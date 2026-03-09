Probamos el iPhone 17e, el móvil de 700 € de Apple que apuesta por rendimiento y durabilidad para conquistarte

Apple ha vivido una intensa semana de lanzamientos con el MacBook Neo como estrella. Sin embargo, la compañía de Cupertino también ha dado a conocer nuevos MacBook Air y MacBook Pro, iPad Air, monitores Studio Display o ha renovado el iPhone 17e, el teléfono más barato de su catálogo.

El iPhone 17e llega con la misma ambición con la que debutó el año pasado el iPhone 16e: ser un teléfono que amplíe la familia de iPhone 17 trasladando esa experiencia premium de pantalla completa, procesador potente y alta durabilidad a un precio más contenido.

Los principales cambios con respecto a la generación anterior son un procesador más rápido y capaz, una mayor resistencia de pantalla ante caídas y arañazos, así como la incorporación de MagSafe, el sistema de carga inalámbrica magnética propia de Apple.

En EL ESPAÑOL - Omicrono lo hemos estado probando durante los últimos 5 días —antes de que se ponga a la venta el próximo miércoles— para conocer de primera mano si merece la pena por los 709 € que llega, para quién está enfocado y cuáles son sus puntos fuertes y débiles.

Compacto, resistente y premium

El iPhone 17e apuesta por las fortalezas de su modelo predecesor en lo que a diseño se refiere: ser un clásico atemporal. Pese a sus dimensiones contenidas cuenta con una increíble sensación premium en la mano que le permite entenderse como una extensión de la familia iPhone 17 y no como un iPhone barato.

iPhone 17e Chema Flores Omicrono

Esta opción más económica no sacrifica en materiales ni en experiencia. Dispone de un cuerpo de aluminio aeroespacial y trasera de vidrio con acabado mate que se siente muy bien en la mano, siendo —además de ergonómico— muy cómodo de usar.

Mantiene la pantalla OLED de 6,1 pulgadas Super Retina XDR que se ve increíblemente bien. Pese a que es más modesta que modelos superiores de la compañía, y no cuenta con tecnología ProMotion o la pantalla siempre activa, es una delicia usarla en todas las condiciones, incluso a plena luz del día.

iPhone 17e Chema Flores Omicrono

La pantalla mantiene sus delgados bordes aunque no pasa a la Dynamic Island de los hermanos mayores. De este modo FaceID sigue estando ubicado en el notch.

La gran novedad de la pantalla es la incorporación de Ceramic Shield 2, que une los recubrimientos diseñados por Apple a Ceramic Shield a nivel atómico para ofrecer una resistencia tres veces mayor a los arañazos y un recubrimiento antirreflectante de siete capas que proporciona un 33% menos de reflejo.

iPhone 17e Chema Flores Omicrono

Sin embargo, el mayor cambio en el diseño del smartphone es la conectividad con MagSafe. Además de contar con el puerto USB-C ya estandarizado en todos los dispositivos de la compañía, el nuevo iPhone 17e dispone de compatibilidad con la solución de conexión magnética de Apple, lo que permite al usuario no sólo cargar el teléfono cómodamente sin cables, sino también aprovechar accesorios como carteras, soportes o estaciones de carga.

iPhone 17e Chema Flores Omicrono

El sistema de alineación de imanes permite proporcionar una carga inalámbrica más rápida de hasta 15 W —en comparación con los 7,5 W del iPhone 16e— al conectarlo a un adaptador de corriente USB-C de 20 W, que habrá que comprar por separado.

Lo cierto es que la carga MagSafe también es una excelente manera de usar el modo de espera cuando lo tenemos en el escritorio o la mesita de noche. Cuando colocamos el móvil en horizontal, podremos usar una pantalla completa para widgets, marcos de fotos o relojes mientras se carga.

Potencia por bandera

El principal reclamo de este iPhone 17e es tener la máxima potencia que ofrece Apple en el mejor precio posible. No estar preocupado por cuánto nos durará este teléfono ya que tendremos la seguridad de tener bajo el capó el chip de nueva generación de Apple Silicon.

iPhone 17e Chema Flores Omicrono

El A19 es el mismo chip que monta el iPhone 17. Está fabricado en 3 nm de segunda generación y dispone de una CPU de 6 núcleos (2 de alto rendimiento y 4 de eficiencia), aunque una de las grandes diferencias con el modelo anterior es su GPU de 4 núcleos con aceleradores neuronales y un Neural Engine de 16 núcleos, lo que le asegura una mejor gestión de sistemas de inteligencia artificial en el dispositivo.

Sobre el rendimiento, dispone de hasta el doble de rendimiento CPU frente a un iPhone 11 y de una GPU hasta 2,5 veces más rápida que la del iPhone SE de 2ª generación, lo que da una idea del público al que va dirigido este teléfono: alguien que busca algo fiable y duradero. Y aquí el iPhone 17e cumple con creces.

iPhone 17e Chema Flores Omicrono

Más allá de las pruebas de rendimiento y las comparaciones de Apple, lo cierto de este teléfono es que en el uso diario no se siente 'recortado' en absoluto. Va fluido, es capaz y tanto las tareas pesadas como la gestión con Apple Intelligence se mueve con la misma soltura que en el iPhone 17, aunque es cierto que en el modelo superior la experiencia es mejor gracias a ProMotion.

