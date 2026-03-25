He probado los JBL Sense Pro, los auriculares 'open ear' con excepcional sonido que no te aíslan del entorno

Tras el aluvión de novedades al que pudimos asistir en persona en Madrid, ha tocado el momento de analizar los JBL Sense Pro, los auriculares "Open Ear" (Oído abierto) que se alejan de los auriculares a los que estamos acostumbrados.

Sobre todo por la obsesión de la industria por la Cancelación Activa de Ruido (ANC), que no buscó otra cosa que aislar al usuario en una burbuja de silencio (ideal para cuando se va en avión para suprimir los sonidos molestos).

Los JBL Sense Pro están ideados para introducir la experiencia de audio de alta definición en el entorno laboral o cuando simplemente paseamos por una plaza para escuchar nuestra música favorita sin perder detalle de los sonidos que nos envuelven.

Están disponibles en España a un precio de 179,99 euros en cinco colores: gris, azul, negro, púrpura y blanco.

La idea principal es que la música nos sumerja en unos entornos por los que hemos deambulado aislados plenamente de la sociedad. Casi como abstraídos del mundanal ruido tan propio de una ciudad.

JBL Sense Pro Manuel Ramírez

JBL, tras el éxito de los JBL Soundgear Sense en 2023, vuelve a la carga con los JBL Sense PRO, que, aparte de caracterizarse por un diseño con conducción de aire para la minimización de fugas de sonido, cuenta con driver dinámico de 16.2 mm con diafragma de carbono tipo diamante.

Certificados con Hi-Res Audio Wireless con soporte para códec LDAC (básico para los audiófilos al ser un gran aspecto diferenciador), sorprende la calidad de sonido de estos auriculares para sentir que no estamos apartados del sonido del mundo real que nos rodea.

JBL Sense Pro Manuel Ramírez

Es verdad que nos quedamos sin llegar a los niveles de sonido tan altos de los auriculares a los que estamos acostumbrados, pero nos sumerge por el barrio por el que transitamos sin tener la sensación de que el sonido exterior está enlatado como sucede los tradicionales.

Aquí el sonido del entorno entra por física pura y conlleva que mejore la experiencia diaria con unos auriculares al equilibrar el rendimiento del audio, la comodidad, la seguridad y el ser conscientes del entorno.

JBL Sense Pro Manuel Ramírez

Esta experiencia de sonido de alta definición de JBL con sus Sense PRO no está falta de una mejora de graves gracias al algoritmo que utiliza llamado Adaptive Bass Boost, o la personalización JBL Personi-Fi 3.0 para ajustarlo.

Ese algoritmo de refuerzo de graves es el que se encarga de minimizar los efectos de la proyección del sonido al conducto auditivo. Un sistema inteligente que analiza el entorno y ajusta la respuesta de frecuencia en tiempo real para un sonido con cuerpo y profundidad.

Así es la tecnología Open Ear de JBL

Porque el sonido de graves es el que puede salir peor parado con los auriculares de JBL si no logramos acoplar acertadamente los auriculares.

Y no todas las orejas son iguales, así que es importante este punto, ya que el impacto en la experiencia es más drástico.

JBL Sense Pro Manuel Ramírez

La alienación física del driver con el canal auditivo es fundamental, y lo que recomendamos es fijarnos que lo hemos acoplado correctamente.

JBL tiene algún par de vídeos donde muestran cómo se colocan para que la experiencia de audio sea la perfecta.

El ajuste que hemos de "dominar" es el gancho para la oreja con bisagra ajustable de 20 grados que hemos de colocar en la parte superior y así la cápsula ovalada "caiga" sobre el canal auditivo sin entrar en él.

Ahora se proyectará un sonido muy limpio en el que los agudos y medios salen equilibrados, y los graves se atenúan de una forma casi mágica.

JBL Sense Pro Manuel Ramírez

Si nos movemos agitadamente ladeando la cabeza, notaremos como no están totalmente fijados, pero forma parte de la experiencia de poder escucharnos perfectamente cuando hablamos o "sentir" el sonido que nos rodea.

