Probamos el robot submarino que te hace el trabajo sucio en la piscina: así vas a ahorrar limpiarla durante el verano

Con la llegada del calor se hace especialmente notoria la máxima de que tener piscina en casa se convierte en un lujo innegable. Sin embargo, cualquiera que sea propietario de una sabe que mantenerla limpia puede convertirse igualmente en el gran suplicio del verano.

En los últimos años se ha evolucionado de pértigas a robots con cable; sin embargo, MOVA ha ido un paso más allá con un auténtico robot submarino que es un portento de potencia y técnica, el Rover X10.

Se trata del buque insignia de la compañía, un robot limpiafondos inalámbrico de gama alta que coge toda la inteligencia artificial y navegación láser de los mejores robots aspiradores de casa y la sumerge bajo el agua.

En EL ESPAÑOL - Omicrono lo hemos probado durante las últimas semanas para conocer qué tal se comporta y ver si merece la pena la inversión, pues llega a España por 2.499 €, aunque estos días se puede encontrar por 1.299 €. Una oportunidad de oro para hacerse con él.

Un láser submarino

Lo primero que llama la atención al sacar el MOVA Rover X10 de la caja es su contundencia y diseño premium, alejándose del tacto a plástico barato que suelen tener otras alternativas; aunque su verdadera revolución empieza antes de tocar el agua: una base de carga inalámbrica.

La base cuenta con certificación de resistencia al agua IPX8 y basta con posar el robot encima para que empiece a cargar de forma automática y rellenar la enorme batería de 15.000 mAh que en las pruebas realizadas da para limpiar con solvencia una piscina de tamaño medio de un chalet familiar.

MOVA Rover X10 Chema Flores

Sin embargo, la verdadera magia sucede cuando se sumerge.

Con un sistema de turbinas y llenado de agua, el Rover se transforma en un submarino que le permite ir al fondo con precisión, pero también manejarse por paredes, escaleras o superficie. Es absolutamente versátil.

El gran punto fuerte de este robot es su sistema denominado 360° AquaScan, un radar láser (LDS) submarino con el que el dispositivo mapea la piscina con precisión milimétrica, reconociendo su forma (ya sea rectangular, circular o irregular) y trazando rutas inteligentes en forma de "S" para no dejarse ni un solo centímetro sin limpiar. Acaba así con el problema de otras alternativas cuyos robots son ciegos y se mueven por pura estadística para limpiar fondo y paredes.

Este láser le permite moverse con soltura por la piscina, detectar cualquier imprevisto y ser eficaz cuando tomamos el control y lo manejamos desde el móvil.

Aplicación de MOVA Chema Flores

Precisamente, una de las cosas que más llama la atención cuando lo usas es la rapidez de respuesta a los comandos desde la app. Para hacerlo, MOVA dispone de un gadget adicional —que se incluye en la caja— denominado AquaSonar. Una solución brillante que se trata de un pequeño flotador que está en la piscina y sirve para conectarse al robot a través de ultrasonidos, al tiempo, se conecta con el WiFi del usuario.

Con este sistema no sólo puedes controlar el robot en tiempo real desde la app MOVAhome, sino que puedes consultar el mapa de la piscina, seleccionar el modo de limpieza o ver en qué estado se encuentra.

Limpieza a fondo

Pero el verdadero reclamo de este robot, y donde mejor lo hace, es donde más importa: en la limpieza.

Tras probar otras alternativas, este MOVA es la mejor opción que ha pasado por mi piscina. Porque de nada sirve un cerebro capaz pero sin músculo que recoja la suciedad.

Combina 4 motores a reacción que le otorgan una potencia de succión colosal de 38.000 litros por hora. Durante la prueba ha sido capaz de limpiar paredes, fondo, escalera y superficie de hojas, arena e incluso algún insecto.

La capacidad operativa es de los elementos más reseñables. Es capaz de hacer hincapié en la línea de flotación o en las esquinas gracias a su cepillo frontal independiente, así como subir y limpiar escalones y zonas poco profundas. Para complementar la limpieza cuenta además con cepillos de rodillo dobles adaptables a todo tipo de superficies, aunque en este caso lo hemos probado con gresite y muy bien.

MOVA Rover X10 Chema Flores

Dispone de 29 sensores integrados, lo que le permite detectar la concentración de suciedad y ajustar la succión dinámicamente. Esto se traduce en una mayor eficacia frente a la suciedad frente a otros modelos probados.

Una vez limpia la piscina, los restos acaban en enorme cesta de 5 litros. El depósito viene equipado con un sistema de filtración dual: una malla para la suciedad más gruesa y un filtro ultrafino de 3 micras que atrapa el polvo. Sacarlo y limpiarlo con una manguera —sin mucha presión— es un proceso rápido y eficaz.

Sin embargo, lo mejor de cuando ha finalizado la tarea no es lo limpia que queda la piscina, sino el proceso para 'pescarlo'. A diferencia de otros robots, que hay que sacarlos del agua tirando de un gancho o cable desde el fondo, este Rover X10 dispone de una función llamada aparcamiento automático con la que emerge y se queda flotando para ser agarrado cómodamente. Detalles que hacen la experiencia de uso mucho más satisfactoria.

¿Me lo compro?

El MOVA Rover X10 es uno de los robots limpiapiscinas más ambiciosos —y caros— del mercado. Se trata de una inversión importante, pero tras probarlo durante 15 días justifica su condición de producto premium.

MOVA Rover X10 Chema Flores

Por la piscina de las pruebas han pasado varios modelos de otras marcas y este es, sin duda, el que mejor resultado ha dado y con el que la experiencia ha sido más satisfactoria en general.

Si tienes una piscina complicada de limpiar o directamente te puede la pereza de mantenerla, este Rover X10 se trata de una solución verdaderamente inteligente para que asuma la tarea.

Es lo más parecido a ver cómo la tecnología hace por ti el trabajo que no quieres hacer.