Cinco días usando el MacBook Neo, el portátil de menos de 700 € de Apple: un golpe maestro para satisfacer al gran público

El MacBook Neo ha sido la gran noticia de Apple en los últimos tiempos. Un nuevo producto en su porfolio de ordenadores que busca optimizar la calidad y el precio. Incorpora el chip A18 Pro que montan los iPhone 16 Pro, pero sigue apostando por la experiencia Apple que conocemos tanto en materiales y diseño como en uso diario. Todo a un precio de partida de 699 euros.

El MacBook Neo es un nuevo comienzo. No es el Air, no es el Pro. Es un portátil completamente diferente que va enfocado a un público masivo. Es la respuesta del "bueno, bonito y barato" para aquellos que están buscando un ordenador portátil sin un uso de carga intenso o excesivo.

Tras una primera toma de contacto en Londres, en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos pasado los últimos 5 días con él antes de que se ponga a la venta este miércoles 11 de marzo para comprobar si este nuevo MacBook de entrada es capaz de aguantar el tipo y encontrar en él todo lo que le pedimos a un Mac.

Un MacBook por derecho

Lo primero que llama la atención del MacBook Neo cuando lo tenemos en la mano es que es menos ligero de lo que podríamos pensar en un principio. Si estamos acostumbrados a usar portátiles con Windows o Chromebooks en este rango de precio, lo habitual es la apuesta por el plástico que los hacen más ligeros y también más baratos. Aquí eso no sucede.

Los 1,23 kg de peso son el resultado de una apuesta por un chasis de aluminio, con líneas limpias y ese tacto frío y premium propio de los MacBook. La ambición es clara: no tenemos un MacBook de segunda, es simplemente el nuevo Neo. Es un portátil sólido, compacto, bien construido, elegante y que transmite más sensación de gama alta de la que su precio invita a pensar.

MacBook Neo Chema Flores Omicrono

El MacBook Neo logra el equilibrio en la comodidad. Es ligeramente más compacto y grueso que el Air, con lo que no es el más fino del catálogo, pero es tremendamente cómodo para llevar a todas partes y ser la herramienta todoterreno que usar en cualquier parte: una cafetería, en clase o una oficina.

Una vez que lo abrimos tenemos el Magic Keyboard de Apple, con un buen recorrido de teclas, estabilidad y esa confortable sensación de teclear que nos encontramos prácticamente clavada a la del MacBook Air. Tenemos ese punto de firmeza que invita a escribir durante horas.

En el teclado tenemos dos renuncias. Por una parte, las teclas no cuentan con sistema de retroiluminación, algo entendible en esta gama de precio y que no sacrifica en exceso la experiencia. Y si optamos por el modelo más económico no dispondremos de tecla Touch ID sino tecla de bloqueo Lock Key.

En nuestra prueba hemos tenido el modelo más barato y aunque es cierto que Touch ID es más cómodo para desbloquear el ordenador, identificarse en webs o realizar pagos sin necesidad de meter la contraseña, hay ciertas funciones que hemos podido solventar con el Apple Watch.

Disposición de teclado y trackpad del MacBook Neo Chema Flores Omicrono

Por su parte, el trackpad mantiene el gran tamaño y la precisión a la que Apple nos tiene acostumbrados, aunque aquí apuesta por un mecanismo mecánico tradicional en lugar del sistema háptico de los modelos superiores. En la práctica, se puede hacer clic en cualquier parte de la superficie y los gestos táctiles son instantáneos y con precisión. La curva de aprendizaje para quien venga de una alternativa Windows es mínima.

En los laterales encontramos dos salidas USB-C (un USB 3 pensando en poder conectar un monitor 4K y otra USB 2 para conectar accesorios), en ese mismo lateral dispone de conexión jack de 3,5mm y como particularidad del diseño encontramos la salida de los altavoces en ambos lados.

Experiencia audiovisual superior

Este sistema de dos altavoces es increíble. No hay un ordenador en esta categoría de precio que sea capaz de tener un desempeño sonoro de este nivel. Cabe tener en cuenta que es compatible con audio espacial al reproducir música así como con Dolby Atmos en vídeo. Si lo quieres para ver series y películas también, aquí subes de nivel.

Y es que otro de los aspectos donde podríamos pensar que va a sacrificar calidad por su precio es en la pantalla. Y en absoluto.

Monta un panel de 13 pulgadas (0,6 pulgadas menos que el Air) con tecnología Liquid Retina con resolución de 2.408 x 1.506 píxeles y brillo máximo de 500 nits que devuelve una experiencia increíble en este rango de precio y se sitúa claramente por encima de la competencia. No hay ProMotion ni HDR avanzado, pero sí una densidad de píxeles suficiente para trabajar con texto muchas horas sin fatiga y un nivel de brillo que permite usarlo con comodidad incluso en entornos luminosos.

Conexiones laterales y altavoz del MacBook Neo Chema Flores Omicrono

La pantalla está muy bien calibrada y aunque tenemos algo más de bordes que en los otros modelos de MacBook, la sensación de inmersión en el contenido es total. Es especialmente buena en el ángulo de visión, permitiendo que varias personas puedan disfrutar de una película sin reflejos ni brillos propios de tecnologías menores habituales en esta gama.

