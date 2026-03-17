Adiós a la alergia: quince días usando el purificador de Dyson que querrás en primavera y que acaba con los malos olores

"Cómo me pica la nariz" cantaban Miliki, Fofó y compañía hasta la extenuación en lo más parecido que existe a un himno a la alergia primaveral. Este año, las reacciones alérgicas han llegado con fuerza redoblada a España, tras un invierno particularmente lluvioso. Por suerte, tengo en casa un purificador de Dyson que me está permitiendo, al menos, sobrevivir al constante picor, escozor y lagrimeo habitual por estas fechas.

No, no es el Dyson HushJet Purifier Compact, uno de los últimos productos lanzados por la compañía británica, una versión compacta y particularmente silenciosa de su gama de purificadores.

Yo necesitaba algo más y por eso he apostado por una de las versiones más grandes y potentes de su catálogo, el Dyson Cool PC2 De-NOx, capaz de dejar libre de polen y otros alérgenos (además de sustancias tan nocivas como el dióxido de nitrógeno) todo el aire interior de mi casa en cuestión de minutos.

Y es que, según estudios de Dyson, el aire que respiramos dentro de casa puede estar hasta cinco veces más contaminado que el del exterior. Para familias en las que se juntan alergias y convivencia con fumadores, como es mi caso, este no es un dato menor: es una realidad que se vive cada día y que exige ventilar con demasiada frecuencia.

El Cool PC2 ha demostrado ser, sobre todo en estas últimas semanas, una solución de gama alta capaz de transformar la calidad del aire interior combinando purificación avanzada, ventilación potente y conectividad inteligente. Eso sí, por un precio superior al de otras alternativas pero acorde con sus prestaciones de 699 euros.

Diseño

El Dyson Purifier Cool PC2 no pasa desapercibido. Con algo más de un metro de altura y un peso de 4,91 kg, es un aparato llamativo que ocupa bastante espacio en la habitación. Eso sí, su perfil delgado y alargado, junto a ese toque entre minimalista y futurista tan habitual de la marca lo convierten casi en un objeto de decoración más.

Precisamente, su gran tamaño es también su mayor ventaja: su forma de torre le permite proyectar el aire purificado con una potencia que los modelos de sobremesa no pueden igualar y que llega a limpiar 83 m3 sin apenas esfuerzo.

El Dyson Cool PC2 De-NOx incluye un mando a distancia magnético. I.M. Omicrono

Su tecnología Air Multiplier genera un flujo de aire de más de 290 litros por segundo que lo distribuye por toda la estancia, lo que en la práctica significa que un solo aparato puede cubrir prácticamente toda la casa en espacios abiertos o varios ambientes conectados.

El acabado en blanco y dorado es sobrio y elegante, acorde con el estilo Dyson que ya conocemos. La base circular de 22 x 22 cm es estable y ocupa poco espacio en el suelo, además de permitir acceder con facilidad a los filtros.

La pantalla LCD integrada en la parte frontal de la base muestra en tiempo real el estado del aire, los niveles de contaminación y avisa cuando el filtro necesita ser cambiado, algo especialmente útil si no tienes el móvil a mano.

El manejo diario es muy cómodo, gracias a un pequeño mando a distancia magnético que se adhiere a la parte superior del propio aparato para no perderlo. En mi caso, salvo momentos concretos, lo mejor es dejarlo en modo automático y el propio dispositivo va regulando la potencia dependiendo de la presencia de partículas en el ambiente.

La pantalla LCD del Dyson Cool PC2 De-NOx I.M. Omicrono

La oscilación de hasta 350 grados permite cubrir todo el perímetro de la habitación sin necesidad de mover el aparato, que cuenta con un cable de alimentación de 1,8 m. La curva de aprendizaje es mínima: unos pocos clics en la app MyDyson, la clave wifi de casa y el dispositivo ya está en marcha y funcionando.

Funciones

El núcleo del purificador es su sistema de filtración en tres etapas completamente sellado. El filtro HEPA H13 captura el 99,95% de las partículas ultrafinas, incluyendo alérgenos como el polen y las gramíneas, lo cual lo convierte en un aliado directo para quienes, como yo o mi hija, padecemos alergias estacionales o incluso durante todo el año.

El filtro de carbón activado K-Carbon, impregnado con carbonato de potasio, va más allá y es capaz de absorber un 50% más de dióxido de nitrógeno (NO2) que los modelos anteriores, un contaminante especialmente relevante en hogares donde se fuma o se utilizan aparatos de gas... que también es mi caso.

Para hogares con fumadores es un detalle importante: el tabaco genera NO2 y otros compuestos volátiles que quedan flotando en el ambiente, incluso mucho tiempo después de apagado el cigarro. El filtro K-Carbon actúa sobre ellos de forma química, no solo física, lo que supone una diferencia real en la calidad del aire que se respira.

El purificador y ventilador Dyson Cool PC2 De-NOx. I.M. Omicrono

Parece magia ver cómo la métrica se dispara en la pequeña pantalla LCD a niveles rojos y hasta morados para disminuir en pocos minutos a un tranquilizador verde. Desde que lo tengo en casa, no sólo hemos dejado de estornudar, sino también de soportar los malos olores y el ambiente cargado que deja el tabaco.

Además, el dispositivo también elimina el formaldehído del ambiente de forma continua, protegiendo al usuario de un compuesto presente en muebles, barnices y productos de limpieza.

La otra función principal del Cool PC2 es la de ventilador con 10 velocidades ajustables, ideal para los meses de calor, que cada vez se prolongan más. Eso sí, conviene dejarlo claro: no es un aire acondicionado, no enfría el aire activamente y a su máxima potencia hace bastante ruido.

El purificador tiene también un modo difusor que desvía el flujo de aire hacia la parte trasera, permitiendo purificar el ambiente sin generar corriente directa sobre las personas, perfecto para dejarlo funcionando por las noches en las que mi hija lo pasa mal con el asma.

Capturas de la app MyDyson. Dyson / I.M. Omicrono

La app MyDyson completa la experiencia. Desde el móvil es posible monitorizar en tiempo real los niveles de partículas, dióxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y formaldehído, programar horarios de encendido y apagado, y recibir informes personalizados de la calidad del aire. También es compatible con asistentes de voz como Alexa, lo que permite controlarlo sin tener que tocar nada.

¿Me lo compro?

Para mí y para mi familia, el Dyson Cool PC2 no ha sido un capricho tecnológico, sino una necesidad. La combinación de filtro HEPA H13 para alérgenos, K-Carbon para el humo y el NO2, y el destructor catalítico de formaldehído lo convierte en uno de los dispositivos más completos del mercado.

El inconveniente de su tamaño se compensa con su eficiencia. No hace falta ir transportándolo por toda la casa: la cobertura de hasta 81 m3 permite que un solo aparato bien posicionado en el salón mejore la calidad del aire de toda la vivienda.

Los inconvenientes son los esperados en Dyson: el precio de 699 euros es elevado, a los que hay que sumar los 99 euros del filtro que se recomienda cambiar anualmente. A velocidades máximas, los 61,5 dB de ruido pueden ser molestos, aunque en el uso cotidiano el modo automático gestiona la potencia de forma discreta.

Eso sí, para quien necesita mejorar el aire de casa con garantías y no solo un purificador básico, la inversión está más que justificada.