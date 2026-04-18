Probamos la Osmo Pocket 4, la pequeña cámara que logra que grabar contenido profesional se convierta en un juego de niños

Grabar vídeo para crear contenido se ha convertido en algo cada vez más habitual. Ya no hace falta ser influencer o youtuber para querer inmortalizar en vídeo las vacaciones, una cita o un viaje de la mejor forma posible. Y es justo aquí donde llega DJI para hacerlo extremadamente sencillo.

Lo hace con la renovación de un icono, un referente de la industria: la Osmo Pocket 4. La última renovación de esta particular cámara de mano permite tener un vídeo súperestable y extremadamente inteligente que hace que grabar sea un juego de niños.

Sin embargo, como referencia del mercado, DJI también ha apostado por mejorar la calidad de imagen y las capacidades. Lo hace con un sensor CMOS de 1 pulgada que permite más luz, al tiempo que gana en rango dinámico y grabación en D-Log 10 bits.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos probado la Osmo Pocket 4 durante la última semana para comprobar de primera mano si merece la pena por los 479 euros que llega al mercado, así como para qué público está mejor dirigido.

Diseño conocido y mejorado

La Osmo Pocket 4 no rompe con la fórmula conocida que le ha llevado al éxito. Se trata de una pequeña cámara montada sobre un gimbal de tres ejes, con un mango estrecho y pantalla integrada que cabe sin problema en casi cualquier bolsillo.

Es una fórmula ganadora, replicada por la competencia y que permite a DJI mantener un formato de éxito. Sin embargo, logra pulir alguno de los aspectos con respecto al modelo precedente.

La nueva botonera de la Osmo Pocket 4 Chema Flores

Ahora el cuerpo integra dos botones mejorados bajo la pantalla: uno dedicado al zoom (permite saltar entre 1x, 2x sin pérdida y un 4x digital) y otro botón personalizable donde el usuario puede guardar sus ajustes favoritos. Parece un cambio menor, pero espolea la experiencia por completo. Pasa de minicámara a herramienta, algo especialmente útil para quien quiere la Pocket para su trabajo diario.

También ha mejorado el joystick para moverse. La navegación con el pulgar es mucho más fluida y sencilla lo que permite realizar mejores planos y composiciones mientras andamos. Además, el conjunto sigue siendo compacto y ligero (apenas 190 gramos) lo que hace que sea muy cómoda de llevar a cualquier parte.

DJI Osmo Pocket 4 Chema Flores

La pantalla táctil cobra igualmente protagonismo. Bastará con girarla para iniciar el dispositivo es la puerta de entrada a un universo de creación con funciones inteligentes que, cuando eres capaz de manejar su potencial pasa de cámara premium y sencilla para grabar a una verdadera herramienta de creación de contenido descomunal.

Una de las mejoras que tenemos en el diseño es el nuevo sistema de protección cuando está apagado. Se trata de una pieza que bloquea y protege la cámara sin necesidad de un estuche adicional.

Nuevo sistema de protección de la Osmo Pocket 4 Chema Flores

Asimismo, ahora tenemos una interfaz con conexiones de pines en la parte trasera, que permite al usuario conectar una luz de relleno para las tomas nocturnas. Igualmente, se mantiene la compatibilidad con empuñadura con batería adicional en la parte inferior.

Igualmente es compatible con el ecosistema OsmoAudio —como no podía ser de otra forma. No sólo captura voces claras mientras graba simultáneamente el sonido ambiente sino que admite la conexión directa con transmisores DJI Mic, lo que permite la grabación de audio de 4 canales.

Muy inteligente

Más allá de su diseño, la Osmo Pocket 4 destaca por hacer la grabación extremadamente sencilla. Lo logra gracias a incorporar una serie de funciones inteligentes, que permite hacer brillar el contenido más sencillo y llevar al límite los vídeos más ambiciosos.

