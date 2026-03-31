Probamos los AirPods Max 2: los mejores auriculares de Apple suben el nivel en calidad de audio y cancelación de ruido

Apple sorprendió a todos hace un par de semanas con el anuncio de los AirPods Max 2, la renovación de sus mejores auriculares. Estos ambiciosos cascos de diadema heredan el diseño de la generación anterior para cambiar por completo por dentro gracias al chip H2.

Cimenta en un diseño icónico una experiencia de sonido nunca antes vista. Los nuevos auriculares proporcionan hasta 1,5 veces más cancelación activa de ruido que la generación anterior —que ya era de las mejores del mercado—, así como un audio de alta fidelidad mejor.

Sin embargo, una de las ventajas de este chip H2 es el desbloqueo de funciones inteligentes que permiten al usuario interactuar mejor con ellos.

Tendremos así audio adaptativo, que mezcla el modo transparencia y la cancelación según tu entorno; el reconocimiento de conversación, que baja el volumen automáticamente cuando empiezas a hablar; o la traducción simultánea que funciona con Apple Intelligence.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos estado probando los AirPods Max 2 durante la última semana para conocer de primera mano cómo ha sido la evolución frente al modelo anterior y saber si merecen la pena frente a la competencia ya que llegan al mercado a partir del 7 de abril por 579 euros.

Hágase el silencio

Los principales motivos para dar el salto a estos nuevos AirPods Max 2 son la renovada cancelación de ruido y la mejorada fidelidad de sonido. Una combinación casi mágica que permite aislarse por completo del entorno, sin casi importar cómo de ruidosa sea la conversación que tiene tu vecino de oficina o de vagón de metro, así como elimina el resto de ruidos anodinos diarios.

La sensación de estar en una burbuja tú y la música es total. Es pulsar el botón de la cancelación de ruido y que se produzca la magia.

Probamos los AirPods Max 2: los mejores auriculares de Apple suben de nivel

Lo consiguen gracias a un nuevo algoritmo de cancelación activa de ruido adaptativa diseñado específicamente para el chip H2 así como para el conjunto de 8 micrófonos. Ajusta continuamente la entrada de cada micrófono y optimiza la cancelación de ruido, independientemente del ruido ambiental.

Es decir, la cancelación de ruido se ajusta prácticamente en tiempo real, para tener una experiencia inmersiva, incluso al pasar de un tren a una calle ruidosa. En la práctica logra ofrecer una cancelación de ruido aún más inmersiva para liderar el sector. La de la generación anterior era excelente, ahora es aún mejor.

Apple explica que es 1,5 veces mejor que la de los AirPods Max lanzados en 2020, y renovados con USB-C en 2024. Esta cancelación de ruido no sólo es importante porque mete al usuario en una pompa musical propia, sino porque permite disfrutar de la música o del cine y series como nunca antes habías hecho.

Tan importante para la experiencia como aislarse es el no hacerlo cuando queremos estar conectados con el entorno y aquí Apple sigue siendo la reina del modo transparencia.

AirPods Max 2 de Apple. Chema Flores Omicrono

La llegada del chip H2 permite a la compañía ofrecer una serie de funciones inteligentes que ya disponían otros modelos como los AirPods Pro 3 o los AirPods 4.

En concreto, la nueva optimización de los micrófonos permite mejorar el modo transparencia para ser más natural que nunca y sumergirse en una conversación sin necesidad de quitarnos los AirPods Max de la cabeza.

Este modo incluye ahora además la reducción de sonido fuerte, que permite al usuario protegerse de la exposición a ruidos ambientales intensos.

Sin embargo, es especialmente útil el audio adaptativo, que llega por primera vez a los auriculares de diadema de Apple. Una funcionalidad que una vez te acostumbras no sabes cuánto tiempo has podido estar sin ella.

AirPods Max 2 de Apple. Chema Flores Omicrono

Combina la cancelación de ruido con la transparencia para priorizar automáticamente lo que necesitas oír, cuando lo necesitas. Así, detecta conversaciones con lo que si alguien cercano te habla reduce automáticamente el volumen de lo que estás escuchando para entrar en la charla sin hacer nada. Al acabar, el volumen vuelve casi de forma mágica. Es especialmente útil para trabajar en la oficina.

Sonido de otro nivel

Si la cancelación de ruido es buena, la mejora en la calidad de sonido es de otro nivel. La excelencia en el audio es la esencia de este dispositivo y Apple lo demuestra con creces.

Los AirPods Max 2 incorporan un nuevo amplificador de alto rango dinámico que aumenta la nitidez del audio manteniendo ese perfil sonoro de altísimo nivel que ya tenían los AirPods Max. En la práctica, Apple dispone de la mejor experiencia de audio personal para disfrutar de cualquier contenido.

AirPods Max 2 de Apple. Chema Flores Omicrono

El nuevo amplificador proporciona un rango dinámico aún mayor, manteniendo una distorsión ultrabaja, lo que permite escuchar música a un volumen incluso mayor que antes, con una claridad inigualable. Sientes esa vibración de graves profundos que te meten por completo en las canciones, pero con la precisión y consistencia de seguir con un equilibrio fiel a como fue concebida la pieza.

Lo consigue gracias al nuevo procesador de señal digital (DSP) que alimenta los controladores personalizados de 40 mm. Estos se han rediseñado y optimizado para el chip H2, llevando la icónica firma sonora de los AirPods Max a una mejor localización de los instrumentos y una respuesta de graves más precisa y consistente.

Y es que el contenido en audio espacial basado en Dolby Atmos suena mejor que nunca, con una ubicación mejorada de instrumentos, una respuesta más precisa y uniforme de todas las tonalidades así como un seguimiento dinámico de cabeza cuya inmersión se agradece en películas o videojuegos. Cambia la experiencia por completo.

