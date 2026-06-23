Cuerpo de Apple Watch y alma de reloj sencillo: he probado durante una semana el nuevo smartwatch de VIVO

El mercado de los dispositivos wearables en España ha experimentado un cambio de rumbo espectacular en los últimos años. Hubo una época en la que las pulseras de actividad, con su promesa de medir pasos y calorías por apenas 30 o 40 euros, dominaban las muñecas de medio país.

Sin embargo, el usuario ha madurado, se ha vuelto más exigente y ahora busca algo más. Las pulseras inteligentes han ido perdiendo terreno de forma paulatina en favor de los relojes inteligentes, dispositivos con pantallas más generosas y capacidades que van más allá de la simple monitorización física.

En este ecosistema tan competitivo, las reglas del juego están muy claras. Por un lado, Xiaomi sigue manteniéndose como un rival temible en las gamas de entrada y media, arañando cada euro con una relación calidad-precio envidiable.

Por el otro, Apple se erige como la referencia indiscutible en el sector de los smartwatches, marcando el camino a seguir en cuanto a fluidez, diseño e integración, aunque con una barrera infranqueable: su exclusividad para los usuarios de iOS.

Es en esta grieta donde las marcas que apuestan por el sistema operativo de Google o por sistemas propios buscan su oportunidad. Y es aquí donde entra en escena el nuevo Vivo Watch GT 2.

¿Reloj o pulsera hipervitaminada?

La propuesta de Vivo con este dispositivo es sumamente interesante desde el punto de vista estratégico. Aunque por fuera sus líneas y su presencia nos digan claramente que estamos ante un reloj, su alma se acerca mucho más a la filosofía de una pulsera de actividad avanzada.

¿Por qué ocurre esto? Principalmente, porque el VIVO Watch GT 2 carece de una tienda de aplicaciones que permita expandir sus funciones más allá de lo que viene de fábrica. No vas a poder descargar aplicaciones de terceros ni interactuar con un ecosistema complejo de software.

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A cambio de prescindir de estas florituras propias de los sistemas operativos más pesados, Vivo ofrece una contrapartida que para muchos usuarios es el verdadero Santo Grial de los wearables: una autonomía gigantesca.

Al no tener que alimentar un procesador sediento de energía para mover aplicaciones en segundo plano, la gestión de la energía se vuelve sumamente eficiente, permitiendo olvidarse del cargador durante semanas.

Diseño premium a precio de derribo

Al observar el Vivo Watch GT 2 por primera vez, es inevitable que la mente viaje hacia Cupertino. La influencia estética del reloj de Apple es evidente, apostando por una caja rectangular con esquinas redondeadas y una enorme pantalla que acapara todo el protagonismo en el frontal.

Sin embargo, lejos de quedarse en una copia barata, la firma asiática ha logrado una calidad de construcción sorprendentemente buena, especialmente si tenemos en cuenta su precio, que se sitúa en unos competitivos 129 euros en oferta. Sin ella cuesta 149 euros.

VIVO Watch GT2 Álvarez del Vayo Omicrono

Esto es algo que también se ve en la corona, que lejos de ser simplemente un botón, puede girar para controlar la interfaz, algo que en este rango de precios no es común y que, en ocasiones, incluso hemos echado de menos en modelos mucho más caros.

No todo son alabanzas en el apartado del diseño, y es necesario detenerse en un detalle que puede molestar a los entusiastas de la personalización. A diferencia de la gran mayoría de relojes del mercado, que utilizan pasadores estándar para poder intercambiar las correas de forma universal, las correas de este VIVO no son las genéricas de 22 milímetros.

Esto significa que si quieres cambiar el estilo de tu reloj o sustituir una correa dañada, no te servirá cualquier modelo que encuentres en una tienda. Estarás obligado a buscar y adquirir correas específicas que sean explícitamente compatibles con este modelo de VIVO, lo que limita de forma notable las opciones disponibles en el mercado.

Salud, deporte y una limitación que duele

En lo que respecta a las funciones del día a día, el reloj cumple con creces lo que se espera de un dispositivo de su categoría. La personalización está asegurada gracias a un catálogo amplísimo de carátulas o esferas diferentes, permitiendo adaptar la estética de la pantalla al gusto o la vestimenta del usuario en cada momento.

