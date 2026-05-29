Una semana con el Xiaomi 17T Pro, el superteléfono que dinamita la gama alta con gran cámara Leica y mucha batería

Xiaomi ha lanzado un órdago al mercado. Si a principio de año elevó el nivel con Xiaomi 17 Series, y el espectacular Xiaomi 17 Ultra como referencia del sector. Ahora va un paso más allá: ha decidido que la serie T deje de vivir a la sombra de sus gamas más premium cogiendo entidad por sí misma.

El Xiaomi 17T Pro es la mejor prueba. Estamos ante un teléfono que se entiende premium por sí mismo. Si no tuviese una familia de dispositivos más potentes y capaces por encima está capacitado para mirar a la gama alta de tú a tú. Aquí sin embargo la clave de la compañía liderada por Lei Jun está en el precio. Consigue mantenerlos en una situación complicada para ofrecer todo lo que podríamos querer de un gama alta, por menos de 900 euros.

Disponemos de un teléfono grande, ambicioso, con una batería nunca vista en Europa en un móvil de la compañía y con el reclamo más importante de todos: una cámara de primer nivel. Lo hace montando por primera vez un teleobjetivo 5x Leica en su familia T, algo que hasta ahora estaba reservado para modelos superiores pero que realmente se siente increíble. He logrado algunas de las mejores fotografías que he hecho jamás con un teléfono.

Durante la última semana en EL ESPAÑOL - Omicrono lo he estado usando como dispositivo principal y te cuento si este Xiaomi 17T Pro vale la pena por los 900 euros que llega al mercado y qué sensaciones devuelve.

Una experiencia superior

La gama de dispositivos T de Xiaomi siempre ha sido una de las más interesantes. Pero desde este momento lo es aún más.

Así es el Xiaomi 17T Pro, el móvil que conquistará la gama alta Chema Flores

Si hasta ahora la prioridad en esta familia era optimizar la relación entre la calidad y el precio en la gama alta, ahora el Xiaomi 17T Pro va un paso más allá logrando ser por sí mismo un gama alta y lograr una de las mejores experiencias premium del mercado.

Los mimbres para hacerlo son un diseño con materiales de altísima calidad, un conjunto de cámaras firmado por Leica incorporando por primera vez un teleobjetivo 5x y una batería que asegura autonomía sin importar el uso que le demos.

Xiaomi 17T Pro Chema Flores

Un cambio en la dinámica habitual que de esta familia, pues la cámara era una de las grandes sacrificadas para optimizar el precio y marcar distancias con los modelos superiores. Ahora no sucede y la propuesta es más armónica y, sencillamente, superior.

Lo hace además con el interesante detalle que otras alternativas Android no ofrecen: un ecosistema de aplicaciones y dispositivos conectados realmente útil con funciones de inteligencia artificial que aportan valor por sí mismas y no tratan de lucirse para demostrar que existen. Es decir, uso real y no marketing.

En esta elevación de la experiencia lo primero que llama la atención es el diseño. Al tenerlo en la mano nos damos cuenta de que estamos ante un teléfono de altas prestaciones, que no hay renuncias aparentes y que Xiaomi quiere que sea la mejor alternativa al poderoso Xiaomi 17 Ultra. Que la pelea por la gama alta queda en casa.

Pese a sus grandes dimensiones —6,83 pulgadas— es un teléfono cómodo de manejar y ergonómico en la mano. El marco de aluminio, los biseles delgados simétricos o la calidad de visionado de la pantalla hace que queramos pasar horas con él.

Xiaomi 17T Pro Chema Flores

Dispone de un rendimiento capaz de mover aplicaciones pesadas, una multitarea fluida y capacidad para procesos potentes. No importa que no lleve el chip Qualcomm, la opción de apostar por el Dimensity 9500 de MediaTek le sienta muy bien, tanto por capacidad como por eficiencia.

Y es que en la batería está uno de sus puntos fuertes.

