He probado la freidora de aire con diseño futurista de Cosori: está hecha con acero inoxidable, es silenciosa y muy potente

Las freidoras de aire se han convertido en un electrodoméstico imprescindible en muchas cocinas para comer más sano. En el mercado existen varios modelos, siendo la marca Cosori una de las grandes protagonistas con modelos para cocinar dos recetas a la vez o una nueva con diseño futurista que acaba de llegar a España.

Cosori ha puesto a la venta su nueva freidora de aire con diseño moderno: la Cosori Iconic Single (249 euros). Un dispositivo que llega con la idea de revolucionar el mercado combinando un aspecto minimalista y único con tecnología avanzada y funcionalidad.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido tener una primera toma de contacto con la Cosori Iconic Single en un evento celebrado en Madrid, en el que la freidora de aire nos ha sorprendido especialmente por su diseño, su capacidad, su gran potencia y su funcionamiento silencioso. A continuación te explicamos todas sus claves.

Parece sacada del futuro

No cabe duda que lo que más llama la atención de la Cosori Iconic Single es su diseño. En un mercado en el que las freidoras de aire son prácticamente todas iguales de aspecto, la empresa ha apostado por dar un cambio radical a esta tendencia.

La nueva Cosori Iconic Single está hecha con un cuerpo de acero inoxidable, lo que le da un toque único, diferencial y futurista, como si se tratase de un electrodoméstico sacado de una película o serie de ciencia ficción.

La Cosori Iconic Single. Nacho Castañón Omicrono

De hecho, Cosori ve a su nuevo electrodoméstico como una pieza de diseño para cualquier cocina. Como curiosidad, este material hace que cada freidora de aire Iconic Single se vea diferente según la superficie en la que se encuentre.

Durante las pruebas se colocó encima de un mantel negro, y la parte inferior del dispositivo,al reflejar el mantel, parecía más oscura. Después se puso sobre una encimera de madera, y la zona inferior de la freidora de aire parecía más clara.

La elección del acero inoxidable no es solo algo estético (aunque las huellas dactilares se quedan marcadas), sino que también tiene su motivo: este material facilita la limpieza, ofrece una máxima higiene en el interior y exterior de la freidora de aire, reduce la retención de olores y contribuye a un uso prolongado, según explicó la compañía a este periódico.

Eso sí, no es una freidora de aire apta para cocinas pequeñas, ya que es grande de tamaño: mide 41,7 centímetros de largo, 29,5 cm de ancho y 30 cm de alto; y tiene un peso de 6,5 kilogramos, por lo que se puede aguantar perfectamente con dos manos.

La Cosori Iconic Single. Nacho Castañón Omicrono

Continuando con el diseño, también destaca su panel de control, que se ubica en su parte superior circular. Se trata de una pantalla de vidrio templado fácil de usar que viene con una serie de botones táctiles: desde uno para encender y apagar el electrodoméstico, hasta otro para ponerlo en marcha o pausar el cocinado.

También hay botones dedicados a los seis programas diferentes que ofrece la Cosori Iconic Single: 'air fry', asar, hornear, fermentar, deshidratar y mantener caliente. Mientras que el rango de temperatura va desde los 30 hasta los 230 °C.

También se incluye un botón 'Shake' en el panel de control que sirve como recordatorio de agitado para que el usuario no olvide agitar la cesta. Para ello, solamente hay que sacarla, moverla y volverla a meter dentro de la freidora para que el cocinado se inicie de forma automática.

La Cosori Iconic Single viene igualmente con una gran cesta de 6,2 litros y todas las superficies que están en contacto con los alimentos son de un recubrimiento cerámico antiadherente y libre de PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) —que pueden causar efectos perjudiciales a la salud humana— para una cocina más saludable.

Un buen rendimiento

El rendimiento de la Cosori Iconic Single es otro de sus puntos fuertes. La nueva freidora de aire llega con un motor de corriente continua de alto rendimiento, que está acompañado por un sistema de flujo de aire con cinco velocidades de ventilador y múltiples funciones de cocción.

Una mezcla que hace que la distribución del calor sea precisa y permite un control potente para unos resultados uniformes y crujientes, todo ello con una mayor eficiencia y tiempos de cocción más cortos.

La Cosori Iconic Single. Nacho Castañón Omicrono

Durante la prueba pudimos cocinar un sándwich de carne mechada con queso. Programamos la freidora con la temperatura y el tiempo deseados, y nos preparó un sándwich caliente con un pan muy crujiente, que no parecía tostado por un electrodoméstico de este tipo.

Además de su gran rendimiento, nos sorprendió que durante su funcionamiento es muy silenciosa, tanto que apenas se nota que está en marcha. Algo que notamos al instante, ya que la que usamos habitualmente en casa sí que se escucha, incluso si uno sale de la cocina.

La Cosori Iconic Single. Nacho Castañón Omicrono

Y, gracias a estar hecha con acero inoxidable, si se toca con la mano el electrodoméstico mientras está cocinando, este no está caliente, por lo que no te quemas. Lo que también supone un punto a favor.

La Cosori Iconic Single, al igual que prácticamente todas las freidoras de aire modernas, también se puede controlar mediante una aplicación para móviles llamada VeSync, aunque no se puede poner en marcha o detenerla desde dicha app por ley y motivos de seguridad.

Es decir, en el modelo de Cosori hay que pulsar el botón de encendido en la freidora para iniciarla. La aplicación sí que permite activar el control de voz, monitorizar el progreso del cocinado, gestionar la temperatura, el tiempo de cocinado, el modo y personalizar el resto de ajustes. Igualmente, viene con más de 90 recetas y consejos.

¿Me lo compro?

La Cosori Iconic Single (249 euros) nos ha dejado un gran sabor de boca en estas primeras impresiones. La freidora de aire atrae todas las miradas con su diseño moderno, con un cuerpo de acero inoxidable, que hace que encaje y se adapte bien al diseño de cualquier cocina.

La Cosori Iconic Single. Nacho Castañón Omicrono

A este aspecto único y moderno se le unen como puntos fuertes características clave como su gran capacidad, su panel de control intuitivo y fácil de utilizar, su gran potencia y rendimiento; que también es silencioso, lo que siempre supone un plus.

Gracias a este electrodoméstico se puede cocinar una gran variedad de platos saludables sin aceite y sin esfuerzo. Además, al estar fabricada con materiales premium, posee una garantía de 5 años. Aunque también tiene algún 'pero', que tiene que ver con su diseño.

Su cuerpo de acero inoxidable queda elegante y minimalista, pero deja marcadas con facilidad las huellas dactilares, lo que obliga a estar pasando un paño de microfibra o de pulido de acero inoxidable para eliminarlas.