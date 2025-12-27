Probamos el Teufel MOTIV XL, el gigantesco altavoz para tener una auténtica discoteca en el salón de tu casa

En España estamos acostumbrados a tratar con altavoces portátiles compactos. Bang & Olufsen es experta en hacerlos elegantes, mientras que JBL busca la resistencia y la versatilidad para los entornos más calurosos.

Pero no muchos piensan en un brutal altavoz 'portátil' de 13 kilos de peso. Es lo que propone el Teufel MOTIV XL, uno de los altavoces tope de línea de la compañía alemana, centrado en la alta definición y en la extrema conectividad.

No estamos hablando de un altavoz cualquiera: estamos ante un dispositivo de 899 euros de precio en España, que se postula como la opción definitiva para los que quieren llevar la fiesta al máximo nivel.

La 'madre' de todos los altavoces portátiles

El Teufel MOTIV XL ha sido el altavoz más prominente de mi hogar y de mis escapadas, siempre y cuando he podido transportarlo. Porque sí; este equipo de audio se olvida de los cuerpos compactos y opta por ser masivo, en tamaño y en rendimiento.

Tratamos con un altavoz de 56 x 25,1 x 28,9 centímetros, que pesa la friolera de 13 kilazos. Sí, es transportable; de hecho, cuenta con una batería integrada que nos permite usarlo sin necesidad de mantenerlo conectado.

Teufel MOTIV XL. Manuel Fernández Omicrono

Pero es evidente por sus dimensiones que este altavoz no es ni mucho menos un dispositivo fácil de transportar. A la hora de llevármelo con mis amigos, hemos tenido que hacer un esfuerzo considerable para ponerlo en el maletero del coche, sobre una mesa, etcétera.

El tamaño del Teufel MOTIV XL no es baladí. Además de tener un apartado sonoro excelso, el altavoz presume no solo de una plétora de conexiones, sino de un hardware extenso y potente oculto bajo un chasis tremendamente premium.

Y es que otra cosa no, pero Teufel sabe hacer las cosas bien. La construcción del MOTIV XL no se basa en materiales especialmente premium, pero lo compensa con una construcción de primera categoría.

Los botones, las terminaciones, los LEDs indicadores... La buena mano de Teufel se ve reflejada en este altavoz portátil. Se siente como un tanque, que aguantará lo que le echemos siempre y cuando no seamos unos cafres, por supuesto.

Teufel MOTIV XL. Manuel Fernández Omicrono

De hecho, gracias a este tamaño, Teufel ha tenido espacio para incluir, aparte de un hardware brutal bajo el capó, un buen puñado de accesos directos en un panel de control que, por fin, es útil.

Una tendencia que no me ha gustado en absoluto en estos últimos años ha conseguido que muchos altavoces de gama alta cedan casi todo su control al smartphone, eliminando los controles físicos en favor de un minimalismo vacío.

Adiós a eso. Teufel ha plantado en su MOTIV XL nada menos que 11 botones distintos, que se compenetran con un dial rotatorio en la parte superior, un botón de configuración trasero y un dial para elegir el balance entre voz y melodía.

Aplaudimos enormemente a la empresa berlinesa por otorgar al usuario un control preciso, fácil de usar y que se amolda a todos los tipos de uso. Con los botones podremos elegir la entrada de audio, activar el Bluetooth, controlar el multimedia, y mucho más.

Teufel MOTIV XL. Manuel Fernández Omicrono

Todo repleto, por cierto, de muchos indicadores LED. Bajo la malla tenemos una retahíla de ellos y en la parte superior, todos los botones incluyen el suyo propio. No son LEDs especialmente potentes, pero son un añadido perfecto para las noches y entornos oscuros.

"No es un altavoz, es toda una orquesta"

La frase que corona estas líneas no es nuestra. La expone Teufel en su página de producto, y lo cierto es que no le falta razón. Porque si por algo destaca el Teufel MOTIV XL, es por el amplísimo rango auditivo que maneja.

Bajo la malla del altavoz se esconden un par de altavoces para frecuencias medias, otro par de tweeters para frecuencias altas de hasta 35 kHz y un mastodóntico woofer de 200 milímetros, con excursión extendida para graves más profundos.

