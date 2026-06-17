He probado el primer ventilador personal de Dyson en el sofocante clima de Singapur: un invento que querrás este verano

El calor ha llegado, y lo ha hecho para quedarse. Aunque cuando el termómetro sube toda solución parece poca, Dyson también quiere ponerle remedio con su primer ventilador de mano.

Se trata del Dyson HushJet Mini Cool, un pequeño dispositivo de dimensiones compactas y peso ligero pensado para expeler un gran flujo de aire en cualquier lugar y momento. Lo hace con más potencia y precisión de la que cabría esperar por su tamaño.

La magia del dispositivo se encuentra en que la compañía británica ha aprovechado su conocimiento en sistemas de movimiento de aire para lanzar una solución que se puede llevar a todas partes, es extremadamente compacto y ligero, pero no renuncia a las máximas de la empresa: alto rendimiento y cuidado diseño.

Para ponerlo a prueba y conocerlo más a fondo, en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos viajado hasta Singapur. Aquí no sólo se encuentran los laboratorios de I+D de la compañía, sino que es un escenario ideal para el reto de Dyson de conseguir que su ventilador refresque ya que mientras que las mínimas nocturnas apenas bajan de los 23 a 25ºC y las máximas superan los 32ºC, la humedad relativa supera el 80%, lo que provoca una sensación de calor denso y pegajoso en el momento que estás en la calle sin aire acondicionado.

El flujo de aire, clave

Los ventiladores personales son cada vez más habituales. Dyson lo sabe y ha conseguido llevar la experiencia que se espera de sus equipos también a ellos.

Probamos el Dyson HushJet Mini Cool

La obsesión de Dyson por el rendimiento ha hecho que apueste por el diseño con 38 mm de diámetro para disponer de un motor diseñado acústicamente que utiliza un soporte de goma antivibraciones para reducir el ruido y mejorar la tonalidad. Todo, con una potencia de alta velocidad de hasta 65.000 revoluciones por minuto.

Esta potencia y diseño interno hace que el flujo de aire sea de hasta 25 m/s ofreciendo una capacidad de refresco que no parece propia del tamaño del dispositivo.

Dyson HushJet Mini Cool Chema Flores Singapur

Una de sus grandes claves es la boquilla HushJet, un diseño exclusivo que proporciona un enfriamiento potente y focalizado —así como también reduce el ruido.

La maestría de la compañía en el uso del flujo del aire es lo que le diferencia de los ventiladores de mano convencionales. Su diseño sin aspas no sólo le hace más seguro de usar, sino que también acelera el flujo de aire para combatir el calor.

Boquilla del Dyson HushJet Mini Cool Chema Flores Singapur

Esta capacidad de flujo de aire logra su objetivo: refrescar al instante sin importar la situación del exterior. Para hacerlo cuenta con 5 velocidades más un modo extra denominado 'Boost' que logra poner el motor a pleno rendimiento y expulsar el máximo posible de aire.

A más velocidad, mayor volumen. La compañía explica que a pleno rendimiento son 72,5 decibelios, mientras que ronda los 50 al mínimo. Entre las calles de Singapur el ruido generado se difumina y te acabas acostumbrando al zumbido aunque hay que tenerlo en cuenta si queremos hacer llamadas al mismo tiempo que lo estamos usando por ejemplo.

Dyson HushJet Mini Cool Chema Flores Singapur

No es silencioso, pero molesta menos que otros portátiles equivalentes por cómo está diseñada la salida del sonido y el aislamiento de los componentes.

En la práctica, en un espacio abierto como la calle no hay problema con el ruido —incluso en velocidades altas—, pero si lo usas en lugares cerrados como oficina o biblioteca sólo las velocidades bajas son asumibles. Escucharás un soplido constante, pero no el habitual chirrido metálico que asociamos a ventiladores más baratos.

Versátil y compacto

La gracia de su diseño no es sólo cómo se comporta el aire y cómo amortigua el sonido, también lo es su aspecto y la versatilidad de uso.

