Así me he olvidado del coche y la moto en la ciudad: un mes con el patinete eléctrico que brilla en potencia y autonomía

El paisaje urbano de las ciudades españolas ha experimentado una metamorfosis radical en la última década, consolidando a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), es decir, los patinetes eléctricos, como pilares no solo de la transición energética, sino de la propia movilidad.

Es normal ver cada vez más adolescentes, y usuarios no tan jóvenes, moverse por la ciudad con estos aparatos porque son más cómodos, rápidos y, sobre todo, baratos que un coche. Y es que los precios no ayudan.

Lo que comenzó como una tendencia recreativa se ha convertido en una opción frente a la congestión del tráfico, permitiendo a miles de personas realizar sus trayectos diarios de forma eficaz y barata.

Es cierto que cada vez se invita más a usar el transporte público, pero no siempre es cómodo ni viable. Esta es una opción de conectar el transporte público con el destino final. O de sustituir por completo al bus o metro.

Sin embargo, este crecimiento exponencial ha traído consigo una necesaria maduración legislativa que alcanza un punto de inflexión en 2026. Con la entrada en vigor de normativas más estrictas en España, como la obligatoriedad de seguros de responsabilidad civil, el tener un certificado de circulación y registrarlo ante la DGT, el sector del patinete eléctrico ha pasado de estar en un "vacío legal" a conformarse como un ecosistema regulado.

Navee NT5 Max Álvarez del Vayo Omicrono

En este escenario empresas como Navee han emergido como alternativas a marcas consolidadas en España como Xiaomi o Segway. Hemos pasado unas semanas usando uno de sus modelos con mejor relación calidad precio, el Navee NT5 Max.

Su apuesta por la durabilidad y la potencia inteligente posiciona a la marca como una de las opciones más sólidas para quienes buscan un vehículo de uso diario que, en ocasiones, pueda resistir un trato más agresivo.

Fuerte y pesado

El diseño del Navee NT5 Max prioriza la estabilidad mediante una plataforma que alcanza los 220 milímetros de ancho. Esta superficie permite que el conductor mantenga una postura natural y segura durante los trayectos urbanos más complicados.

La resistencia al agua está certificada bajo el estándar IPX6 para garantizar que el dispositivo soporte salpicaduras potentes de forma continua. El chasis incluye una suspensión delantera telescópica dual y un brazo de amortiguación trasero que ofrecen un recorrido de 40 milímetros.

Navee NT5 Max Álvarez del Vayo Omicrono

Este sistema de absorción de impactos trabaja en conjunto con unos neumáticos sin cámara de 10.5 pulgadas de diámetro y 80 milímetros de grosor. La combinación de estas ruedas con la suspensión reduce notablemente las vibraciones cuando se circula sobre pavimentos irregulares o adoquinados.

El peso neto del vehículo se sitúa en los 34 kg debido al uso de materiales metálicos de alta densidad en su estructura. Sus dimensiones cuando está desplegado son de 1.245 milímetros de largo por 625 de ancho y 1.355 de altura total.

Esto hace que, si bien es viable plegarlo y moverlo, no es para lo que se ha diseñado. Meterlo en un coche es una opción, pero no es el típico patinete ligero, es un vehículo más denso y robusto.

El sistema de frenado es triple y combina un disco doble con un freno electrónico antibloqueo para detener el vehículo en distancias cortas. La iluminación está liderada por un foco delantero de 6 vatios con sensor automático que se activa según la luz ambiental.

Navee NT5 Max Álvarez del Vayo Omicrono

Se incluyen luces de freno de 1.2 W y luces de giro de 1.6 W para mejorar la visibilidad del conductor ante otros vehículos. La capacidad de carga máxima del patinete alcanza los 150 kg lo que demuestra la solidez de su estructura de soporte. Yo mismo peso casi 95 kg y mido casi 1,90 m y no he notado que el patinete vacilara en ningún momento a la hora de transportarme.

Al circular por la ciudad es capaz de absorber baches como los de los guardias tumbados con sencillez, así como subir pequeños escalones y pasar por baches de tamaño medio.

La arquitectura del cuadro ha sido probada para resistir el uso intensivo en condiciones climáticas diversas sin comprometer la integridad mecánica. El mecanismo de plegado permite reducir su altura a tan solo 645 milímetros para facilitar su almacenamiento en espacios reducidos.

Con todo, los 34 kg hacen que no sea apto para personas pequeñas o con menos fuerza si quieren transportarlo durante largos períodos.

Navee NT5 Max Álvarez del Vayo Omicrono

El guardabarros trasero es lo suficientemente rígido para evitar vibraciones molestas durante la marcha a velocidades elevadas por terrenos bacheados. La estética general del patinete combina tonos oscuros con acentos en color rojo que subrayan un cierto carácter deportivo y dinámico.

Potencia y Autonomía

El motor integrado en este modelo desarrolla una potencia nominal de 700 W que permite una aceleración constante y fluida. Sin embargo, el punto más destacado es su potencia máxima de 1.600 W para afrontar obstáculos de gran exigencia.

Gracias a este empuje el Navee NT5 Max puede subir pendientes con una inclinación de hasta el 28% sin perder rendimiento. La velocidad máxima está limitada electrónicamente a 25 km/h en su versión para España cumpliendo con la normativa vigente.

La batería interna funciona con un voltaje de 46.8 V y ofrece una capacidad total de 561.6 Wh de energía. Esta configuración permite alcanzar una autonomía máxima de 85 kilómetros siempre que se circule a una velocidad constante de 15 kilómetros por hora.

