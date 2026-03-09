Probamos los Huawei FreeBuds Pro 5, los auriculares con cancelación que retan a los AirPods Pro por menos precio

Los AirPods Pro se han coronado, por méritos propios, como la referencia del sector de auriculares inalámbricos con cancelación de ruido. El dispositivo de Apple construyó la categoría de producto pero son muchas las compañías que rivalizan con ellos y quieren desbancarlos. Huawei lo sabe y es una de las que mejor trabaja para lograrlo.

La compañía china acaba de lanzar los FreeBuds Pro 5 al mercado, y lo hace con una idea que lleva varias generaciones puliendo: si quieres competir contra los AirPods Pro, no basta con acercarse, hay que dar un paso más en sonido, cancelación y funciones inteligentes.

Esta nueva versión mantiene la base que tan bien le funcionó a los FreeBuds Pro 4, pero introduce un sistema de doble driver más ambicioso, una cancelación de ruido todavía más agresiva y pequeños retoques de diseño que los consolidan como uno de los TWS más completos.

Lo hace además también dando en uno de los puntos clave: el precio. Llegan al mercado por 199 €, 50 € menos que su principal rival de Apple, aunque Huawei los rebaja hasta los 170 € como promoción de lanzamiento. Un chollo para quien busque auriculares premium a precio ajustado. En EL ESPAÑOL - Omicrono los hemos probado durante 15 días para comprobar de primera mano si son tan buenos como parecen y si merecen la pena.

Cómodos y refinados

Los FreeBuds Pro 5 son reconocibles al instante para cualquiera que haya probado el modelo anterior. Huawei conserva la esencia de su producto rey pero afina las líneas para hacerlos más compactos y cómodos en el día a día.

Huawei FreeBuds Pro 5 Chema Flores Omicrono

Cada auricular pesa unos 5,5 gramos y mantiene una patilla corta que facilita el control táctil sin que moleste en la oreja. Su cuerpo es algo más redondeado lo que facilita una sujeción muy estable incluso en sesiones largas. El estuche mantiene su diseño ovalado, pero ahora dispone de una bisagra más disimulada que favorece su tamaño y molesta menos en el bolsillo.

Buscando el confort y la capacidad de que el usuario se aísle del mundo, Huawei incluye cuatro tallas de almohadillas de silicona —incluida una XS— para asegurar un buen sellado independientemente del canal auditivo.

Huawei FreeBuds Pro 5 Chema Flores Omicrono

En la práctica, el ajuste es muy similar al de los FreeBuds Pro 4, cómodos durante horas y sin sensación de presión, aunque aquí el peso algo más contenido ayuda a que desaparezcan la consciencia de llevarlos puestos durante una jornada completa.

Al estar pensados para llevar todo el día, también podrás usarlo para hacer deporte. Cuenta con resistencia IP57 en los auriculares y IP54 en el estuche, un argumento clave para quien quiere un único auricular de gama alta para todo.

Sonido y cancelación bestial

Aunque el salto generacional se aprecia en el diseño, es en el audio donde se nota una mayor evolución, y eso que los Freebuds Pro 4 eran excelentes.

Huawei FreeBuds Pro 5 Chema Flores Omicrono

Huawei repite la fórmula ganadora de doble driver, pero la lleva más lejos con un sistema de doble imán ultralineal para mejorar los graves, así como un diafragma microplanar ultrafino que trabaja en un detalle exquisito en los agudos.

Esta nueva generación llega con un diseño innovador que soporta dos salidas de aire para las frecuencias bajas y altas, evita así interferencias entre las frecuencias bajas y altas, reduce la resonancia en altas frecuencias, creando un sonido claro y puro con capas bien definidas.

Huawei FreeBuds Pro 5 Chema Flores Omicrono

A esto se suman dos procesadores DSP y DAC que procesan de forma independiente las distintas bandas de frecuencia lo que le permiten ganar claridad y control a volumen alto frente a los FreeBuds Pro 4, que ya destacaban por un perfil equilibrado con graves profundos y agudos nítidos. La compañía explica que esto supone una mejora del 200% en la precisión del cruce digital y una reducción del 50% en el ruido del DAC.

En esta generación se puede apreciar un escenario sonoro más rico y más amplio, con una mejor separación por capas que favorece la experiencia de audio espacial. Las voces se sitúan con más precisión en el centro, las guitarras y los platos en temas de rock o jazz se distinguen con menos esfuerzo y los subgraves bajan un poco más sin invadir el resto de frecuencias.

Huawei FreeBuds Pro 5 Chema Flores Omicrono

El otro gran reclamo de la experiencia es la cancelación de ruido (ANC). A diferencia de los Freeclip 2, los FreeBuds Pro 5 tienen la capacidad de aislarte por completo del mundo.

Huawei sube la apuesta con respecto al modelo precedente con un sistema de ANC de doble motor controlado por IA que, según la compañía, mejora hasta un 220% el rendimiento frente a los Pro 4. Lo cierto es que la sensación de abstracción sonora es total.

En el día a día es especialmente interesante su uso en el transporte público gracias al enfoque en esas frecuencias. Además, la tecnología MIMO AI Sensing analiza hasta 400.000 instancias de ruido por segundo y ajusta en tiempo real la onda antirruido, algo que ayuda a que no se produzcan cambios bruscos al pasar de un lugar tranquilo a uno más bullicioso.

Uno de los ajustes que mejor trabaja Huawei en estos auriculares son los modos inteligentes. El modo Alerta deja pasar el ambiente de forma natural para recorrer la ciudad sin ir completamente aislado, mientras que la Percepción de Conversación cambia automáticamente a ese modo cuando detecta que hablas y vuelve a la cancelación al terminar.

Huawei FreeBuds Pro 5 Chema Flores Omicrono

Es un enfoque muy en la línea de lo que hemos visto este último año en la gama alta de Sony o Apple, y aquí llega muy bien resuelto, sin latencias molestas ni interrupciones en la música.

En llamadas, el conjunto de micrófonos se combinan con un sensor de conducción ósea para aislar la voz incluso en entornos ruidosos, manteniendo esa cifra de hasta 100 dB de ruido de fondo y vientos de 10 m/s que ya marcaba la generación anterior.

¿Me los compro?

Los Huawei FreeBuds Pro 5 son uno de los mejores auriculares que se pueden comprar ahora mismo si lo que buscas es excelente despliegue sonoro y cancelación. Propios de la gama alta.

A esto hay que añadirle un precio ajustado de menos de 200 euros —más barato que sus principales rivales— y un diseño ligero, elegante y que destila el carácter premium que Huawei ha puesto en ellos.

Huawei FreeBuds Pro 5 Chema Flores Omicrono

Es cierto que pese a su músculo técnico para aprovechar al máximo toda la tecnología de transmisión de sonido sin cables en alta calidad es necesario disponer de modelos propios de la compañía como el Mate X7 o el Pura 80 Series, debido a su compatibilidad con EMUI. Aún así, si tenemos iOS o Android siguen siendo una de las mejores opciones del mercado para comprar.

En suma, los Huawei FreeBuds Pro 5 logran la cuadratura del círculo para lograr colocarse como uno de los mejores auriculares de la gama alta: buen desempeño, buen diseño y buen precio. Una compra recomendada para los amantes del audio.