El HushJet Mini Cool está pensado para ser un 3 en 1: usarse en la mano, como ventilador de sobremesa y colgado del cuello. En la práctica, el modo colgante es el más interesante y el que más he usado estos días en Singapur. Tienes la capacidad de ir caminando por la calle con el ventilador apunta directo a la cara o el pecho, y tienes las manos libres para hacer cualquier cosa.

Dyson HushJet Mini Cool Chema Flores Singapur

Los poco más de 210 gramos que pesa hace que no sea incómodo tenerlo en el cuello y te puedes olvidar que lo llevas puesto. Tanto que lo echas de menos si estás paseando en ambientes calurosos y sales sin él.

También es especialmente interesante el modo sobremesa. No sólo por su capacidad de usarlo en el escritorio como ventilador personal si el aire acondicionado de la oficina no funciona todo lo bien que te gustaría, sino también para tenerlo refrescando si por ejemplo comes en una de las mesas del mercado del barrio chino de Singapur.

En ambos casos la boquilla pivotante es la que permite dirigir el flujo de aire para refrescar especialmente en los usos de colgado y sobremesa.

El uso más obvio es en la mano, usarlo como si fuese un micrófono, sin embargo tras usarlo durante los últimos días he descubierto que no es el más conveniente. El HushJet Mini Cool está pensado para usarlo de manera continuada y al final tenerlo en la mano todo el rato se hace incómodo, con lo que es mucho más conveniente cualquiera de las otras dos opciones por tener las manos libres. Aún así, el usarlo con la mano otorga la oportunidad de enfocar el chorro de aire a dónde queremos exactamente o a compartirlo momentáneamente.

Dyson HushJet Mini Cool Chema Flores Singapur

La ligereza y tamaño compacto no es incompatible con una buena autonomía. Dyson promete unas 6 horas de uso, un tiempo que habrá que recortarlo debido a que si subimos la potencia del aire, también recortaremos la duración para utilizarlo. Es lo suficiente para pasar la mañana paseando e ir encendiéndolo intermitentemente. Sí que sería de agradecer una carga más rápida, ya que actualmente necesita unas 3 horas para pasar de 0 a 100% los 5.000 mAh de batería que incorpora. Es correcto, pero no excelente.

¿Me lo compro?

El HushJet Mini llega para convertirse en el gran aliado para llevar en verano, especialmente en los días de calor pesado y plomizo que tienes que estar por la calle. No es una solución mágica, pero sí cambia por completo la sensación térmica y alivia realmente el calor.

La clave de este primer ventilador personal de Dyson está en la potencia y la proyección de aire, la versatilidad de uso y la sensación de que estás ante un producto de Dyson, que asegura esa experiencia y rendimiento del resto de sus productos. En un clima como el de Singapur, donde el calor pegajoso te persigue en todo momento que pisas la calle, el gadget de Dyson se convierte en un imprescindible que marca la diferencia entre llevarlo y no, e incluso con otras alternativas más baratas que se encuentran por una fracción de precio.

Dyson HushJet Mini Cool Chema Flores Singapur

Es precisamente ahí donde Dyson destaca sobre la competencia. Mientras que otras soluciones más baratas mueven el aire a nuestro alrededor, el de Dyson refresca realmente y alivia esa sensación de calor gracias a su diseño único de flujo de aire. Una alta gama que también se lleva a los detalles de diseño, accesorios o autonomía, pero que también se paga al costar 99 euros. Eso sí, es el dispositivo más barato de la marca.

En suma, el Dyson HushJet Mini Cool es más que un ventilador de mano, es realmente un sistema que alivia la temperatura corporal de forma directa. Es más compacto, ligero y potente que los ventiladores de mano habituales pero también más caro. La experiencia es infinitamente mejor y, una vez que te acostumbras a usarlo serías capaz de volver a casa para llevarlo siempre encima en esos días de calor pegajoso y asfixiante. Es una compra altamente recomendable para el verano que queda, convirtiéndose en uno de esos dispositivos que querrás tener siempre a mano.