El robot aspirador con el que me he olvidado de limpiar mi casa: me ha demostrado que puede hacerlo mejor que yo

Los robots aspiradores han cambiado una barbaridad en pocos años. Afortunadamente, dejamos atrás las primeras roombas que iban golpeando paredes y muebles como si fueran coches de choque y ahora no se limitan a aspirar de forma básica, sino que mapean la casa, detectan obstáculos y aspiran con mucha más precisión, además de contar con estaciones de carga y autolimpieza mucho más completas.

En ese salto de categoría, MOVA quiere ser protagonista. La submarca impulsada por Dreame ha lanzado recientemente el E40 Ultra, una propuesta especialmente interesante para quien busca automatización avanzada sin entrar en los precios habituales de la gama premium, que en algunos casos pueden superar la barrera psicológica de los 1.000 euros.

Para comprobar hasta qué punto ha afinado la marca en la relación calidad-precio, en EL ESPAÑOL-Omicrono hemos probado durante una semana este dispositivo en una casa de unos 90 m2 habitada por dos adultos, una adolescente y dos gatos. ¡Mucho que limpiar!

La impresión general es muy buena, sobre todo teniendo en cuenta el precio de 499,99 euros, que lo sitúa de lleno dentro de la gama media y lo hace relativamente asequible teniendo en cuenta todo lo que ofrece.

Más allá de cifras o tecnologías llamativas, lo que aporta el MOVA E40 Ultra es un conjunto muy equilibrado: buena potencia, base completa, navegación precisa y una app bastante útil para ajustar la limpieza a cada zona de la casa.

Diseño y puesta en marcha

El MOVA E40 Ultra tiene un diseño limpio y sobrio, con una estética blanca discreta tanto en el robot como en la base. La estación es bastante grande (34 x 45 x 59 cm), pero da la sensación de producto bien resuelto. Está diseñada para vaciar el polvo, gestionar el agua de forma automática y secar las mopas tras cada fregado, algo que ya lo coloca por encima de robots más básicos.

La puesta en marcha es relativamente sencilla y rápida. Basta con instalar las mopas en el robot, introducir la clave del wifi de casa en la app y poner a trabajar el sistema de navegación láser, que permite generar el mapa inicial de la casa en pocos minutos.

La base de carga cuenta con depósitos para agua limpia y agua sucia. I.M. Omicrono

En mi experiencia, el robot reconoció bastante bien la distribución de la vivienda y fue afinando las estancias y muebles con bastante precisión desde las primeras pasadas. Se mueve de forma fluida y su detección por láser de obstáculos es de las más rápidas y efectivas que he podido ver en acción.

También ayuda que el cepillo principal y el lateral estén pensados para reducir enredos, algo importante en hogares con animales, aunque en la práctica es inevitable tener que revisar estas piezas para eliminar los pelos, en este caso de humanos, definitivamente.

Para quienes deseen aún mayor automatización, MOVA también vende por separado el cepillo CleanChop 3.0, que corta de forma selectiva sólo el pelo que entra en su raspador dentado

Aunque no es el modelo más compacto del mercado, la sensación general con el E40 Ultra es la de un aparato robusto, bien rematado y preparado para un uso cotidiano exigente.

Los cepillos y doble mopa del MOVA E40 Ultra I.M. Omicrono

Si a eso le sumamos lo que promete la marca, "hasta 75 días de limpieza sin tener que intervenir", estamos ante un claro candidato a convertirse en aliado inseparable para tener la casa siempre limpia sin necesidad de un mantenimiento constante.

Rendimiento y funciones

Aquí es donde el E40 Ultra saca a relucir sus cualidades. La potencia de succión de 19.000 Pa de potencia le permite limpiar con mucha solvencia suciedad seca, polvo, arena y pelos, y en una casa con animales se nota especialmente en esquinas, bordes y zonas donde la suciedad tiende a acumularse.

La detección de obstáculos funciona muy bien en la práctica: reconoce animales, personas y objetos, lo que reduce sustos y paradas innecesarias. Esa combinación hace que el robot trabaje con total autonomía y menos intervención manual, siempre que los gatos, fascinados con el aparato, le dejen trabajar. Cuando se ve rodeado, el robot simplemente se queda detenido o da vueltas, esperando pacientemente a que mis mascotas le abran paso.

Otra función destacada es la protección de las alfombras de la humedad gracias a la elevación de las mopas de 10,5 mm, una solución que permite al robot seguir limpiando con eficacia sobre suelos duros. Para detectar las alfombras utiliza ultrasonidos y, cuando está sobre ellas, aumenta la succión para retirar la suciedad más difícil.

El MOVA E40 Ultra fregando la cocina. I.M. Omicrono

La app de MOVA también aporta valor. Con ella puedes dividir estancias, marcar zonas restringidas, programar limpiezas y activar una función especialmente útil si convives con mascotas: detecta y permite señalar en el mapa áreas concretas, como comederos o areneros, para conseguir una limpieza más profunda.

Así, la flexibilidad y las posibilidades de personalización convierten a este robot aspirador en un electrodoméstico que opera a la carta, siempre siguiendo los deseos y necesidades del usuario, algo menos frecuente de lo que debería ser.

A la hora de fregar, los resultados también son notables gracias a la tecnología MaxiReach, que permite una limpieza de bordes más eficaz, a lo que hay que sumar la capacidad de la base para gestionar agua limpia y agua sucia, además de lavar y secar la mopa de forma automática.

La única pega que se le puede poner en este sentido es que el dispensador de detergente para la base se vende aparte y cuesta 64,90 euros, un extra que muchos no estarán dispuestos a asumir.

¿Me lo compro?

Si buscas un robot aspirador muy capaz sin pagar un dineral, el MOVA E40 Ultra es un gran candidato por 499,99 euros. Durante la semana de prueba ha demostrado que puede rendir a un nivel muy cercano al de equipos superiores, sobre todo en mapeo, automatización y limpieza diaria.

No es perfecto, entre otras cosas porque el accesorio de detergente aparte obliga a sumar otro coste, pero incluso teniendo en cuenta ese detalle sigue siendo una compra muy convincente.

Si priorizas eficacia, buena app, detección inteligente y una base completa, es uno de esos modelos que hacen pensar que el salto de precio a gamas más caras no siempre está justificado.