El Xiaomi 17T Pro tiene una enorme autonomía, tanto como para olvidarte de cargarlo por la noche o la mañana siguiente. Dispone de 7.000 mAh con tecnología de silicio-carbono, lo que le convierte en el smartphone de la firma con mayor capacidad fuera de China. Más que otros móviles más caros de la firma.

Xiaomi 17T Pro Chema Flores

Esta enorme capacidad permite tener, en la práctica y haciendo un uso intenso, en torno al día y medio o dos días sin tener que buscar un enchufe. Aun así, juega con la ventaja de disponer de carga rápida de 100W por cable y 50W inalámbrica. Cargarlo es un visto y no visto.

Un órdago con Leica

Más allá de la potencia, la batería o la experiencia, si hay un elemento que destaca por encima de los demás en este teléfono y se convierte en un reclamo directo de compra es su cámara.

Xiaomi ha decidido apostar fuerte en el apartado fotográfico de este 17T Pro.

Xiaomi 17T Pro Chema Flores

El teléfono incorpora una cámara principal Leica de 50 megapíxeles con sensor Light Fusion 950 y estabilización óptica, una ultra gran angular de 12 megapíxeles y, sobre todo, un teleobjetivo Leica 5x de 50 megapíxeles.

Este teleobjetivo es la primera vez que se incorpora en la familia T, y lo hace con estabilización OIS, distancia focal equivalente a 115 mm y capacidad para macro a 30 centímetros. No es sólo la capacidad de hacer zoom y llegar lejos, sino que se le puede sacar mucho partido a su polivalencia, desde retratos hasta vídeos cinematográficos de alta calidad en 4K.

Xiaomi arriesga y le sale bien la jugada. Pues en esta categoría lo habitual es recortar de cámara y resolver la mayoría de la experiencia fotográfica con la cámara principal, sin embargo, con este teleobjetivo las posibilidades se disparan y la sensación es de tener entre manos un teléfono de mucho mayor presupuesto.

Tan importante como el hardware es el software. El codesarrollo con Leica se hace notar en la calidez, la textura y los detalles de la fotografía.

Sin necesidad de usar el modo profesional, seremos capaces de sorprendernos tirando alguna de las mejores fotos que hayamos disparado jamás con un teléfono, y todo de forma casi mágica. Captar instantes, inmortalizar conciertos o guardar recuerdos de una forma fiel y mejor que otras marcas.

Precisamente, con esa idea de trasladarnos al instante en el que se tomó una foto, la compañía ha anunciado Leica Live Moments, un pequeño vídeo que se genera antes y después de realizar la fotografía pero con la misma calibración del icónico sello visual de la empresa alemana.

Estos momentos, que son una evolución de los conocidos Live Moments que ya tenía la empresa, permiten editarse, recortarse e incluso reencuadrarse ya que se entienden como una extensión de la propia fotografía.

¿Me lo compro?

El Xiaomi 17T Pro ha roto la baraja. En un momento en el que el coste de los componentes ha hecho que los teléfonos móviles sean más caros que nunca y los smartphones de gama alta se hayan establecido en los 1.500 euros, la compañía china ha dado con la fórmula para ofrecer un smartphone súper premium por menos de 900 euros. Una cuadratura del círculo casi imposible.

Sigue siendo un teléfono de alto presupuesto, pero merece la pena cada euro invertido en él. Es una propuesta realista, ambiciosa y capaz. Cualquiera que compre este teléfono sentirá que tiene algo de mucho más valor entre manos por diseño, potencia y cámara.

Xiaomi 17T Pro Chema Flores

En generaciones anteriores Xiaomi habría optado por recortar en cámara para diferenciar de su gama súper alta, aquí sin embargo al pasar al chip de Mediatek consigue rebajar presupuesto sin bajar experiencia y esa es la clave. Se mire por el ángulo que se mire, es un teléfono premium.

En suma, el Xiaomi 17T Pro apunta alto en todo lo importante, abandona definitivamente la zona cómoda de dar ‘mucho por poco’ para entrar en una más exigente y franca con el usuario: la de demostrar que es un producto premium verdaderamente redondo.