Navee NT5 Max Álvarez del Vayo Omicrono

El tiempo necesario para completar una carga es de entre 5 y las 6 horas. El dispositivo incorpora un sistema de control de tracción para evitar deslizamientos de la rueda motriz en superficies mojadas o con poca adherencia.

Este sistema electrónico monitoriza constantemente la rotación de las ruedas para ajustar la entrega de potencia de manera inmediata y segura. La gestión térmica de la batería asegura que el rendimiento no decaiga incluso tras periodos prolongados de uso bajo condiciones climáticas adversas.

La eficiencia energética del controlador permite que la entrega de par motor sea inmediata desde el primer momento de la aceleración. El usuario puede gestionar diferentes modos de conducción para priorizar el ahorro de batería o la respuesta rápida del motor.

Los tres modos que tiene, paseo, normal y deportivo, se alternan pulsando dos veces en el botón de encendido. Además, cuenta con intermitentes, claxon y demás opciones que lo hacen apto para certificar en la DGT sin problema ninguno. La propia web gubernamental detecta el modelo.

Conectividad

La interfaz principal con el usuario se realiza a través de una pantalla LED con un tamaño de 5 pulgadas, algo más grande que la de modelos anteriores, como pedían muchos usuarios. Este panel muestra información crítica como la velocidad actual el nivel de carga de la batería y el modo de conducción seleccionado.

El patinete dispone de conectividad inalámbrica por Bluetooth para enlazarse con la aplicación móvil específica desarrollada por el fabricante Navee. Mediante esta utilidad los propietarios pueden ajustar parámetros de configuración y realizar actualizaciones de software que mejoren el comportamiento del equipo.

App de Navee Omicrono

Una de las funciones más valoradas es el desbloqueo automático que detecta la proximidad del teléfono móvil del dueño para activarse. Esto elimina la necesidad de manipular controles físicos o introducir códigos antes de iniciar la marcha en cada desplazamiento cotidiano.

La seguridad digital se refuerza con la integración nativa en la red Find My de Apple para la localización del vehículo. Los usuarios de dispositivos iOS pueden ver la ubicación de su patinete en tiempo real si este fuera extraviado o robado. Una pena que no sea compatible con la red de Google.

En el verano en España se agradece que la pantalla ofrezca una visibilidad decente incluso bajo la incidencia directa de la luz solar durante las horas centrales del día. Eso sí, la visibilidad no es como en los móviles, aunque es cierto que lo hemos probado en verano en Sevilla, posiblemente el entorno más exigente para ello.

La aplicación móvil también permite visualizar estadísticas detalladas de los trayectos realizados como la distancia total y la velocidad media. Esta integración digital facilita el mantenimiento preventivo avisando al usuario sobre posibles necesidades técnicas o revisiones del sistema de frenado.

Comparación con modelos de Xiaomi y Segway

Son dos las principales alternativas a este modelo, el Segway ZT3 Pro y el Xiaomi Electric Scooter 6 Max. El modelo de Navee es más económico que ellos, aunque casi igual que el modelo de Xiaomi, y tiene más autonomía. Además, el peso máximo soportado es mayor, así como la pendiente máxima que permite subir sin perder potencia.

Parámetro Navee NT5 Max Segway ZT3 Pro Xiaomi Electric Scooter 6 Max Potencia Máxima 1600 W 1600 W 1100 W Inclinación Máxima 28% 25% 24% Autonomía Máxima 85 KM (a 15km/h) 70 KM (a 15km/h) 70 KM (a 15km/h) Capacidad de Batería 561.6 Wh 597 Wh 468 Wh Voltaje de Batería 46.8V 46.8V 46.8V Sistema de Frenado Disco doble + EABS Disco doble + EABS Frenos de disco delanteros y traseros Sistema de Suspensión Telescópica doble delantera + Brazo amortiguador trasero Telescópica doble delantera + Suspensión de muelle trasera Suspensión delantera extralarga (45mm) + Doble amortiguador trasero Tipo de Neumático 10.5" x 80mm Sin cámara (Tubeless) 11" x 70mm Sin cámara (Tubeless) 12" Sin cámara (Tubeless) Resistencia al Agua IPX6 IPX5 IPX6 Seguridad Apple Find My Apple Find My Apple Find My Carga Máxima 150 kg 120 kg 130 kg Precio €699 €749 €699.99

¿Me lo compro?

Este vehículo de movilidad personal revela un enfoque claro hacia la durabilidad y el rendimiento en entornos urbanos. Su motor asegura que prácticamente ningún desnivel en la ciudad represente un impedimento. Es un producto pensado para quienes buscan un reemplazo real al transporte público o al coche o la moto en ciudades grandes.

La robustez de su plataforma y el sistema de suspensión dual garantizan una comodidad que pocos rivales pueden igualar en este rango. Navee ha logrado un equilibrio técnico difícil de batir al combinar una batería eficiente con un motor extremadamente capaz y potente.

Navee NT5 Max Álvarez del Vayo Omicrono

Y su uso en entornos rurales también es posible, por su construcción, la potencia, el tamaño, etc. Es el patinete más polivalente de los que hemos probado.

La combinación de un precio competitivo de 699 euros con prestaciones de gama profesional lo convierte en una compra muy recomendable, sobre todo por la capacidad de carga de 150 kg y la resistencia IPX6, que promete que el patinete sea una inversión a largo plazo.