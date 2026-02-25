Samsung presenta los nuevos Galaxy S26 Series: sus móviles con la IA más intuitiva y una pantalla que evita a los cotillas

Samsung sube de nivel. La compañía surcoreana acaba de presentar en San Francisco la nueva familia de smartphones Galaxy S26, así como la nueva familia de auriculares Buds 4. Entre los dispositivos destaca el Galaxy S26 Ultra, que no sólo es su móvil más ambicioso hasta la fecha, sino que evoluciona considerablemente con más potencia, un diseño más estilizado y una función de privacidad pionera en la industria.

También ha remozado los Galaxy S26 y Galaxy S26+ con un refinamiento en el diseño aunque manteniendo la línea continuista, así como les ha añadido más potencia, mejoras de software —especialmente en cámara— y una autonomía y carga mayor.

Todo un cóctel de novedades con el que Samsung se adelanta al Mobile World Congress de Barcelona que arranca la semana que viene y en el que mostrará el músculo de los dispositivos de nueva generación basados en inteligencia artificial.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos tenido oportunidad de tener un primer contacto con los dispositivos para conocer de primera mano qué tal se comportan y las sensaciones que transmiten.

Más y mejor IA y privacidad

Lo primero que llama la atención del nuevo Galaxy S26 Ultra es, sin duda, su diseño. Samsung ha aligerado y refinado su dispositivo estrella para hacerlo más elegante y sofisticado. Se alinea con el resto de la familia S26 y cohesiona las líneas para dar uniformidad a sus móviles lanzados en febrero.

Pese a ser más delgado y ligero no sacrifica ni autonomía ni el S Pen. La herencia del Note que sigue siendo uno de los fundamentales de la productividad para los amantes de la gama Ultra. Se sigue guardando en la esquina inferior pero han conseguido hacerlo más sutil y menos invasivo. Está ahí siempre pero te olvidas que lo llevas.

Privacy Display en Samsung Galaxy S26 Ultra Chema Flores Omicrono

Asimismo, el modelo Ultra incorpora una cámara de vapor rediseñada con material de interfaz térmica ubicado a lo largo de los laterales del procesador, lo que permite que el calor se distribuya de manera más eficiente sobre una superficie más amplia. Le permite incorporar así la tecnología de carga Super Fast Charging 3.0, minimizando los tiempos de inactividad al alcanzar hasta un 75 % de carga en solo 30 minutos.



A nivel de rendimiento Samsung sube el listón. Equipa el Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy, el procesador más avanzado de Qualcomm codesarrollado ad hoc para el teléfono, lo que le permite tener una experiencia premium a todos los niveles y mejorar en cámara, rendimiento, autonomía y uso de inteligencia artificial. En el caso de los S26 y S26+ también mejorarán su rendimiento con Exynos 2600 fabricado por Samsung.

Es precisamente en el ámbito de la inteligencia artificial donde la apuesta de Samsung se pone en valor. La compañía no quiere que Galaxy AI esté presente sino que sea útil para el usuario.

Las nuevas funciones se sienten fluidas y directas, sin pasos intermedios y con la certeza de que cuanto más confiemos en ella mejores resultados nos dará en el día a día. Desde filtrarnos las llamadas, a pedirnos un Uber según necesitemos en la cita que tenemos en la agenda, así como retocar fotos o vídeo de la forma más fácil.

Filtrado de llamadas en Samsung Galaxy S26 Ultra Chema Flores Omicrono

Otras funciones que ya estaban como Now Brief o Circle to Search han avanzado y ahora ofrecen mejores prestaciones para lograr esa integración en la vida diaria del usuario. Ajusta así a sus preferencias y al contexto para ser mucho más funcional y práctico.

Esta integración de la inteligencia artificial llega a toda la familia Galaxy S26, sin embargo, hay una función estrella de privacidad que llega únicamente al Galaxy S26 Ultra: Privacy Display.

El nuevo teléfono de gama alta de Samsung introduce la privacidad a nivel de píxel con la primera Pantalla de Privacidad integrada en la industria móvil. Supone un enorme avance en tecnología de pantallas que cambia fundamentalmente la forma en que puede protegerse la privacidad en un teléfono.

Está diseñada para situaciones cotidianas como el transporte público, cafeterías y entornos compartidos, evitando que la persona que esté al lado pueda mirar nuestra pantalla y cotillear lo que en ella aparece.

No se trata de un truco de software, sino que se combina con el hardware de la pantalla para apagar los puntos de iluminación necesarios y evitar así el mayor rango de visión sobre la misma.

Lo más interesante de esta funcionalidad no es la capacidad de ennegrecer la pantalla cuando se gira el teléfono —que se puede establecer en distinta intensidad—, sino la posibilidad de que sólo esté activo para algunas aplicaciones más personales y sensibles como pueden ser WhatsApp, la app del banco o la galería de imágenes. Es sin duda un hito que otras marcas acabarán copiando de Samsung.

