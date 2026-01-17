Probamos el moldeador AirStyle Pro de Dreame: el rival de Dyson consigue un pelo de cine fácil y a mitad de precio

Conseguir un peinado de revista y duradero nunca ha sido tan fácil. El mercado se ha llenado de opciones, secadores, planchas y moldeadores cargados de accesorios que simplifican dar toda clase de estilos a tu melena. Dyson es el rey en este sector, su moldeador Airwrap es el más conocido y deseado, el rival a batir que se han propuesto marcas como Dreame.

La compañía china desafía al gigante con una versión muy parecida en prestaciones que hemos puesto a prueba durante un mes, pero que cuesta menos de la mitad que el modelo de Dyson. Así se comporta el Dreame AirStyle Pro, incluso en manos de quien poco acostumbradas a usar este tipo de productos de belleza.

Su precio es su mayor ventaja. Dreame ha comenzado su periodo de rebajas de invierno con importantes descuentos, promociones que se extenderán hasta el 28 de febrero. El precio figura actualmente en la web de la marca por 249 euros. La rebaja se compara con el precio de lanzamiento cercano a los 350 euros y los más de 500 euros que cuesta el Dyson Airwrap.

Vídeo | Probamos el Dreame AirStyle Pro

Son sutiles las diferencias entre el moldeador más conocido del mercado y su alternativa llegada de China. Dyson cuenta con menos accesorios, pero enfocados a las mismas funciones que el de Dreame: secar, alisar sin encrespamiento, cepillar y ondular. En contraposición, existen opciones más baratas que ofrecen hasta 14 accesorios, pero no ofrecen la misma calidad.

Diseño elegante

El Dreame AirStyle Pro llega guardado en una caja que ya adelanta la calidad del producto. Combina el color morado con textura de cuero con el brillante dorado metalizado y detalles en negro. También está disponible en color caramelo. Los acabados son buenos y agradables al tacto para evitar las partes que podrían quemar tras su uso.

Probamos el cepillo de Dreame AirStyle Pro Marta Sanz Omicrono

Los rulos y el cepillo redondeado llevan un aplique dorado en la parte superior para poder desmontar el moldeador cuando está caliente. Es práctico, pero es más sencillo usar una toalla para hacer más presión sin miedo al calor.

El moldeador pesa aproximadamente menos de 400 gramos, por lo que es cómodo de manejar con una sola mano y cuenta con un cable largo para mayor movilidad.

En total, cuenta con seis accesorios y un cepillo de limpieza. Puedes secar, alisar el pelo, darle volumen y ondularlo, aunque no cuenta con un difusor para las que quieran potenciar sus ondas o rizos naturales.

Los tres cepillos, dos para alisar con diferentes cerdas para pelo liso y grueso, y el cepillo redondo para dar volumen, consiguen un acabado con forma y un liso sedoso prácticamente con una sola pasada. Sin embargo, resultan grandes para pelo corto como un flequillo. En este caso, la única solución es optar por uno de los dos aplicadores que sirven de secador. Uno de ellos dirige el aire de forma que elimina el encrespamiento del pelo para conseguir un acabado liso más profesional.

Por otro lado, están los dos rulos o conos de 32 mm para ondular el pelo que cuentan con diferentes direcciones. Para crear ondas hacia la derecha se usa uno y para la izquierda se usa otro. Resulta un poco incómodo tener que depender de ambos para dirigir los rizos hacia atrás en cada lado de la cara, pero su uso es muy sencillo.

Se elige un mechón pequeño para que el efecto sea más pronunciado y se acerca, el aire recoge el pelo y lo enrolla y pega al rulo. Después de unos pocos segundos se desliza hacia abajo para soltar el pelo y el caracol se ha quedado marcado. En pelos muy finos, si se aplica con el pelo algo húmedo, la forma se conserva más tiempo.

Accesorios de Dreame Airstyle Pro Marta Sanz Omicrono

El flujo de aire se genera con su potente motor de 110.000 RPM, este proporciona un flujo de aire de alta velocidad a través de una boquilla de precisión para un estilizado rápido y eficiente.

Cuida del cabello

El flujo de aire se genera con su potente motor de 110.000 RPM, este proporciona un viento de alta velocidad (55 metros cuadrados por hora) a través de una boquilla de precisión para un estilizado rápido y eficiente. También se puede usar el secador estándar que seca rápidamente el pelo. Faltaría un difusor que permitiera potenciar el rizo natural cuando no se quiere moldear para que el conjunto estuviera completo.

Dreame AirStyle Pro Marta Sanz Omicrono

Dreame ha incluido igualmente en el AirStyle Pro un avanzado sistema de monitoreo de temperatura a 300 veces por segundo, por lo que el secador mantiene una distribución constante del calor para minimizar el daño en el cabello. Desde su mando se puede alternar el aire caliente para dar forma y aire frío para fijar, puede lograr resultados duraderos y perfectos, protegiendo el cabello del sobrecalentamiento.

¿Me lo compro?

El Dreame AirStyle Pro es un producto muy completo del que cualquiera puede disfrutar con poco esfuerzo. Su tecnología y diseño facilita conseguir un resultado muy bueno, incluso cuando no se tiene mucha experiencia usando este tipo de productos.

Dreame AirStyle Pro Marta Sanz Omicrono

Las pegas que se le pueden poner a este producto, bien pueden encontrarse en la mayoría de modelos similares del mercado. Dyson tiene, sin duda, un serio competidor, teniendo en cuenta la férrea competencia que está haciendo la marca china con sus precios actuales.