La cámara igualmente mejora a la media del sector. Aunque apuesta por una cámara FaceTime HD 1080p, inferior a lo que podemos encontrar en el Air, es capaz de procesar la señal con vídeo computacional brindando una imagen nítida con buen tratamiento de la piel y un procesado que controla bien el ruido en interiores. Le acompaña un sistema de doble micrófono, pensando en que hacer videollamadas sea cómodo y funcional y no un suplicio.

Potencia: el gran truco final de Apple

El gran giro de guion que nadie esperaba en este portátil está en su interior, en el procesador. Por primera vez Apple monta un procesador de la familia A, habitualmente usado en sus teléfonos y algunos modelos de iPad, en un ordenador. Algo que en un primer momento puede chocar pero que tiene mucho más sentido de lo que parece y que cristaliza en la mayor apuesta de la compañía en años: la innovación en Apple Silicon.

Desde antes de lanzar el procesador M1 en 2020, Apple viene elaborando una estrategia de desarrollo de sus chips propios que permite llegar a alcanzar no sólo capacidades de rendimiento y potencia, sino también en ser capaces de aprovechar sus procesadores en diferentes casos de uso. Es aquí donde cristaliza esa estrategia y demuestra que el A18 Pro es un chip potente y capaz.

MacBook Neo Chema Flores Omicrono

Este procesador es un SoC con CPU de seis núcleos (dos de rendimiento y cuatro de eficiencia), GPU de cinco núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos, fabricado en 3 nm de segunda generación, que en la práctica supone que para el uso al que irá destinado va de sobra.

En mi caso particular, estoy acostumbrado a trabajar a diario con un MacBook Air M2 con 8 GB de RAM, en los 5 días que he estado utilizando el Neo lo he encontrado tan fluido y capaz de como es mi equipo particular. He sido capaz de editar grandes packs de imágenes en Pixelmator Pro, editar video en CapCut, aprovechar para jugar a títulos como Civilization VII y por supuesto trabajar con más de una treintena de pestañas abiertas al mismo tiempo. Es mucho más capaz de lo que imaginas.

El portátil se mueve con la misma sensación de fluidez que la que la compañía ha acostumbrado a sus usuarios.

También es muy interesante el uso de Apple Intelligence de forma local. Es súper veloz. El Neo está preparado para ejecutarla apoyándose en ese Neural Engine para tareas como resumir documentos, generar contenido visual o limpiar objetos en fotos, y en otras funciones de IA integradas en apps de terceros. Para un estudiante o un profesional que empieza a apoyarse en estas herramientas, tener esa capacidad en un portátil de 699 euros lo cambia todo.

MacBook Neo Chema Flores Omicrono

La gran ventaja del rendimiento de este Mac es que el sistema operativo es capaz de exprimir al máximo su hoja de especificaciones. Los 8 GB de RAM rinden de forma excelente en este equipo, algo que en un entorno Windows iría mucho más sacrificado.

El Neo tiene sus limitaciones. No está pensado para mover grandes proyectos en 4K en aplicaciones como FinalCut Pro o Blender, o ejecutar grandes modelos de IA en local, ahí será necesario saltar a algunos modelos superiores. Pero para el uso general de la mayoría de usuarios, el MacBook Neo es el portátil ideal.

También rinde especialmente bien en autonomía. Apple promete hasta 16 horas de uso con reproducción de vídeo y lo cierto es que hemos pasado casi dos jornadas de trabajo sin necesidad de buscar un cargador. La eficiencia y el rendimiento son una cosa extraordinaria en este equipo. Podremos llevarlo durante todo el día sin necesidad de llevar el cargador —algo que, por cierto, no viene en la caja—.

¿Me lo compro?

Con el MacBook Neo, Apple no solo estrena un nuevo portátil: redefine qué significa la gama de entrada dentro de su catálogo de ordenadores. Es un MacBook en toda regla, por méritos propios. No hay concesiones en diseño, calidad de construcción, integración con el iPhone o la experiencia de macOS que uno espera. No porque sea más económico se siente barato.

Sus puntos fuertes son claros: diseño cuidado y colorido, una pantalla muy por encima de la media en este precio, autonomía holgada, rendimiento más que solvente para el día a día y acceso completo a Apple Intelligence y al ecosistema de servicios de la compañía.

Para lograrlo monta el chip A18 Pro con 8 GB de RAM —sin opción de ampliación— que aunque es más limitado que las opciones M del MacBook Air o MacBook Pro devuelve un rendimiento más que suficiente para la gran mayoría de usuarios. Permite hacer casi todas las cosas que la mayoría de personas buscan en un ordenador. Es el Mac para el gran público.

MacBook Neo Chema Flores Omicrono

El MacBook Neo no sólo es perfecto para estudiantes, negocios o para oficinas que trabajan en entornos ofimáticos, también lo es para una generación de usuarios que se han acostumbrado a hacer del teléfono su dispositivo principal y que sólo acuden al portátil cuando tienen que hacer algunos usos puntuales.

Pero, ¿para quién no es el MacBook Neo? Este ordenador no se lo recomendaría no sólo a usuarios que buscan rendimiento en aplicaciones pesadas, sino también para aquellos que están preocupados de cuánta RAM lleva un equipo, la categoría de los puertos o las opciones de configuración. O si tienes un M reciente, tampoco es para ti.

En suma, el MacBook Neo es el portátil para todos. Una apuesta clara de Apple por llevar las bondades de su ecosistema a un público mayor que no se atrevía a dar el salto a un MacBook Air, pero que en este Neo encuentra el acomodo de tener todo lo que necesita, a bajo precio y con una experiencia premium.