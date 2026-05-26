El móvil que desafía a la cámara profesional: el órdago de Oppo con un teleobjetivo integrado que rompe límites del mercado

OPPO ha puesto todas las cartas sobre la mesa y ha lanzado un órdago al mercado. Se llama Find X9 Ultra.

Llega con una ambición clara: ser el teléfono que jubile a tu cámara de fotos. Lo hace con uno de los conjuntos fotográficos más ambiciosos del mercado, pero también con un diseño que recuerda a la icónica Hasselblad X2D. Más que un homenaje es una declaración de intenciones.

La apuesta de OPPO por el mercado español es notable, tanto que es la primera vez que trae un dispositivo Ultra a España y que llega para competir directamente contra el Samsung Galaxy S26 Ultra, el Xiaomi 17 Ultra, VIVO X300 Ultra y, por supuesto, el iPhone 17 Pro Max.

Un diseño fotográfico

La idea de OPPO es que todo en este teléfono evoque a la cámara. Que el usuario que busca fotografía no tenga duda de a lo que aspira este Ultra, y lo hace desde su diseño.

El Find X9 Ultra llega con trasera de cuero vegano ecológico, un módulo de cámara gigantesco y un guiño constante a Hasselblad, con logotipos alineados y un marco que recuerda a la X2D de la marca sueca. Es un móvil que llama la atención, más por ser una cámara premium en el bolsillo que por un smartphone discreto, algo que encaja con el público al que va dirigido.

OPPO Find X9 Ultra Chema Flores Omicrono

Este Ultra tiene la personalidad suficiente como para no pasar desapercibido y ser cómodo de usar pese a sus grandes dimensiones, ya que ronda los 235 gramos y supera los 163 mm de alto. No es fácil manejarlo a una mano ni cabe en los bolsillos de todos los pantalones, pero las sensaciones son muy buenas y premium.

Su robustez y terminaciones transmiten la sensación de que tenemos algo más que un móvil entre manos y que la fragilidad pasa de largo en él. OPPO presume de certificaciones frente al agua y el polvo, así como una estructura que promete aguantar el trato duro para hacerlo un móvil todoterreno.

OPPO Find X9 Ultra Chema Flores

El diseño con forma de cámara de fotos pasa a otro nivel con una funda que ofrece la compañía en un kit adicional con el que podremos tener un disparador físico, así como acoplar un teleconvertidor para tener un zoom increíble de 300mm.

Lo cierto es que con este gran tamaño permite tener una gran pantalla, uno de los grandes reclamos para tener una excelente experiencia. Se trata de un panel AMOLED de 6,82 pulgadas con resolución QHD 2K, tasa de refresco de hasta 144 Hz y una cobertura de color de 10 bits. Presume de hasta 3.600 nits de brillo máximo en HDR, una cifra que lo coloca entre la élite a la hora de ver contenido a plena luz del día y que se hace muy cómodo de usar a pleno sol.

OPPO Find X9 Ultra Chema Flores Omicrono

Esta pantalla es ideal para no sólo para consumir contenido o navegar a plena pantalla, sino también para editar fotografías con precisión en color.

Rendimiento: fotografía superior

Si hay un motivo por el que llegar a este teléfono es, sin duda, por su rendimiento fotográfico. Es donde OPPO ha puesto toda la carne en el asador y le ha salido uno de los mejores móviles del mercado si quieres una cámara excelente.

Es un conjunto de cinco cámaras bien afinado y donde destaca la apuesta por un sistema de doble teleobjetivo, siendo uno de ellos el más grande que se ha montado en un smartphone jamás. Es así una opción ideal para escapadas, viajes o sacar provecho de su rendimiento en espectáculos y conciertos.

OPPO Find X9 Ultra con el kit con teleconvertidor Chema Flores Omicrono

Pero el zoom no es lo único interesante del teléfono. El Ultra es una de las cámaras más versátiles del mercado, cubriendo desde los 14 mm hasta los 460 mm de distancia focal equivalente, con sensores de 200 MP y 50 MP hechos a medida.

La configuración es tan ambiciosa como compleja. Disponemos de una cámara principal Hasselblad de 200 MP, un teleobjetivo Hasselblad de 200 MP con 3x ultrasensible con una distancia mínima de enfoque de 15 cm que lo convierte también en un macro muy capaz, un segundo teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 10x, estructura de prisma quíntuple y apertura f/3,5, capaz de zoom óptico real 10x y zoom de calidad óptica 20x y un ultra gran angular de 50 MP equivalente a 14 mm, que aporta rendimiento en paisajes o escenas amplias. La quinta cámara es la bautizada como True Color Camera, un sensor que mide el balance de blancos para ofrecer tonos más naturales, más campo de visión, más rango dinámico y menor consumo.

