Probamos el mejor televisor de Samsung para ver el Mundial: tecnología única para disfrutar de los partidos como nunca

Uno de los momentos de especial interés por la compra de televisores es mientras se celebran grandes eventos deportivos y aquí el nuevo Micro RGB R95H que Samsung acaba de traer a España juega con ventaja.

El televisor encabeza la propuesta premium de la compañía, ofreciendo una opción más avanzada que sus también excelentes NeoQLED u OLED. Lo hace no sólo con una calidad de imagen superior o un diseño elegante y refinado, sino también con la fortaleza de saber exprimir mejor el uso de la IA y el ecosistema de productos.

Aprovechando el Mundial, en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos pasado las últimas semanas con él para probar de primera mano cómo se comporta la nueva punta de lanza de Samsung y si merece la pena el salto a este modelo que parte de los 3.600 euros, aunque es posible encontrarlo más barato estos días por diferentes promociones.

Calidad a pleno color

En este modelo Samsung apuesta por una tecnología de retroiluminación en la que cada LED integra rojo, verde y azul, en lugar de depender de filtros de color como en una Mini LED convencional. Además, se controlan de forma individual y con una mucho mayor densidad que en otros modelos y en la competencia.

En la práctica, el resultado más apreciable que tenemos es la viveza, la profundidad y la precisión del color. El R95H es un televisor que brilla, literalmente.

Samsung Micro RGB R95H Chema Flores

El color es muy rico sin romperse, siendo capaz de aportar un detalle fino en sombras, blancos y negros que se mantiene en el brillo máximo. Se nota especialmente en formatos de alto rendimiento, con un procesado de imagen que es lo mejor que he experimentado nunca en mi salón.

El cerebro que consigue ajustar los colores, la nitidez y la resolución por sí mismos es el Micro RGB AI Engine Pro, un chip que analiza la imagen en tiempo real para lograr esa viveza y realismo en cualquier contenido que quieras disfrutar. Es capaz de escalar imágenes, impulsar los colores o detectar el movimiento para agudizar la definición.

Así por ejemplo, es especialmente destacable el rendimiento en situaciones de alto contraste, como pueden ser los partidos del mundial que se juegan por la mañana. Tendremos una mejora notable de la experiencia.

Aunque el usuario puede configurar los parámetros como desee, en esta ocasión este procesador permite abrazar más la configuración automática basándose en la IA. No sólo reconoce escenas, sino que es capaz de gestionar el contenido para que diferenciar mejor a los jugadores y el césped, optimizar las transiciones y movimientos rápidos para reproducirlo con precisión y detalle sin que de la sensación de artificialidad, o incluso podremos ajustar el sonido para tener el ambiente del estadio sin los comentarios (o viceversa).

Modo IA del Samsung Micro RGB R95H Chema Flores

Para mejorar la calidad de imagen y la experiencia del usuario viendo el televisor, este R95H apuesta por uno de los detalles que ya se ha convertido en santo y seña de los televisores Samsung de gama alta: la tecnología Glare Free.

Este avance ofrece una pantalla sin ningún tipo de reflejo, ni aunque se ponga frente a una ventana a pleno sol. Favorece a tener ese negro puro que buscamos en películas y series o los colores vivos de retransmisiones y videojuegos. Una vez que la pruebas no quieres renunciar a ella.

Mucho más inteligente

La ambición de Samsung es que el televisor sea mucho más allá que un dispositivo para ver series y películas. Lo lleva defendiendo desde hace años, pero es especialmente palpable en este modelo gracias a Samsung Vision AI Companion.

Tenemos un completo sistema de aplicaciones y ajustes que, gracias a la inteligencia artificial, son capaces de adaptarse a la vida y necesidades del día a día del usuario. Lo hace con una variedad de funcionalidades que casi parece magia que se haga directamente desde el televisor, sin complementos.

Sistema de IA del Samsung Micro RGB R95H Chema Flores

Tenemos un asistente mucho más inteligente que es capaz de conocer cómo es nuestra rutina diaria y nos puede proponer —con sólo detectar nuestra presencia, sin tener que encender el televisor— cómo se presenta el día, cómo está nuestra agenda o cuáles son las últimas noticias.

Entre otras bondades de esta suite de funcionalidades de IA se puede encontrar la regulación del sonido para enfatizar sólo lo que nos interese, la traducción del contenido en tiempo real con subtítulos automáticos en tu idioma, o la integración de búsqueda contextual sobre lo que estamos viendo. Así por ejemplo, cuando estamos viendo un partido del Mundial seremos capaces de saber cómo va el cuadro del resto de selecciones con sólo preguntarle.

Hub de apps de Samsung Micro RGB R95H Chema Flores

Una de las formas en las que se le saca de verdad partido a estas capacidades inteligentes del televisor es con One UI Tizen.

Además del contenido gratuito de Samsung TV Plus, tenemos una variedad de aplicaciones que permiten desde tener nuestras fotos personales con Google Photos como salvapantallas del televisor a tener rutinas de entrenamientos que podemos vincular con nuestro Galaxy Watch y ahorrar la suscripción al gimnasio entrenando en casa.

Un detalle interesante del ecosistema es Art Store, su tienda de obras de arte que permite tener el televisor siempre encendido con una selección de cuadros para que —aprovechando el diseño refinado y sin marcos Infinity Air Design—, el televisor pueda pasar desapercibido en el salón.

Detalle del diseño del Samsung Micro RGB R95H Chema Flores

Sin embargo, el elemento que convierte a este televisor en el verdadero centro de control del hogar es Smart Things. Con él podremos manejar miles de dispositivos inteligentes desde el salón con una facilidad más sencilla que nunca.

De este modo, podremos usar el móvil como mando, cuidar de las mascotas porque detectará que nuestro perro está ladrando o necesita atención, tiene integración directa con el almacenamiento de nuestro smartphone y hasta un modo karaoke. Asimismo, y como ya es habitual, dispondremos de capacidad para gestionar los diferentes elementos conectados de la casa: desde electrodomésticos a lámparas.

Lo que también podemos hacer en este televisor es jugar mejor que nunca. Samsung ha reforzado la parte gaming con AI gaming optimizer, una tecnología que mejora su hub de videojuegos para que la experiencia sea más fluida y personalizada. De este modo, jugar sin consola usando directamente las aplicaciones del televisor funciona de forma excelente. Aún así, la integración con consolas externas también es sobresaliente.

¿Me la compro?

El R95H es el televisor total. Es un dispositivo para los que quieren lo mejor y lo último en tecnología del mercado. Es preciso, capaz y potente, con un diseño elegante y una experiencia de visionado que supera a sus rivales.

Samsung Micro RGB R95H Chema Flores

Este Micro RGB es la demostración de fuerza de Samsung en televisores para 2026. Como grandes puntos fuertes se encuentra su gestión del color descomunal, su tecnología antireflejos y el poder de la IA por todas partes.

Es un televisor que se disfruta cuando lo exprimes y que dejará satisfechos a los que hagan la inversión en él. Es probable que si lo que buscas es un televisor para hacer lo básico este no es para ti, pero si buscas un modelo que marque diferencias es una de las teles más llamativas que vas a encontrar ahora mismo en el mercado.

En suma, si estás pensando en el Mundial como excusa para renovar tele, el R95H encaja como apuesta fuerte: lo va a lucir. La gestión que hace de los partidos es increíble y marca las diferencias en otro tipo de contenidos como gaming o cine. Además de todas las funciones inteligentes que trae.