Al unir el sistema de estabilización de 3 ejes, que permite movimientos de cámara suaves y fluidos, con ActiveTrack 7.0, el sistema de seguimiento desarrollado por la compañía, esta cámara puede seguir objetivos —incluso con un zoom 4×—, hacer encuadres dinámicos y hacer tomas de cine, todo a una mano y con autoenfoque.

La cámara es capaz de fijar automáticamente un objetivo y lo sigue, pero se puede cambiar de objetivo con un simple toque en la pantalla. Sin embargo, podemos guardar un rostro y darle prioridad en el enfoque.

DJI Osmo Pocket 4 Chema Flores

Al igual que sucede en sus drones, dispone de sistema Quick Shots mediante control gestual. Así por ejemplo, al mostrar la palma de la mano a cámara se activa el seguimiento, o si hacemos el signo de la paz se toma una foto o se inicia y detiene la grabación.

Más allá de eso, dispone de vídeo en obturación lenta para crear interesantes desenfoques o estelas; tonos de película; mejoras de belleza en la cámara y diferentes temperaturas de color que permiten darle un toque único a cada grabación.

Otra de las mejoras de este modelo es la autonomía y el almacenamiento. Cuando está totalmente cargada, puede grabar hasta 240 minutos de vídeo a 1080p/24 fps y se recarga del 0 al 80% en sólo 18 minutos. Sin embargo, mejora considerablemente en memoria, ya que integra 107 GB sin necesidad de tarjeta de memoria —cuyo hueco sigue estando—.

Un sensor enorme

Pero si hay un protagonista por encima de todo, que es lo que le permite un rendimiento fantástico, ese es el sensor CMOS de 1 pulgada. Ahora dispone de 37 megapíxeles efectivos, 14 pasos de rango dinámico y un nuevo perfil D-Log de 10 bits real, evolucionando así del D-Log M de la Pocket 3.

Permite así a los usuarios profesionales que buscan la Pocket 4 como herramienta de trabajo tener más margen para recuperar luces y sombras y un archivo con mucho recorrido en edición.

DJI Osmo Pocket 4 Chema Omicrono

Este nuevo sensor permite grabar con más luz y mayor profundidad, y eleva la calidad del contenido hasta 4K a 240 fps con un recorte mínimo, algo que coloca a esta cámara muy por encima de muchas mirrorless de entrada en cámara lenta pura. El resultado es un slow-motion limpio, con detalle y sin la sensación de 'truco digital'.

Sin embargo es en baja luz es donde más se nota el salto. La combinación de sensor grande, una óptica con F/2.0 de apertura y un procesamiento mejorado consigue mantener colores y tonos de piel naturales de noche y menos ruido. Es un salto con respecto a la generación anterior.

La sensación es que no jubilará a las cámaras full frame en rendimiento pleno, pero sí invita a dejarlas en casa en determinadas situaciones para grabar contenido de calidad con mayor comodidad.

¿Me la compro?

La DJI Osmo Pocket 4 parte de los 479 euros y aunque ofrece una excelente relación entre prestaciones y precio, es planteable el uso real que vamos a darle antes de comprarla. Ya es más que un capricho que complementa a nuestro móvil cuando nos vamos de vacaciones, es una auténtica herramienta para la creación de contenido profesional. Una herramienta de trabajo total.

¿Tiene sentido si ya tienes una Osmo Pocket 3? Si tu uso es casual, de viaje y redes sociales sin mucha edición, probablemente no: la 3 sigue siendo muy capaz y el salto, aunque real, no es revolucionario para la gran mayoría de usuarios.

DJI Osmo Pocket 4 Chema Flores

Sin embargo, si eres un usuario que empiezas a exprimir los archivos, grabas mucho en baja luz, quieres cámara lenta de verdad y pones especial importancia en el audio y el flujo de trabajo, la 4 es una actualización que merece la pena.

Igualmente si partes de cero y quieres dar un salto en la grabación de vídeo, lo vas a notar. La Osmo Pocket 4 sigue ostentando el trono de una de las cámaras de bolsillo más completas que puedes comprar en 2026, capaz de competir con equipos bastante más grandes siempre que seas consciente sus límites de sensor pequeño y óptica fija.