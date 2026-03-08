Probamos la F25 ACE Pro, la aspiradora que querrás en casa y que ha jubilado mi fregona a golpe de innovación

Es un hecho: las firmas chinas han invadido la limpieza de nuestro hogar y con ello, han conseguido que muchos usuarios hayamos dejado de utilizar escoba para optar por potentes robots inteligentes que nos dejan la casa limpia sin esfuerzo.

Firmas como Roborock lo saben y por ello han seguido lanzando productos que amplían sus aplicaciones, como el Roborock F25 ACE Pro, un aspirador en seco y en húmedo que he usado a conciencia durante estas últimas semanas.

Y es que esta aspiradora Roborock F25 ACE Pro, como otros tantos dispositivos de la marca, tiene dos conceptos por bandera: la innovación y la relación calidad precio, con un coste reducido en España de 599 euros.

Un gran diseño

Un aspecto que no me suele convencer de los dispositivos tecnológicos de limpieza es que no son elegantes o sutiles. Son equipos que destacan en el mobiliario y que desentonan de forma general con el tono de la casa.

El F25 ACE Pro de Roborock cambia esta fórmula y opta por un diseño más estético, elegante y funcional. Es más compacto de la cuenta y, aunque sigue algunas ideas de otros dispositivos similares, los lleva a su propio terreno.

Por ejemplo, su base de limpieza es bastante compacta, al menos si la comparamos con otros aspiradores similares, y su cuerpo está confeccionado en un único tono negro, buscando un acabado más elegante.

Otra muestra de buen diseño la tenemos en la distribución de los depósitos. El depósito de agua sucia, que también acoge la suciedad recogida en la casa, está en la parte superior, mientras que el depósito de agua limpia se conjunta con el de detergente sobre el rodillo de limpieza.

Roborock F25 Ace Pro. Manuel Fernández Omicrono

Esto no es común. Normalmente, los modelos de este tipo dividen los depósitos en la columna central del aspirador, haciendo que tengamos que acceder a ellos en las partes traseras o delanteras.

En este caso, el depósito frontal del agua sucia es muy fácil de retirar y su mecanismo de desenganche hace que sea bastante más complicado retirarlo sin querer.

En cuanto a los depósitos de agua y detergente, ubicados en la parte baja, solo hay que tirar de una pestañita y retirarlos, con lo que podremos rellenar ambos muy fácilmente.

Es una filosofía de diseño bastante más cómoda y que, además, ayuda a no tener que lidiar con depósitos de gran tamaño: se quita el cabezal del rodillo, se retiran los tapones, se rellenan y listo.

Roborock F25 Ace Pro. Manuel Fernández Omicrono

Por el resto, sí que es cierto que Roborock ha seguido una tendencia habitual con su F25 ACE Pro. Mango superior, pantalla en la parte intermedia con forma redondeada y una construcción que al menos en este caso, es soberbia.

Los usuarios quedarán ampliamente satisfechos con la robustez de esta máquina. Se siente genial a la hora de usarla y su peso y tamaño comedidos ayudan a que sea fácil de manejar y recolocar en su base.

Mención especial merece la base, que insistimos, no es muy voluminosa y está calculada al milímetro: es prácticamente imposible encajar mal la F25 ACE Pro en su base, y eso facilita mucho las cosas.

Buenas especificaciones bajo el capó

La aspiradora Roborock F25 ACE Pro presume de un gran apartado de hardware, con nuevas funciones que pretenden diferenciar este modelo de los de la competencia.

Roborock F25 Ace Pro. Manuel Fernández Omicrono

Más allá de las especificaciones, debemos destacar algunos detalles interesantes de este F25 como su sistema de limpieza JetFoaming, un pulverizador de espuma ubicado en la parte frontal.

La idea es simple. Con un gatillo en el tirador superior, el cabezal expulsa un mililitro de solución limpiadora ya previamente almacenada. Esto genera, según Roborock, aproximadamente 167 millones de microburbujas para atacar manchas complicadas.

Le sigue un diseño JawScrapers que combina cuchillas de tiburón con raspadores de presión para acabar con el pelo y los enredos del rodillo. Esto no solo permite que el suelo esté más libre de pelo sino que nos ahorra tener que desenredarlo manualmente.