Cabe recordar, que el usuario objetivo de estos auriculares son aquellos que los lleva puestos durante jornadas de 8 a 10 horas. Es otra de sus importantes ventajas y que hay que tener muy en cuenta comparados a los tradicionales. Sucede lo mismo con aquellas personas con necesidades auditivas específicas.

Otro de los componentes esenciales de los auriculares son el módulo trasero, que sirve como contrapeso y lleva la batería en su interior, y que consigue que el módulo acústico (la cápsula ovalada) se mantenga firme sin que apriete.

La tecnología increíble de los JBL Sense PRO es el disparo de un "haz" de sonido direccional hacia tu oído que, mientras consigue que disfrutemos de una gran calidad de sonido, también evita molestar al resto de personas que están cerca.

JBL Sense Pro Manuel Ramírez

Si recalcamos lo de "sentir el sonido externo", este tipo de auriculares "Open Ear" no se recomienda para aislarnos de un entorno muy ruidoso como puede ser el de un avión.

Y aquí podremos disfrutar de todo tipo de género musical, incluso la electrónica sonará lo suficientemente "potente" para disfrutar de una experiencia perfecta.

Batería y detalles

En las llamadas sucede lo mismo, son claras y nos oyen perfectamente para seguir al hilo de todo lo mencionado. Los auriculares "Open Ear" de JBL cuentan con un sistema de 4 micrófonos con tecnología beamforming.

Al igual que en la voz, se distingue por su sensor de captación de voz y la reducción de ruido por IA para llamadas más claras. Aquí entra en juego la tecnología JBL OpenSound que facilita esta experiencia de conversaciones en las llamadas, y recordando siempre que podremos estar atento al entorno como la vía por la que transitamos.

Quiero hacer hincapié en otra de las experiencias que abren los JBL Sense Pro: que los niños puedan estar a la escucha con oído abierto, sumados los controles parentales, lo que se transforma en tranquilidad a los padres.

En torno a la batería, ofrece hasta 38 horas con 8 horas para los auriculares y 30 horas con el estuche de carga. Este mismo cuenta con carga rápida que proporciona 4 horas de reproducción con 10 minutos.

JBL Sense Pro Manuel Ramírez

Otro detalle importante es su clasificación IP54 (contra el polvo y salpicaduras) para resistir el sudor o la caída de lluvia cuando nos dirigimos al trabajo o a la universidad.

Cuenta con Bluetooth 5.4 con LE Audio y la posibilidad de Conexión Multipunto para saltar de una videollamada en el portátil a una de audio en el móvil sin interrupciones y de forma continua. Es compatible también con Auracast.

¿Me los compro?

Es una nueva alternativa a los auriculares intraurales y lo que recomendamos es probarlos antes en algún establecimiento. Sobre todo para ver cómo se acoplan a la geometría de nuestra oreja y cómo nos sentimos con ellos puestos, ya que de alguna forma, sobre todo por la cápsula ovalada, se posa como un poco colgando y es distinto a lo habitual.

Su gran experiencia es que no nos aísla del entorno y el sonido que se produce es de alta fidelidad con un espectro de agudos, medios e incluso graves, para nuestra sorpresa, que genera una gran satisfacción.

JBL Sense Pro Manuel Ramírez

Y estar escuchando sin problemas nuestra música favorita mientras se "siente" el paso de la gente, el sonido de la naturaleza o que alguien se aproxime para hablarnos sin pegarnos ese susto cuando alguien nos toca en el hombro, es para probarlo in situ.

La inclusión de drivers DLC y DLAC en un formato abierto, más el audio espacial y la alta fidelidad del sonido, proveniente de JBL, suman un producto redondo en el mercado español.

Hay que atender también a nuestras necesidades personales. Si buscamos unos auriculares para llevarlos de viaje, sobre todo en avión, no son los ideales, pero si queremos unos que no obstruyan la salida del conducto auditivo y disfrutemos casi como si estuviéramos en un concierto, sin molestar a nadie, siendo conscientes de cada sonido que se genera a nuestro alrededor, su experiencia es nueva y muy satisfactoria.

Si sumamos que estamos ante uno de los reyes del sonido, si no el rey, la suma de factores nos lleva a unos auriculares únicos a todos los niveles.