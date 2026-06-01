Este robot acaba con el mayor problema de los aspiradores: sube las escaleras para limpiar todos los rincones de tu casa

Subir y bajar escaleras no es una tarea sencilla, por eso los niños pequeños tardan entre 1 y 4 años en dominar esta habilidad. A los robots aspiradores les ha costado más, casi un par de décadas desde la aparición de este electrodoméstico en el mercado. Dreame, marca china, ha conseguido una solución interesante para el principal obstáculo de la casa.

El Cyber X es el primer robot aspirador que se diseña para desafiar las alturas dentro de los hogares. Aunque se mostró por primera vez en la feria de tecnología IFA de 2025, es ahora cuando está listo para llegar a las tiendas. El fabricante lo ha fijado para el segundo semestre de este año, por septiembre, y con un precio de 1.199 euros.

EL ESPAÑOL-Omicrono ha estado presente en la presentación oficial que ha realizado la marca en París, en marcado por un entorno de lujo como es el Castillo de Chantilly. Aunque no se han atrevido a aspirar las escaleras del siglo XIV de este emblemático edificio, Cyber X ha demostrado su agilidad a los allí presentes subiendo y bajando escaleras, al mismo tiempo que las aspira.

Las 5 claves del robot aspirador Cyber X Marta Sanz Romero

La clave de esta innovación no solo radica en el desplazamiento entre plantas, sino en la limpieza de las mismas gracias al trabajo en equipo que realiza Cyber X con los robots aspiradores X60 Pro, los cuales se esconden en el interior del primero para ser transportados de una planta a otra. Así se consigue una limpieza autónoma de viviendas a doble altura.

Diseño en formato tanque

El dispositivo utiliza un sistema biónico de cuatro orugas capaz de adaptarse a distintos tipos de escaleras: rectas, en espiral, sin tabica o en forma de L. Puede afrontar pendientes de hasta 42 grados y es capaz de superar obstáculos de hasta 35 centímetros o escalar un peldaño en apenas 27 segundos.

Durante la presentación, el robot solo contaba con una escalera recta para subir y bajar, realizando siempre el mismo circuito. Mientras bajaba las escaleras, unos pequeños cepillos barrían parte del peldaño, la zona central que queda frente al robot, pero sin llegar a las esquinas. La potencia de succión de 6.000 Pa aspira esa suciedad y la transfiere después al robot aspirador principal para mantener un ciclo de limpieza completamente automatizado.

Robot de Dreame CyberX Marta Sanz París

Otro de los puntos fuertes del Cyber X es su sistema de visión 3D ToF independiente, capaz de generar un mapa tridimensional completo de las escaleras en un solo escaneo. Esto le permite detectar bordes, pendientes y obstáculos con precisión. El sistema también incluye planificación autónoma de rutas, compatibilidad con hasta cuatro plantas distintas y control remoto desde la aplicación móvil.

Sus cuatro orugas sirven después como ruedas para desplazarse en llano, quedando las dos traseras en posición vertical para realizar giros. Cuando se detiene, como si se tratara de un caracol saliendo del caparazón aparece el robot aspirador principal que se dispone a trabajar o volver a la estación de carga.

Robots de soporte

Las imágenes hablan por sí solas, el Cyber X es un robot de grandes dimensiones, por lo que depende de un hermano más pequeño para colarse por los rincones. Aquí es donde entra en acción la nueva familia X60 Pro, formada por tres modelos orientados a distintos perfiles de usuario: X60 Pro Ultra Complete, X60 Pro Ultra Matrix y X60 Pro Master.

Toda la serie incorpora las principales tecnologías de limpieza de la marca. Entre ellas destacan los brazos Dual UltraExtend, capaces de extender el cepillo lateral hasta 12 centímetros y la mopa hasta 18 centímetros para alcanzar esquinas y bordes con mayor precisión.

X60 Pro Ultra Complete limpiando los rincones de una silla Marta Sanz París

También incluyen el sistema PowerMaster para acelerar la carga y cubrir superficies más amplias, una potencia de succión de 42.000 Pa y el cepillo HyperStream Detangling DuoBrush 2.0, diseñado para evitar enredos de pelo.

La inteligencia artificial también juega un papel clave en esta nueva generación. Gracias al sistema AI OmniSight System 3.0, los robots pueden reconocer más de 320 tipos de obstáculos distintos y adaptar su estrategia de limpieza en tiempo real. El objetivo de Dreame es reducir al mínimo la intervención humana y permitir que el robot opere de manera más autónoma incluso en hogares complejos o con muchos objetos.

El modelo más diferencial de la gama es el X60 Pro Ultra Matrix, que introduce un sistema de cambio automático de mopas según el tipo de estancia. El robot puede utilizar mopas de nylon para cocinas, mopas de esponja para baños y mopas térmicas para zonas de estar, evitando la contaminación entre estas distintas estancias.

Por su parte, el X60 Pro Master apuesta por una estación compacta con llenado y vaciado automático de agua. En España, el X60 Pro Ultra Complete llegará el 5 de junio por 1.499 euros, contando con una oferta de lanzamiento 1.299 euros hasta el 11 de junio. El resto de variantes desembarcarán en agosto costando entre 1.599 y 1.799 euros.

Conclusión

Para las viviendas de doble o triple altura sigue siendo necesario invertir en varios aspiradores: el principal y el Cyber X que ejerce de transporte por las escaleras. Esto implica una inversión importante de más de 2.000 euros, pero que cada uno puede valorar.

Cyber X de Dreame Marta Sanz París

El sistema de Cyber X, como ya hemos comentado antes, es curioso y resuelve bien la subida y bajada, pero sigue fallando en la limpieza de los peldaños, pues solo cubre una pequeña parte central. Seguro que con el tiempo Dreame da con una nueva solución, como ha demostrado con esta ingeniosa propuesta.