La batería es otro de los pilares. Apple habla de hasta 26 horas de reproducción de vídeo y 21 de streaming, lo que se traduce en una jornada larga de uso intenso sin demasiados apuros. Datos que coinciden con nuestra experiencia y sirva para llegar al día siguiente sin preocuparnos por la autonomía.

El mérito reside principalmente en el propio A19 y en parte en el nuevo módem C1X, que promete ser hasta el doble de rápido que el C1 del iPhone 16e y consumir un 30% menos que el módem de un 16 Pro.

Única cámara pero capaz

El elemento que más puede echar atrás a más usuarios de la compra del iPhone 17e —al igual que sucede con el iPhone Air— es la disposición de una única lente. Aunque en la práctica tenemos dos cámaras gracias al recorte de sensor, es posible echar de menos más versatilidad de un ultra gran angular o más zoom. Si esa es nuestra prioridad, la respuesta es clara: buscar otra opción en el catálogo de Apple.

El iPhone 17e cuenta con una cámara Fusion de 48 MP, que ofrece dos cámaras en una. Lo cierto es que pese a esa limitación, el teléfono ofrece fotos de altísima resolución con un nivel de detalle espectacular y una edición fiel y realista.

Por defecto las fotografías se realizan con una resolución de 24 MP que usa la tecnología Photonic Engine capaz de combinar cada cuatro píxeles en uno. Este enfoque permite un rendimiento excepcional, ideal para tener una biblioteca de fotos práctica que almacenar y compartir.

iPhone 17e Chema Flores Omicrono

Sí se nota un salto con respecto a la generación anterior en la fotografía retrato, una en la que los usuarios más usan el telefoto. En este modelo, la calidad de las mismas ha mejorado notablemente gracias a la potencia del chip A19. Gracias a la dedicación de este tipo de fotos, dispone de detección automática de personas, gatos y perros, y funciones avanzadas como Enfoque y Control de Profundidad.

Cuando queremos exprimir hasta el último detalle, podemos pasar a 48 megapíxeles desde la propia app de Cámara, algo especialmente útil en paisajes o escenas que queramos recortar después. La calidad en el 2x convence: al usar la parte central del sensor y el pipeline dedicado con Deep Fusion, el resultado se siente más cerca de un teleobjetivo que de un simple zoom digital.

En vídeo también tendremos altas capacidades y es aquí donde el iPhone 17e se pone por encima de los rivales en la misma categoría. Al poder combinar 4K 60 fps en Dolby Vision, estabilización óptica y las nuevas opciones de audio permite registrar clips que, de nuevo, se acercan mucho a lo que vemos en la gama superior. No hay modos avanzados en fotografía o grabación, pero es que no es un teléfono orientado para creadores.

Con respecto a la cámara frontal sigue manteniendo los 12 megapíxeles y no dispondremos de la tecnología Center Stage que equipan los modelos superiores que permite hacer selfies en horizontal sin girar el teléfono. Es funcional y práctica, lo que se espera de este modelo.

¿Me lo compro?

El iPhone 17e (709 euros) es para el usuario que quiere estar en el ecosistema de la compañía pero no necesita —ni busca— tener las últimas características. Quiere algo sencillo, funcional y eficaz sin sacrificar potencia, todo sin tener un iPhone de segunda. Y aquí el iPhone 17e asegura durabilidad tanto a nivel físico como de software.

Lo hace teniendo también un diseño premium, aunque de tamaño más contenido. Una buena cámara de fotos, aunque menos versátil que otras opciones del catálogo, una pantalla de alta calidad y un almacenamiento que parte de los 256 GB, algo de valorar en un año donde la memoria es especialmente preciada y otros rivales parte de 128 GB.

iPhone 17e Chema Flores Omicrono

La durabilidad y la vinculación con el ecosistema es precisamente el punto fuerte para comprar este teléfono. Quien se acabe haciendo con él compra un seguro de rendimiento y usabilidad propio de un teléfono de gama alta, pero en un precio más contenido.

Tiene todo lo que alguien necesitaría de un iPhone para tener esa experiencia premium y funcional asegurando un rendimiento y capacidad en el tiempo. Comprar el iPhone 17e asegura no tener que cambiar de teléfono durante años si no necesitamos funcionalidades propias de creadores de contenido o de usuarios más intensos.

Por su parte, los usuarios que busquen más capacidades y consideren que el iPhone 17e se les puede quedar cortos, la mejor opción por la que pueden optar para contener el presupuesto es buscar opciones en el mercado reacondicionado. Aquí Apple presume de mantener el valor de sus teléfonos e ir a opciones usadas certificadas de generaciones anteriores es muy interesante.

En suma, el iPhone 17e no se siente como una concesión, como sí podía pasar en su día con el SE. Aquí tenemos las mismas claves de diseño y muchas de las mismas funciones que sus hermanos mayores, empaquetado para quien quiere un iPhone que le dure años sin pagar el peaje del modelo Pro.