He probado las Samsung Galaxy XR, las gafas que (todavía) no puedes comprar en España: una experiencia sorprendente

El Mobile World Congress 2026, una de las ferias de tecnología más importantes del mundo que se celebra anualmente en Barcelona (España), sirve de escaparate para las principales marcas, que aprovechan la ocasión para mostrar sus últimas novedades, como es el caso de Xiaomi u Honor. También hay quien viene ya con los deberes ya hechos, como es el caso de Samsung.

La compañía surcoreana presentó hace unos días sus nuevos teléfonos inteligentes Samsung Galaxy S26 junto a sus auriculares Galaxy Buds 4 y, a comienzos de enero, sus portátiles Galaxy Book 6. Unos dispositivos que han estado presentes en la feria junto al plegable triple Samsung Galaxy Z TriFold y sus gafas inmersivas Galaxy XR, que en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido probar.

Las Samsung Galaxy XR son unas gafas de realidad inmersiva que la compañía anunció el año pasado y que actualmente solamente se pueden adquirir en Corea del Sur y Estados Unidos a un precio de 1.799,99 dólares (unos 1.538,10 euros al cambio), y que compiten directamente contra las Apple Vision Pro.

Estas gafas con inteligencia artificial están diseñadas para ofrecer experiencias inmersivas y basadas en la plataforma Android XR, desarrollada de forma conjunta por Samsung, Google y Qualcomm para ofrecer a los usuarios una experiencia inmersiva para su ocio, jugar o trabajar.

Ligeras y cómodas

Durante el MWC 2026 hemos tenido la oportunidad de colocarnos las Samsung Galaxy XR para probar varias de sus funciones, y desde el primer momento lo que nos ha llamado la atención es su diseño. Las gafas tienen un aspecto que guarda similitudes con las de sus rivales, aunque hay algunos aspectos bastante sorprendentes.

Las gafas inmersivas Samsung Galaxy XR. Nacho Castañón Omicrono Barcelona

El primero de ellos es que son unas gafas ligeras, con un peso de apenas 545 gramos, y realmente cómodas. Durante nuestra experiencia en la feria las hemos tenido puestas aproximadamente unos 15 minutos y en ningún momento nos han molestado.

Al contrario, no se hacen pesadas y resultan agradables, aunque habría que ver si esta sensación se mantiene en sesiones más largas. Y eso a pesar de que todo el equipamiento que llevan as Galaxy XR, que también incluyen seis cámaras con sensores de detección de manos en su parte frontal y altavoces integrados en sus laterales.

También nos ha llamado especialmente la atención la facilidad con que se ponen. Para ello, basta con utilizar su rueda trasera para abrirlas, ajustarlas para que queden apoyadas en la frente y que las lentes queden a la altura de los ojos. Para que queden ajustadas y fijas, basta con volver a girar la rueda trasera.

Es un dispositivo ergonómico, diseñado para distribuir la presión por la frente y la parte posterior de la cabeza, minimizando las molestias. Además, la batería es independiente de los auriculares y está conectada a ellos mediante un cable para que sean más compactas.

Las gafas inmersivas Samsung Galaxy XR. Nacho Castañón Omicrono Barcelona

Galaxy XR también cuenta con un protector de luz desmontable, que ofrece comodidad cuando se retira y una inmersión más profunda al bloquear la luz externa.

Otra de las claves de las gafas de Samsung es Galaxy XR, una plataforma con Gemini, la IA de Google, integrada. Esta inteligencia artificial tiene como objetivo ayudar al usuario en sus tareas ofreciendo interacciones naturales e intuitivas mediante voz, gestos y visión.

Samsung Galaxy XR Nacho Castañón

Con forma de visor, el dispositivo ve lo que tú ves y escucha lo que tú escuchas, con todas las aplicaciones creadas en Android adaptadas a esta plataforma. Galaxy XR está impulsado por un procesador Snapdragon XR2+ Gen 2, Qualcomm Hexagon NPU y ofrecen hasta 2,5 horas de autonomía.

Una experiencia inmersiva

En la sesión de prueba de las Samsung Galaxy XR pudimos ver algunas de las funciones clave de estas gafas inmersivas, que convierten el entorno en una pantalla interactiva. Lo primero fue aprender la interacción básica, es decir, cómo usar los gestos con dos dedos como sustituto del toque en pantalla, navegando por el sistema y las aplicaciones como si fuera un smartphone Android.

Es algo que se aprende muy rápido y resulta bastante intuitivo cuando, por ejemplo, abrimos la galería de Google Fotos para ver imágenes en 3D, con efecto de profundidad. Luego pasamos por YouTube para ver vídeos en 360 grados de lugares como la Sagrada Familia con tan solo girar la cabeza.

Las gafas inmersivas Samsung Galaxy XR. Nacho Castañón Barcelona Omicrono

La sensación es totalmente inmersiva, como si realmente estuvieras frente a este templo proyectado por Gaudí. Tras ello, utilizamos Google Maps con Gemini, pidiendo al asistente de inteligencia artificial por voz navegar hasta la Basílica: con una vista aérea de la ciudad, pudimos movernos por el mapa usando los gestos.

Las opciones son casi infinitas, desde girar el mapa hasta acercarnos más a la Sagrada Familia o acabar viendo la costa de Barcelona y el mar. Por último, durante la demostración usamos Google Street View en modo inmersivo. Aquí las gafas nos llevaron desde la calle hasta el interior de la iglesia para explorarla por dentro.

Las gafas inmersivas Samsung Galaxy XR. Nacho Castañón Barcelona Omicrono

El rendimiento de las Samsung Galaxy XR es impactante. Las gafas, gracias a sus sensores, cámaras y hardware, ofrecen un seguimiento preciso tanto de los movimientos de la cabeza como de las manos y ojos para que las experiencias sean plenamente inmersivas.

A la hora de hablar con Gemini, estando un sitio tan concurrido y ruidoso, no tuvimos ningún problema. Esto se debe a que los micrófonos están estratégicamente ubicados y respaldados por software para filtrar ruidos externos y captar únicamente la voz del usuario.

Solo nos faltó por probar cómo se comportan las Galaxy XR en aplicaciones de entretenimiento, como disfrutar de retransmisiones deportivas, jugar a videojuegos o ver series y películas en una pantalla 4K Micro-OLED.

Preguntados por la disponibilidad de las gafas en Europa, los responsables de prensa de la compañía comentan que "no hay planes todavía", lo que deja la puerta entreabierta a una posible futura llegada a nuestro país.