OPPO remata la experiencia con el teleconvertidor Hasselblad 300 mm Explorer, un accesorio que se monta sobre el teleobjetivo 3x y que, gracias a 16 elementos de cristal y el sensor de 200 MP, lleva el zoom óptico hasta 13x y mantiene una nitidez muy alta incluso a 30x. Crea un sistema que realmente se parece a ir con un cuerpo y varios objetivos en la mochila, sólo que acaba repartido por los bolsillos.

Pese a su tamaño y peso, una vez que te acostumbras a usar el teleconvertidor se echa de menos cuando no lo tienes. Especialmente en situaciones donde con otros móviles es —sencillamente— imposible hacer algunas fotografías que este OPPO sí es capaz.

OPPO Find X9 Ultra Chema Flores Omicrono

Un detalle interesante a nivel fotográfico es su mano con Hasselblad.

Se trata del quinto codesarrollo con la icónica compañía fotográfica y se nota. Los procesos son más fluidos, y la experiencia es más agradable que en años anteriores. Además, la calibración, la colorimetría o la textura de las imágenes es extraordinaria.



Destaca el nuevo Modo Maestro de Hasselblad, pensado en aquellos que quieren tener una cámara —de verdad— en su smartphone. Evita la agresividad en el postprocesado y el uso de la IA, así como asegura la nitidez y permite tener el control de todos los parámetros. Además permite disparar en 50MP JPEG MAX y 50MP RAW MAX en seis distancias focales distintas. 14mm, 23mm, 47mm, 70mm, 139mm y 230mm. Un guiño evidente a los que vienen del mundo de la cámara tradicional.

Para lograr un pleno rendimiento de las cámaras el Ultra asegura el rendimiento con el mejor chip de Qualcomm. Dispone del Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado por el sistema de optimización propio de OPPO, el Trinity Engine, y una configuración de 12 GB de RAM lo que asegura potencia total: de juegos a grabación en 8K.

El rendimiento se optimiza con una cámara de vapor y una unidad térmica encapsulada que permite mantener en nivel y no notar ni ahogo ni calentamientos cuando se le aprieta el motor.

OPPO Find X9 Ultra Chema Flores Omicrono

La batería es otro de los puntos fuertes. Con 7.050 mAh rompe cuotas habituales de autonomía para despreocuparse de buscar un enchufe aunque le sometamos a rendimiento fotográfico fuerte.

A nivel de software estrena ColorOS 16 con una capa de IA propia que intenta ordenar notificaciones, contenido y tareas. Busca productividad y optimizar el uso del smartphone, pero sobran algunas apps preinstaladas y la predisposición a mostrar contenido intrusivo en la pantalla de bloqueo que requiere que el usuario lo desactive.

¿Me lo compro?

El OPPO Find X9 Ultra no sólo es uno de los mejores móviles que puedes comprar ahora mismo en el mercado, es una declaración de intenciones y una llamada para los aficionados a la fotografía.

Por un lado, es la demostración —por primera vez en España— de lo que OPPO puede alcanzar realmente. Es un móvil potente, ambicioso y con un diseño con personalidad. Un teléfono único que aspira a ser de los más capaces del mercado con la fotografía como absoluto reclamo. No llega a competir contra nadie, quiere ser él la referencia al que se midan los demás.

OPPO Find X9 Ultra Chema Flores Omicrono

Por otro, llega con la aspiración clara de conquistar a aquellos usuarios que buscan la fotografía por encima de todo en un teléfono. E ir más allá. Quiere convencer también a quienes están buscando una cámara de fotos para sus escapadas o sus pinitos profesionales, que opten por él para tenerlo todo en un mismo lugar: cámara profesional y teléfono.

Tan ambiciosa como su propuesta es su precio: 1.699 €. Una apuesta por atacar a ese nicho de compradores súperexigentes que buscan un teléfono que de algo más que un tope de gama. Ese extra es la fotografía del Find X9 Ultra.

En suma, el OPPO Find X9 Ultra no es para ese usuario que quiere un móvil de alta gama con el que usar redes sociales, algo de juego y fotos ocasionales, para eso hay opciones más equilibradas, ligeras y baratas, tanto en el catálogo de OPPO como de la competencia. Este teléfono llega para ese usuario que ve el smartphone como su cuerpo principal de cámara, que dispara en RAW, que edita en apps profesionales y que ve el teléfono como una herramienta para sustituir su cámara en muchos encargos. Y este OPPO, puede hacerlo.