Xiaomi va a por el iPad con la mejor tablet que ha sacado jamás: combina productividad y diseño para atacar la gama alta

El 2026 de Xiaomi tiene un denominador claro: la ambición. La compañía china ha dado un salto en sus aspiraciones y con los diferentes dispositivos que ha ido lanzando a lo largo del año lo demuestra.

Lo hizo con el Xiaomi 17 Ultra, un smartphone de altas capacidades cuya cámara desarrollada junto a Leica le ha conseguido poner a la vanguardia del mercado. También lo ha hecho con el Xiaomi Watch 5, un reloj de altas prestaciones que llega con Gemini en la muñeca y un diseño diferencial.

Repite la jugada maestra con el Xiaomi Pad 8 Pro, la tablet con la que quiere hacerte olvidar al iPad.

Y es que el tablet de referencia en el mercado es, sin duda, el iPad de Apple. La compañía de Cupertino reina en la categoría gracias a una solución de potencia, diseño y ecosistema que permite elevar la experiencia y usarlo como una potente herramienta profesional. Es justo aquí donde ataca Xiaomi.

El Xiaomi Pad Pro 8 se toma en serio la productividad con una propuesta potente, un diseño cómodo para llevar a todas partes y una pantalla excelente para trabajar en cualquier lugar.

La ecuación se cuadra con un precio que, aunque elevado, (549,99€) se sitúa por debajo de alternativas de la gama alta contra los que llega para competir directamente.

Músculo para productividad

Un pecado que suelen cometer la mayoría de tablets Android frente a los diferentes modelos de iPad es la falta de consistencia a la hora de centrar el tiro de la productividad. No es el caso de Xiaomi, que con la Pad 8 Pro aspira a ser tu mejor compañera fuera de la oficina.

El corazón del dispositivo es el Snapdragon 8 Elite, el mejor procesador de Qualcomm, que dota al equipo del músculo que necesita para mover cualquier tarea. Su rendimiento es alto y tienes en todo momento la sensación de estar manejando una tablet premium capaz de todo.

Xiaomi Pad 8 Pro Chema Flores

En España las versiones son de 8 GB o 12 GB de RAM con 256 y 512 GB de almacenamiento, nosotros hemos probado la segunda y en la práctica se traduce en ir sobrado para abrir muchas apps, saltar entre tareas, mover juegos o procesos pesados sin despeinarse.

La experiencia de potencia se remata con una impresionante pantalla y una batería bestial.

El panel de 11,2 pulgadas es una delicia. Dispone de resolución 3.2k, tasa de refresco de hasta 144 Hz, brillo de hasta 800 nits así como compatibilidad con HDR10 y Dolby Vision. Es decir, no es sólo perfecta para pasar muchas horas trabajando en ella, sino que es especialmente buena para disfrutar de contenido, pudiendo ver películas y series a otro nivel en el avión o una cafetería.

Por otro lado, la autonomía es clave. Integra 9.200 mAh y un sistema de carga rápida de 67W que permite largas sesiones de uso para ir más allá de la jornada sin la angustia de buscar un enchufe. La batería varía mucho en función del uso más o menos intenso que hagamos, pero en las pruebas realizadas podemos irnos de viaje con ella tranquilamente.

Xiaomi Pad 8 Pro Chema Flores

Lo mejor de esta tablet está en que no intenta disfrazar lo que es. No pretende sustituir a un portátil en todos los contextos, pero sí convertirse en una alternativa muy seria para una enorme cantidad de usuarios, que le permitirán prescindir de uno en muchos escenarios (todo dependerá de lo que realmente necesites en tu día a día). Si vas a redactar, revisar documentos, navegar con varias ventanas, editar imágenes o vídeos o jugar, esta Pad 8 Pro es un portento.

Lo cierto es que la experiencia a nivel PC se acerca gracias a HyperOS 3, pues podemos disponer de un modo estación de trabajo mejorado, visión dividida más flexible, navegador de nivel PC y compatibilidad con Office PC. Opciones que cimentan esa alternativa al portátil con una tablet potente y capaz.