Para los entusiastas de la actividad física, el Vivo Watch GT 2 incorpora más de 100 modos deportivos listos para registrar cada entrenamiento, complementados con un sistema de logros diseñado para motivar al usuario a mantenerse en movimiento.

Las usuarias también cuentan con una función específica para el seguimiento del ciclo menstrual. Por supuesto, la monitorización del sueño está presente. El problema es que no nos ha ofrecido unos resultados siempre fiables. En ocasiones tomaba el estar tumbado en la cama despierto como parte del horario de sueño.

VIVO Watch GT2 Álvarez del Vayo Omicrono

Además, añade un extra de seguridad con sus sistemas de avisos de emergencia, que permiten realizar llamadas de auxilio directamente desde la muñeca si la situación lo requiere. Una de las adiciones más interesantes es su asistente virtual enfocado al fitness, que proporciona entrenamientos guiados para mejorar la técnica y el rendimiento.

Sin embargo, el dispositivo cuenta con una de cal y otra de arena en el apartado de la conectividad. El VIVO Watch GT 2 incluye chip NFC, una característica que sobre el papel resultaría fantástica, pero que en la práctica llega muy capada a nuestro territorio.

VIVO Watch GT2 Álvarez del Vayo Omicrono

Este NFC solo es útil para clonar y utilizar tarjetas de acceso físicas, como las de abrir portales o centros de trabajo. La gran decepción es que no permite realizar pagos móviles.

Es una auténtica pena, porque la posibilidad de pagar en comercios habría supuesto un salto cualitativo enorme para competir de tú a tú con colosos como el Apple Watch o con aquellos dispositivos que integran Wear OS, el sistema operativo de Google.

Una pantalla que brilla con luz propia y una batería incombustible

Si hay un apartado donde este reloj saca pecho de verdad y justifica cada euro invertido, es en su pantalla. Estamos ante un panel descomunal de 2,07 pulgadas que ocupa nada menos que el 82,4% de la relación entre la pantalla y el cuerpo del dispositivo.

Esto se traduce en unos marcos sumamente optimizados, donde casi todo el frontal es pantalla utilizable. Pero más allá de su tamaño, lo que realmente impresiona es su capacidad para enfrentarse a la luz directa del sol gracias a un brillo máximo que alcanza los 2.400 nits.

VIVO Watch GT2 en exteriores Álvarez del Vayo Omicrono

La visualización en exteriores es soberbia, marcando una distancia sideral con respecto a los relojes y pulseras de gamas más económicas, que suelen sufrir enormemente cuando el sol incide directamente sobre ellos.

Para cerrar el análisis, es obligatorio hablar de la autonomía, la gran promesa de Vivo para este modelo. La marca publicita de forma oficial una duración de batería que puede alcanzar hasta los 25 días de uso continuo.

Sensores del VIVO Watch GT2 Álvarez del Vayo Omicrono

Como suele ocurrir en el mundo de la tecnología, esta cifra está calculada bajo unas condiciones de uso muy específicas y optimizadas. En nuestras pruebas reales, haciendo un uso normal del reloj con las notificaciones activadas y la monitorización de salud en marcha, la autonomía se ha situado de forma consistente por encima de las dos semanas de duración. Incluso hemos rozado los 20 días.

Si bien es cierto que no hemos logrado alcanzar las tres semanas completas que promete el fabricante, superar los catorce días sin pasar por el enchufe sigue siendo una marca portentosa que ridiculiza a los relojes inteligentes más avanzados del mercado, obligados a cargarse prácticamente a diario.

¿Me lo compro?

VIVO sigue ejecutando estrategias que se diferencian de sus rivales. En vez de pelear con Xiaomi en precio o con Apple y Samsung en prestaciones, ha tomado el camino del medio.

Ha diseñado un reloj perfecto para las tareas básicas y con tres prestaciones clave. Por un lado, el diseño, mucho mejor que la mayoría de opciones de coste similar.

VIVO Watch GT2 Álvarez del Vayo Omicrono

Por otro lado, la pantalla, que se ve genial y que incluso permite su uso en exteriores sin mayores problemas. Por último, la autonomía, que con casi tres semanas reales hace que, literalmente, nos olvidemos del cargador.

Su precio es asumible, con un coste en promoción de 129 euros que hace que sea una compra extremadamente racional.