No falta un sistema completo de autolimpieza y secado, el primero con agua a alta temperatura y el segundo con aire caliente. Incluso tiene un modo de secado rápido en 5 minutos, así como un modo de limpieza a 95 grados.

Roborock F25 Ace Pro. Manuel Fernández Omicrono

La F25 también dispone de un sistema de autolimpieza con un sensor inteligente DirTect que detecta la suciedad en tiempo real y ajusta la limpieza sola.

Si por un casual posees muebles relativamente altos, con huecos de 12,5 centímetros, estás de enhorabuena. El Roborock F25 ACE Pro también incorpora un sistema de guiado en ángulo plano de 180 grados con dirección mediante app.

Entre las ideas que Roborock ha implementado en su dispositivo nos encontramos ruedas dobles con ajuste de velocidad automático y giros equilibrados y un método de autodetención en posición vertical para tenerlo siempre listo para usar.

Por otro lado, tenemos las características principales, que se traducen en una potencia de aspiración de 25.000 Pa a 430 RPM y presión descendente de 30 N y capacidades de 1.000 ml para el depósito de agua limpia y 720 ml para el de agua sucia.

Roborock F25 Ace Pro. Manuel Fernández Omicrono

Un punto interesante está en el diseño del cuerpo en lo que a mantenimiento refiere. El F25 ACE Pro monta un módulo de separación de agua y polvo desmontable que separa los sólidos de los líquidos, lo que evita las obstrucciones.

En términos generales, el rendimiento de este aspirador es sobresaliente: el agua caliente hace lo suyo y la aspiración deja suelos brillantes a su paso.

El sistema JetFoaming funciona también como se espera. Es una buena idea para casos en los que debemos acabar con ciertas manchas difíciles de tratar, además de intuitiva.

También es un gran detalle que el F25 ACE Pro disponga de avisos sonoros claros y configurables que nos advierten, por ejemplo, de la necesidad de limpiar el depósito de agua sucia para evitar problemas de olores.

Roborock F25 Ace Pro. Manuel Fernández Omicrono

¿Tiene fallos? Hay que esforzarse para sacárselos. El sistema SlideTech con dirección suave no me acaba de convencer. El guiado es suave y gratificante, pero en ocasiones y con según qué rincones, se puede hacer un poco engorroso.

Por otro lado, el F25 ACE Pro hace uso de un sistema de limpieza borde a borde incluyendo esquinas y rodapiés. La aspiradora a veces se queda un pelín corta para limpiar ciertas áreas con bordes complicados, pero no es un verdadero problema en el día a día.

Mención especial merecen tanto su aplicación como su sistema de control. En el primer campo nos encontramos con una app muy bien diseñada, que funciona a la perfección y nos permite gestionar casi todos los aspectos de la aspiradora.

En el segundo, tenemos un cómodo set de botones en el mango superior y una pantalla clara en cuanto a información y modos.

Roborock F25 Ace Pro. Manuel Fernández Omicrono

Otro aspecto que tampoco me ha defraudado es la autonomía. Roborock habla de 545 metros cuadrados por carga, con un tiempo que en el modo Eco llega a la hora de funcionamiento. Hemos podido comprobar que efectivamente, llega a esos tiempos.

Por último, no podemos dejar de mencionar la facilidad de uso de la aspiradora: retirar los desechos es muy sencillo y rellenar los tanques es un acto muy intuitivo. Casi podríamos hablar de un verdadero plug & play.

¿Me la compro?

La gran ventaja de la F25 ACE Pro de Roborock es que es un utensilio de limpieza tan potente que jubilará nuestra fregona y nuestra escoba. Requiere de poco mantenimiento y deja los suelos de casa impolutos.

Roborock F25 Ace Pro. Manuel Fernández Omicrono

Efectivamente, la F25 ACE Pro rinde a las mil maravillas, pero a un precio nada desdeñable de 599 euros. Puede parecer caro, pero a nuestro juicio es bastante acorde a unos resultados de alta calidad.

¿Es cierto que este precio puede ser un problema para algunos usuarios? Es posible, pero no todos los dispositivos pueden garantizar un brillo en el suelo tan fácil de lograr.