La tapa frontal, que es desmontable y nos permite acceder al set de altavoces, incluye tweeters de 30 milímetros, drivers medios de 85 milímetros y los ya mencionados woofer, hechos en Kevlar y que ofrecen un nivel máximo de presión sonora de 109 decibelios.

Teufel MOTIV XL. Manuel Fernández Omicrono

El Teufel MOTIV XL abarca un rango de frecuencias de 35 hasta 35.000 Hz, mientras que abraza un sistema híbrido de conexiones físicas e inalámbricas que hacen de este altavoz uno de los más versátiles.

No faltan puertos auxiliares AUX, entradas de conectores de 3,5 y 6,5 milímetros, una entrada XLR para micrófonos y hacer karaokes y compatibilidad con prácticamente todos los sistemas inalámbricos habidos y por haber.

Por ejemplo, el Teufel MOTIV XL es compatible con AirPlay 2, Bluetooth AAC, WiFi y Google Cast, así como la plataforma Google Home. Es compatible con todos los sistemas operativos y se puede manejar desde una útil app.

Aunque incluye un puerto de corriente, el altavoz se puede usar con una batería de 230 vatios que habilita una autonomía de 13 horas que hemos podido cumplir sin problema alguno. Esta batería, por cierto, se puede retirar fácilmente.

Batería del Teufel MOTIV XL. Manuel Fernández Omicrono

Por supuesto, todos los servicios de streaming son compatibles, como serían el caso de Google Cast, AirPlay 2, Spotify, etcétera. Toda esta compatibilidad inalámbrica elimina casi de forma completa la necesidad de cables colgando por ahí.

Si queremos reproducir música por WiFi, tan solo tenemos que usar la app o conectar nuestra música mediante Google Cast, AirPlay 2, Spotify Connect o Tidal Connect. El panel de control afianza esta versatilidad con accesos directos a estos modos de funcionamiento.

Teufel no está especialmente equivocada a la hora de calificar a su MOTIV XL como una "auténtica orquesta". Si algo destacamos de este equipo, que por supuesto soporta estándares de alta calidad, es el perfecto equilibrio y potencia del audio.

La firma sonora del altavoz es muy potente, pero sobre todo muy equilibrada. Las frecuencias altas son las menos brillantes del conjunto, aunque se ven compensadas totalmente por unos bajos que no sobresaturan y que encima, están aderezados con medios presentes.

Teufel MOTIV XL. Manuel Fernández Omicrono

Tanto es así que Teufel permite controlar el nivel de bajos desde el dial, mostrándonos la posibilidad de regular esta frecuencia clave en los tiempos que corremos a nivel sonoro, sobre todo.

Siempre y cuando escuchemos música en alta calidad, obtendremos unos resultados impresionantes con el Teufel MOTIV XL. Su rendimiento sonoro queda fuera de toda duda, posicionándose bien alto en el mercado.

Por otro lado nos encantan las opciones que nos ofrece Teufel a nivel de configuración. No hay sacrificios; si queremos usar el MOTIV como altavoz para fiestas o para karaoke, podremos hacerlo sin ningún problema.

El quid de la cuestión reside en que este extra de tamaño favorece una amplitud sonora muy agradecida, que se nota en cada una de las canciones que reproducimos en el altavoz. A costa, eso sí, de una capacidad de transporte algo limitada.

¿Me lo compro?

El Teufel MOTIV XL está pensado para varios tipos de usuarios. El primero es el que quiere tirar la casa por la ventana y tener el mejor altavoz para exteriores que podamos desear. Potente, que suene bien y con muchísimas opciones de control.

Teufel MOTIV XL. Manuel Fernández Omicrono

El segundo busca que este sea su centro de audio. Que el MOTIV sustituya todo su caro equipo de alta fidelidad. También cumple con esta premisa. Su abrumador rendimiento en lo que a audio refiere queda fuera de toda duda.

Lógicamente, pedir más de 800 euros por un altavoz portátil implica muchas cosas, y eso es impepinable. Sin embargo, creemos que es una opción perfecta hasta con esta etiqueta de precio de por medio. Si buscaba algo así, ni se lo piense; este modelo de Teufel es muy recomendable.