Fotografía con más detalle

Más allá de la IA y las nuevas funciones de privacidad, el verdadero reclamo para los Galaxy S26, especialmente el Ultra, sigue siendo su poder fotográfico. Toda la familia Galaxy S26 está centrada en elevar la capacidad fotográfica de la generación anterior a una mayor creatividad y productividad. No sólo es la cámara de un teléfono premium, es una herramienta profesional a la que sacar verdadero partido si así lo queremos.

La estrella aquí es el Galaxy S26 Ultra. Apuesta por unas aperturas de cámara más amplias que permiten que llegue más luz al sensor, ofreciendo fotos más claras con mayor nivel de detalle en condiciones de poca luz, incluso al hacer zoom. No vas a poder hacer fotos más lejos, pero sí se van a ver considerablemente mejor.

Samsung Galaxy S26 Ultra Chema Flores Omicrono

Asimismo, la mejora de vídeo nocturno llega gracias a la tecnología Nightography que mantiene las grabaciones más claras y vibrantes incluso en escenas con poca iluminación. Está pensado para sacar especialmente partido en interiores como conciertos o en escenas nocturnas al aire libre. En vídeo sin embargo, una de las funcionalidades que más llama la atención es Superestable, que añade una opción de bloqueo horizontal para tener un encuadre consistente, incluso en terrenos irregulares.

Buscando ese ser herramienta de trabajo para el profesional de la imagen, el Galaxy S26 Ultra es el primer dispositivo Galaxy compatible con APV, un nuevo códec de video profesional diseñado para ofrecer compresión eficiente en flujos de trabajo de producción de alta calidad. Asimismo, las mejoras en el AI ISP10 ahora también se extienden a la cámara frontal, capturando tonos de piel más naturales.

Samsung Galaxy S26 Series Chema Flores Omicrono

Otra de las mejoras en fotografía es una edición de fotos y vídeos más sencilla. Un asistente de fotos mejorado con el que ahora podremos pedir cambios a través de un simple prompt e incluso hacer combinaciones de imágenes.

Buds 4, mejor sonido

Además de los nuevos teléfonos, Samsung también ha presentado sus nuevos Galaxy Buds 4 y Galaxy Buds 4 Pro, dos auriculares intraurales premium cuya principal diferencia estética a primera vista reside en que los Pro cuentan con almohadilla para introducir en el canal auditivo y los 'sin apellido' no.

Los Buds4 Pro incorporan además un woofer más amplio, junto con una cancelación activa de ruido (ANC) mejorada y un ecualizador adaptativo de última generación. Son la opción ideal para quienes buscan un sonido fiel a la grabación original, ya que son capaces de adaptarse de forma inteligente a las condiciones del mundo real.

Samsung Galaxy Buds4 Pro y Galaxy Buds4 Chema Flores Omicrono

Los Galaxy Buds4 por su parte se centran también en mezclar la calidad de sonido excepcional con un ajuste más refinado, desarrollado mediante diseño computacional, integrando las innovaciones más avanzadas de Samsung en audio y ergonomía para tener una experiencia increíblemente fluida. Además, pese a no tener almohadilla, también disponen de cancelación de ruido activa.

Disponen además de mejoras en el diseño, los controles intuitivos en manos libres y una integración más profunda de la IA refuerzan el compromiso de Samsung con unos auriculares diseñados para no quitarlos de la oreja por su ligereza y confort.

Un detalle muy interesante, más allá de su brillo en sonido, son sus capacidades de uso de inteligencia artificial y de aprovechamiento del ecosistema de Samsung.

Samsung Galaxy Buds4 Pro y Galaxy Buds4 Chema Flores Omicrono

Así por ejemplo, cuenta con tecnología Super Clear Call, que utiliza modelos de aprendizaje automático entrenados para la reducción de ruido y mejora de voz del usuario. Lo logra duplicando el ancho de banda de las llamadas bluetooth convencionales para aislar por completo la voz y hacer mejores llamadas.

Por otro lado, para los usuarios Galaxy los Buds4 se integran con Bixby, Gemini o Perplexity para poder integrarse en el aprovechamiento de funciones de Galaxy AI y mejorar así las peticiones de rutina diaria.

Igualmente los Buds4 Pro son compatibles con el reconocimiento de movimientos de la cabeza, lo que es especialmente útil para interactuar con llamadas o agentes de IA. Una forma de dar comandos sin alzar la voz.

Precio y disponibilidad

Con respecto al precio y a la disponibilidad, los tres modelos estarán disponibles para precompra desde hoy 25 de febrero con opciones de color compartidas que incluyen Cobalt Violet, White, Black y Sky Blue, junto con Pink Gold y Silver Shadow exclusivos en Samsung.com. Su precio parte desde los 999 € para el Galaxy S26 y asciende a los 1.249 € para el Galaxy S26+ y los 1.449 del Galaxy S26 Ultra. Los Galaxy Buds4 Pro llegan por 249 € mientras que los Buds4 se podrán comprar por 179 €.