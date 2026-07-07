Nothing Ear (3a), los auriculares de diseño transparente y enorme calidad de sonido que son una compra maestra

Nothing acaba de lanzar los Ear (3a), la renovación de uno de sus auriculares más vendidos: los Ear (a) lanzados en 2024 y que desde entonces han sido un éxito debido a la combinación de rendimiento, diseño y precio. Fortalezas que se repiten en este nuevo modelo que llegan hoy a España.

Sin embargo, los nuevos Ear (3a) van más allá. Además de su calidad de sonido inmersivo, diseño icónico y precio ajustado, también incorporan nuevas funcionalidades inteligentes con inteligencia artificial pensando en que el usuario pueda usarlos en su día a día más allá de la música.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos pasado la última semana con ellos, para comprobar de primera mano cuáles son sus fortalezas y debilidades por los 99 euros por los que se pueden comprar.

Un diseño icónico

Lo primero que llama la atención de estos auriculares es su diseño. Llamativo y con personalidad, pero que no renuncia ni a la comodidad ni al rendimiento.

El estuche de carga se ha rediseñado ligeramente con respecto a la generación anterior recordando ligeramente a un pastillero. Entre la nueva silueta y el color amarillo que estamos probando, la sensación es algo más desenfadada que el modelo previo y —especialmente— frente a los Ear (3).

Nothing Ear (3a) Chema Flores

La caja también ha cambiado el indicador LED, que ahora son tres pequeñas luces 1x3 que permite consultar de un vistazo el nivel de batería, el estado de carga, el proceso de emparejamiento y otra información relevante del sistema. No es exactamente la Glyph Bar de los Phone (4b) y (4a) pero recuerda.

Los propios auriculares mantienen esa icónica estética transparente que dejan ver la circuitería interna y están marcados con un punto rojo y blanco que indican la correspondiente oreja. Asimismo, han mejorado en ciertos detalles y ergonomías para hacerlos más cómodos y ligeros, incorporando además una nueva almohadilla de tamaño XS que garantiza un ajuste más cómodo para muchos usuarios.

Nothing Ear (3a) Chema Flores

Lo cierto es que la apuesta por materiales de alta calidad, la comodidad en la oreja —que te olvidas de ellos cuando los llevas puestos— y la sensación premium al usarlos, invitan a pensar que son mucho más caros de lo que realmente cuestan.

El otro gran detalle del diseño es su combinación con la autonomía. Prima el reducido diseño que les hace cómodos de llevar a todas partes, lo que permite tener unas 6 horas de uso intenso con la cancelación de ruido y 25 horas en total con el estuche. Tiempo que se amplía si los usamos sin cancelación. Además, una carga de unos 5 minutos, devolverá una hora de reproducción de música.

Calidad de sonido mejorada

Más allá del diseño, el gran reclamo de estos auriculares es el más importante: la calidad de sonido.

En estos nuevos Ear (3a) encontramos una de las mejores experiencias de sonido del mercado en general y en este rango de precios en particular. Tenemos graves profundos con mucho detalle, pero también ricos medios y agudos que hacen que la sensación de inmersión en la música sea total.

Nothing Ear (3a) Chema Flores

Para lograrlo, en su interior cuentan con un nuevo driver dinámico de 12 mm. Éste desplaza más aire y consigue unos graves hasta 5 dB más intensos que la generación anterior, mientras que su ligero diafragma PMI inspirado en la ingeniería aeroespacial es quien reproduce los agudos claros y precisos.

En su ambición por ofrecer sonido de alta calidad, están certificado para Hi-Res Audio Wireless y compatible con LDAC, Ear (3a) permite transmitir audio de alta calidad de hasta 24 bits/96 kHz, garantizando una reproducción rica, equilibrada y fiel a la grabación original.

Nothing Ear (3a) Chema Flores

La verdadera magia auditiva está en la personalización de la experiencia. Los usuarios tienen el ecualizador avanzado de la aplicación Nothing X, que incorpora un ecualizador de 8 bandas y la posibilidad de compartir perfiles de sonido. Asimismo, el Audio Espacial Estático amplía el sonido estéreo tradicional para crear una escena sonora más amplia e inmersiva.

También ha mejorado la cancelación de ruido. Ahora ofrecen hasta 45 dB de cancelación activa de ruido de banda ancha (Wideband ANC), ayudando a los usuarios a mantener la concentración y a aislarse de lo que te rodea. Aunque han mejorado la malla acústica y el algoritmo ANC, que permiten una reducción de ruido más eficaz que la generación anterior, no son los mejores auriculares para crear esa burbuja que permite silenciar el entorno por completo como compañeros de trabajo o conversaciones ajenas. La reducción de ruido funciona, especialmente en sonidos repetitivos y monótonos, pero no es la mejor del mercado.

Mejor rendimiento tiene el modo transparencia, que permite escuchar los sonidos exteriores de forma natural sin quitarnos los auriculares.

Todo este trabajo se realiza a través de una matriz de tres micrófonos que, usando IA, funciona especialmente bien en llamadas, devolviendo un sonido nítido incluso en espacios con viento o ruidosos.

Funciones inteligentes

Más allá de la calidad de sonido, Nothing quiere que puedas hacer más cosas con estos auriculares. La idea es clara: que los lleves todo el rato.

Para empezar se pueden emparejar con dos dispositivos, con lo que podremos tenerlos conectados con el PC y nuestro móvil para ir alternando música o llamadas de una forma fluida y sin tener que ir cambiando manualmente.

Nothing Ear (3a) Chema Flores

Desde la aplicación de Nothing X se integra con los smartphones de la compañía para ofrecer funciones únicas como el acceso rápido a ChatGPT o aprovechar el Essential Space de una manera más productiva y natural, sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

Precisamente, incorporan almacenamiento, lo que permite capturar fragmentos de audio directamente desde los auriculares. Lo hace a través de la función Audio Snapshot para guardar, por ejemplo, una nota de voz de un amigo. Bastará con pellizcar simultáneamente ambos auriculares para capturar tanto el audio previo como posterior al momento de activación.

Nothing Ear (3a) Chema Flores

Las grabaciones se sincronizan automáticamente con la aplicación Nothing X, donde pueden reproducirse, editarse, compartirse y transcribirse.

Se espera que en el futuro también admitan grabación de llamadas. De momento no está disponible en España, pero esta función sí llega a otros mercados.

¿Me los compro?

Los Nothing Ear (3a) son una compra maestra. Ideal para aquellos que buscan unos auriculares de menos de 100 euros que aporten una gran calidad de sonido a la hora de escuchar música o películas, pero que también rinda en videollamadas. Todo además aderezado con un diseño único que permiten diferenciarse de todo lo que hay en el mercado.

Cojean frente a la competencia en la cancelación de ruido. Es solvente y capaz, pero no tiene la capacidad para aislarte por completo del mundo si tienes esa necesidad.

En suma, si quieres unos auriculares que rindan bien, con buen diseño y que no los tenga todo el mundo, los Ear (3a) son para ti. Mejoran lo que ya funcionaba del modelo anterior para tener una de las propuestas más solventes del mercado por menos de 100 euros.