mission 1 Pro Chema Flores

Se aleja así de quien quiere sólo una cámara pequeña para vacaciones o deportes ocasionales; esta GoPro va a lo grande. Si lo haces, tendrás un resultado fantástico, pero no serás capaz de exprimir todo lo que esta cámara es capaz de dar.

En suma, la GoPro Mission 1 Pro está pensada para quienes ya trabajan con cámaras de cine o híbridas y quieren añadir una pieza más en su rutina creativa, para lograr así planos donde otras no llegan sin sacrificar la calidad. No está tan pensada para los usuarios que vienen de un modelo Hero —o similar de la competencia—, ya que pueden encontrar otros modelos más asequibles con menos prestaciones pero que le serán totalmente válidas.