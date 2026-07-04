Confirmado: la mejor forma de cuidar la piscina es hacerla inteligente, y esto es todo lo que has de tener en cuenta

El verano en España es sinónimo de sol, descanso y, de manera casi inevitable, de temperaturas extremas que invitan a buscar refugio en el agua. Para los afortunados que tienen una piscina en casa, esta se convierte en el epicentro del hogar.

Sin embargo, mantener un espacio así limpio, seguro y con el nivel de agua óptimo requiere un esfuerzo constante que, a menudo, choca con el deseo de desconexión propio de las vacaciones.

Los rigores del clima mediterráneo obligan a una vigilancia diaria de la química del agua y a combatir una evaporación que llega a confrontar la comodidad de los propietarios.

Por suerte, hay ya muchas formas de hacer que este proceso sea mucho más cómodo. Aunque asociamos la domótica exclusivamente al control interior de las casas, como regular la calefacción, programar el robot aspirador del salón o encender las luces de la cocina con la voz, hoy en día la automatización ha conquistado los jardines y terrazas.

El concepto de hogar inteligente ya no se detiene en el umbral de la puerta, sino que se extiende hacia el entorno de la piscina para simplificar tareas complejas y garantizar que la tecnología trabaje a nuestro favor al aire libre. De muchas formas diferentes.

Enchufes inteligentes para la depuradora Omicrono

La estética y la seguridad nocturna también se digitalizan. Mediante un enchufe inteligente dedicado a las luces de la piscina, podemos no sólo encender y apagar los focos de forma remota, sino que puede establecer horarios automatizados.

Por ejemplo, configurar el sistema para que las luces se enciendan de forma autónoma a las 23:00 h y se apaguen a las 05:00 h, optimizando el consumo energético.

Otro uso para los enchufes inteligentes es mantener las piscinas. En este caso, en una piscina de agua salada, el equilibrio químico es vital.

Para que el agua se mantenga desinfectada, el clorador salino debe generar cloro a partir de la sal, pero esto solo es efectivo si el agua está en movimiento.

La domótica resuelve esto destinando dos enchufes inteligentes independientes: uno para la depuradora y otro para el clorador salino. De este modo, cada vez que se activa el motor de la depuradora, se enciende simultáneamente el clorador.

Esta sincronización garantiza que la producción de cloro sea constante y segura durante todo el ciclo de filtrado, logrando un mantenimiento óptimo con cero esfuerzo diario.

Válvula inteligente Omicrono

Pero además de enchufes, se pueden automatizar otras zonas, como la llave de paso de agua. Uno de los mayores desafíos del verano es la pérdida constante de agua debido a las altas temperaturas.

En lugar de tener que revisar visualmente la piscina y abrir manualmente el grifo, la solución pasa por instalar una llave de paso inteligente conectada a la toma de llenado.

Este dispositivo permite abrir y cerrar el flujo de agua de manera telemática desde el móvil. Es una herramienta fundamental tanto para un llenado inicial o tras un vaciado, como para combatir ese "centímetro" de agua que el calor evapora cada semana, garantizando que los skimmers sigan funcionando correctamente sin necesidad de supervisión física.

Programando el sistema, o usándola desde el móvil, nos aseguramos de que el nivel siempre sea el adecuado para el baño.

Limpiapiscinas Omicrono

Por último, para la limpieza, es normal recurrir a un limpiador automático. Hay muchos modelos, y nosotros analizamos hace unos meses uno de Aiper, el Aiper Scuba S1.

Este robot ejemplifica la sencillez de mantenimiento de una piscina cuando queremos automatizar lo máximo. Para empezar, tiene 3 modos de limpieza para un control total:

Modo Suelo: Centrado exclusivamente en eliminar la suciedad que se acumula en el fondo.

Centrado exclusivamente en eliminar la suciedad que se acumula en el fondo. Modo Paredes: Diseñado para escalar las superficies verticales y limpiar la línea de flotación.

Diseñado para escalar las superficies verticales y limpiar la línea de flotación. Modo Vacacional (o Eco): La verdadera revolución en domótica para exteriores.

El mayor dolor de cabeza al viajar es regresar y encontrar la piscina verde o llena de hojas. El modo vacacional resuelve esto de forma brillante. De hecho, lo único que ha de hacer el usuario es depositar el robot en el fondo de la piscina antes de marcharse.

En lugar de agotar su batería en una sola sesión de 4 o 4,5 horas, el dispositivo dosifica su autonomía de forma inteligente. El robot se activa automáticamente cada día durante un breve periodo (por ejemplo, 30 minutos), manteniendo el agua en constante mantenimiento durante casi una semana.

Una vez que el robot agota por completo su batería tras varios días de trabajo fraccionado, su sistema de posicionamiento inteligente lo dirige automáticamente hacia una de las esquinas de la piscina. Esto evita que quede varado en mitad del fondo, facilitando que el dueño lo recoja cómodamente a su regreso.