Además, en la ambición de atacar a los usuarios de Apple, es posible extender la pantalla desde el MacBook sin cables, o transferir archivos para aumentar la productividad.

Ambición premium

Pero si el rendimiento es importante; el diseño y las sensaciones premium que devuelve esta tablet de Xiaomi, lo son aún más. Invita a usarlo continuamente, en gran parte por el diseño unibody totalmente metálico pero también ligero y resistente.

Se siente robusta y duradera, pero al mismo tiempo liviana y cómoda de llevar a todas partes.

Dispone de un cuerpo ultradelgado de 5,75 mm y unas dimensiones de 251 mm de alto, 173 de ancho y 485 gramos de peso, que permiten llevarlo con comodidad a cualquier parte, metiéndolo en una mochila y olvidándote que lo estás cargando.

Xiaomi Pad 8 Pro Chema Flores

La pantalla de 11,2 pulgadas tiene el tamaño perfecto para ser operativa y portable. Cómoda de usar, práctica y funcional. Habitualmente trabajo en un portátil de 13 pulgadas y el salto a esta tablet ha sido óptimo para no echar de menos tener más pulgadas. La relación del aspecto 3:2 es clave para una mayor productividad.

La clave del diseño es que la ligereza y la delgadez no compromete la experiencia.

Además de la pantalla de altísima resolución, cuenta con cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos y admite un aumento de volumen del 200% para brindar una experiencia de sonido aún más envolvente dando una sensación de inmersión en el contenido que hasta ahora sólo era posible con auriculares.

Xiaomi Pad 8 Pro Chema Flores

Con respecto a la fotografía, Xiaomi apuesta por una cámara trasera de 50 megapíxeles y una frontal de 32 megapíxeles.

No es un elemento decisivo o fundamental para decidir su compra, pero sí es cierto que rinde de forma sobresaliente en videollamadas o para escanear documentación. Aquí la marca ha pensado en ese perfil profesional o híbrido que necesita una imagen más cuidada de la habitual para estos usos.

¿Me la compro?

La Xiaomi Pad 8 Pro (549,99€) ha llegado con argumentos propios para confirmarse como uno de los mejores tablets que se pueden comprar. No sólo por potencia, diseño y utilidad, sino por la sensación de madurez que se siente al usarla.

Lo más convincente en el uso diario de este modelo es que Xiaomi ya no está vendiendo únicamente especificaciones llamativas y extraordinarias —que las tiene— sino una propuesta equilibrada, capaz y coherente que llega para hacer frente a las necesidades reales del usuario.

Xiaomi Pad 8 Pro Chema Flores

Es delgada, ligera, muy potente, con buena pantalla, batería generosa y un software que por fin intenta aprovechar el formato, rompiendo con ese estigma de que las tablets Android son una forma de estirar el sistema. Nada más lejos de la realidad. La Xiaomi Pad 8 Pro es capaz y busca aprovechar el ecosistema HyperOS para llegar a dónde el software de Google no llega.

Y es que la productividad real de la tablet al final depende más del software y la adaptación de las apps que del músculo que tenga el dispositivo. Xiaomi ha hecho un buen trabajo para tratar de ajustarse a la mayoría de perfiles profesionales y cubrir sus necesidades. Igualmente, la experiencia de productividad sube si incorporamos teclado o lápiz, pero es cierto que sube la factura e igual no es necesario para todos los perfiles.

En suma, la Xiaomi Pad 8 Pro es una de las tablets Android más interesantes del momento y seguramente la más equilibrada de la compañía hasta la fecha.

Es una compra inteligente para quien busque una tablet potente y versátil, con aspiraciones de productividad real y una experiencia multimedia de alto nivel. Pero conviene comprarla por lo que sí hace muy bien, no por la búsqueda de reemplazar por completo a un ordenador. Y es que aunque Xiaomi ha hecho una gran tablet, convertirla en tu único equipo depende más del usuario que del propio dispositivo.