Detalle de los AirPods Max 2 de Apple. Chema Flores Omicrono

Buscando la excelencia de sonido, estos auriculares también admiten audio sin pérdidas de 24 bits y 48 kHz con USB-C de serie, para una textura y claridad sonora incomparables, lo que te permite experimentar la música tal como la creó el artista en el estudio.

Al igual que sucede con los modelos Pro en iPad, MacBook o iPhone, los Max son los auriculares ideales para creadores de contenido incorporando funciones avanzadas.

AirPods Max 2 de Apple. Chema Flores Omicrono

En concreto podremos grabar audio con calidad de estudio gracias a la tecnología del chip H2, junto con los micrófonos con tecnología beamforming y el audio computacional. No sólo capta más calidad de sonido sino que la voz queda más natural y aislada. Parece magia lo bien que recoge la voz, algo que se aplica también a las videollamadas.

También baja la latencia, lo que permite trabajar más cómodamente con aplicaciones como Logic Pro. Además, si se combinan los AirPods Max con un iPhone con cámara TrueDepth se puede crear un perfil personalizado para crear y mezclar música directamente con audio espacial personalizado mediante el seguimiento de la cabeza.

Auriculares más inteligentes

El chip H2 no sólo hace que los auriculares se escuchen mejor o tengan una cancelación de ruido más profunda, sino que también les permite ganar funcionalidades inteligentes para darles más usos. El ejemplo más claro es la traducción simultánea basada en Apple Intelligence.

Especialmente útil para viajes, no hará falta quitarse los auriculares para mantener una conversación con alguien en otro idioma que no conocemos. Bastará con decir "Siri, inicia la traducción en vivo", mantener pulsado el botón de modo de escucha, usar el botón de acción del iPhone o ir a la nueva pestaña de AirPods en la app Traducir.

AirPods Max 2 de Apple. Chema Flores Omicrono

Una vez iniciado, hablamos con naturalidad e iremos recibiendo traducción simultánea, como si alguien nos estuviese contando qué está diciendo el interlocutor. También podremos usar el iPhone como pantalla para ver la transcripción en vivo.

La magia de esto es que la cancelación activa de ruido de los AirPods reduce el volumen de la otra persona para poder concentrarse en la traducción sin perder la atención ni la conexión con la conversación.

Más allá de la traducción de idiomas, podremos relacionarnos mejor y de forma más fluida con Siri sin sacar el móvil del bolsillo gracias a ellos. Asimismo incorpora recordatorios de carga, anuncio de notificaciones o compartir audio.

Un diseño icónico

Lo que no cambia en absoluto con respecto al modelo anterior es su diseño. Apple mantiene el diseño que ha convertido a los AirPods Max en un icono de la industria.

Cuando se lanzaron, la estética de los AirPods Max se desmarcó de todo lo que había en el mercado para convertirse en algo especial y único. Desde entonces han tratado de ser replicados, pero no igualados, entre otras cosas, por los materiales de alta calidad y terminaciones utilizadas.

AirPods Max 2 (izq) junto a los AirPods Max (der). Chema Flores Omicrono

Presentan una estructura de diadema hecha de acero inoxidable templado y recubierta con un material suave, lo que proporciona un equilibrio perfecto entre resistencia, flexibilidad y comodidad. La diadema también está cubierta por una cubierta de malla tejida abierta que distribuye el peso, reduciendo la presión en la parte superior de la cabeza.

Es cierto que son más pesados que otros competidores, pero son cómodos para tener durante horas en la cabeza. Lo hace tanto gracias a la malla como al ajuste de los brazos telescópicos y cada auricular que pivotan y giran de forma independiente para equilibrar y distribuir la presión junto a almohadillas de espuma viscoelástica.

¿Me los compro?

Los AirPods Max 2 se convierten, por méritos propios, en uno de los mejores auriculares que se pueden comprar en el mercado, especialmente si vives dentro del ecosistema de Apple.

Tienen un diseño premium pero a la vez confortables, una calidad de sonido y cancelación de ruido líder del sector y una integración con todos los dispositivos de Apple que les permite conectar al momento y saltar en cuestión de segundos del iPhone al MacBook y de ahí al Apple TV o al iPad. Toda una experiencia que funciona de forma casi mágica permitiendo exprimir al máximo las capacidades sonoras de todos los equipos de la marca.

AirPods Max 2 de Apple. Chema Flores Omicrono

El precio de 579 euros indica que no son unos auriculares para todos, y Apple tampoco pretende que lo sean. Del mismo modo que sucede en el resto de líneas de su negocio, los AirPods Max están destinados a aquellos usuarios que lo quieren todo tanto en rendimiento, experiencia y diseño. Son los mejores auriculares de la empresa y no hace concesiones.

Si lo que buscamos son unos auriculares de diadema priorizando la calidad y el precio estos no son la mejor elección, sin embargo, si lo que queremos es exprimir al máximo todas las capacidades de los dispositivos de Apple los AirPods Max son la opción perfecta.

La gran pregunta es si merece la pena dar el salto desde unos AirPods Max de primera generación. Aquí la respuesta pasa por cuánto valoras la mejora en cancelación de ruido, el nuevo audio o las funciones inteligentes. El salto es mucho más superior de lo que parece sobre el papel y una vez que los pruebas no hay vuelta atrás.

En suma, si para ti los auriculares son más que un accesorio para acompañarte en el día a día y buscas una herramienta con la que disfrutar tanto de la escucha de música, películas o series, así como usarlos para trabajar. Los AirPods Max 2 son una compra maestra.