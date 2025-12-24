Probamos los altavoces transparentes de Harman Kardon: sonido equilibrado en el dispositivo más 'chic'

El mundo del audio está repleto de opciones. Desde modelos que parecen cestas de picnic a dispositivos para el puro y duro verano, tenemos un gran abanico de altavoces y auriculares en el mercado actual.

Por otro lado, están las firmas que intentan por todos los medios lograr no solo una alta fidelidad de audio, sino convertir estos productos en puras piezas de diseño. Es justo lo que ha pretendido Harman Kardon con sus SoundSticks 5.

Los Harman Kardon SoundSticks 5 son los altavoces de diseño más peculiares y llamativos que he tenido en mi mesa, y con su precio de 329 euros en España buscan encandilar tanto a audiófilos como a amantes del diseño.

No son unos altavoces convencionales

Harman Kardon es una compañía conocida por hacer unos diseños muy interesantes. Los SoundSticks siguen esa misma línea desde hace ya cinco generaciones, abrazando la transparencia como seña de identidad desde hace cinco generaciones.

La diferencia es que, mientras los anteriores modelos eran voluminosos y planos, estos SoundSticks adoptan una cúpula totalmente transparente que en este caso, viene aderezada con un conjunto de luces LED.

Harman Kardon SoundSticks 5. Manuel Fernández Omicrono

Los fabricantes llevan años impulsando modelos de altavoces sobrios y minimalistas que se 'camuflan' en el hogar para no destacar. Harman Kardon intenta literalmente lo contrario con estos SoundSticks 5.

Estamos ante tres piezas diferenciadas: dos altavoces y un subwoofer central, todas completamente transparentes. Uno de los detalles más llamativos es que los altavoces tienen curvaturas y líneas directamente 'talladas' en el cristal.

El subwoofer, por su parte, corona su conjunto con un elemento distintivo central, que hace efectos de iluminación con RGB. El setup es muy simple, ya que ambos altavoces se conectan por USB-C al subwoofer.

Harman Kardon habla de "llamativos espectáculos lumínicos que abarcan colores alegres" y "secuencias hipnóticas", que en algunos casos siguen temáticas concretas y en otros, evocan emociones o momentos del día.

Harman Kardon SoundSticks 5. Manuel Fernández Omicrono

Eso sí, en dos sentidos muy diferenciados. Los altavoces aprovechan las líneas curvas presentes en el cristal para 'expandir' estos espectáculos lumínicos. El subwoofer cambia esta idea por una cúpula iluminada con capas separadas.

El control de los Harman Kardon SoundSticks 5 pasa por dos vías. La aplicación dedicada para usarlos vía Bluetooth o su panel táctil, ubicado en la base del altavoz derecho.

Al final, el diseño es una cuestión de gustos. Y en este caso particular los altavoces son desde luego muy llamativos. No pretenden pasar desapercibidos, sobre todo si los tenemos en una zona sin demasiada iluminación, sino justo lo contrario.

A mí personalmente me gustan bastante, me recuerdan a la época en la que las transparencias prometían hacerse con la estética del hogar, y siguen el patrón de los anteriores SoundSticks a la perfección.

Harman Kardon SoundSticks 5. Manuel Fernández Omicrono

Teniendo en cuenta esa estética tan rompedora, lo cierto es que este diseño tiene un problema asociado y es el de la suciedad. Es imposible que no se noten el polvo, los pelos y otras partículas indeseadas que restan pulcritud al conjunto.

Además, me hubiera gustado tener más opciones de iluminación. Es posible cambiar entre colores estáticos y distintos efectos, pero creo que hay margen para incluir muchos más tonos y dinámicas.

Un sonido muy potente

Harman Kardon es conocida por pulir a la perfección el audio de sus productos, especialmente los dedicados a la gama alta. Ya os adelanto que los Soundsticks 5 suenan de maravilla.

La potencia de salida de los Harman Kardon SoundSticks 5 es de 190 W RMS, con una respuesta de frecuencia que va hasta los 20 kHz.

La configuración se basa en 6 transductores de 40 milímetros para medios, 2 tweeters para agudos y un subwoofer.

Se pueden usar con Bluetooth y con Auracast, para conformar una configuración multialtavoz a través de la app Harman Kardon. También disponen de HDMI eARC para conectar los altavoces a un televisor.

Harman Kardon SoundSticks 5. Manuel Fernández Omicrono

Harman nos habla de un diseño en tres vías para conseguir una mayor amplitud en el audio y mantener los matices. Los altavoces duales, equipados con cúpula de seda, prometen medios claros y con mucha amplitud.

La firma de audio que exponen estos Harman Kardon SoundSticks 5 es perfecta para mí. Soy un usuario que consume una buena cantidad de géneros musicales, y no me cierro en banda a ningún artista si me gusta.

Mi ecualización favorita es equilibrada, la que da peso a la amplitud de las frecuencias por encima de la potenciación en un único punto. Y esto es lo que define el audio que ofrecen los SoundSticks 5.

No hay una frecuencia que sufra en exceso. Los graves tienen espacio en el subwoofer para respirar y ser profundos, mientras que los medios reproducen de forma fiel tanto instrumentos de rango medio como las voces.

Harman Kardon SoundSticks 5. Manuel Fernández Omicrono

A veces y dependiendo del tema, los agudos no tienen todo el brillo que a mí me gustaría, pero solo ocurre en ciertas canciones con determinados tipos de producción de audio. En la mayoría de ocasiones, funcionan a la perfección.

Su potencia también queda fuera de toda duda. No he podido pasar de los rangos de volumen medios sin tener miedo de provocar la ira de mis vecinos.

No obstante, el punto negativo y quizás el único que le ponemos se refiere a un aspecto puramente físico, como es el del panel táctil. No nos ha acabado de convencer la posición, pese a lo sencillo que es de usar. Eso sí, la solución es tan fácil como tirar de la aplicación o acostumbrarse a este panel táctil.

¿Me lo compro?

Los Harman Kardon SoundSticks 5 son unos altavoces de diseño, fabricados para los usuarios que buscan una estética clara y un producto que vaya más allá de ofrecer una buena calidad de sonido.

Harman Kardon SoundSticks 5. Manuel Fernández Omicrono

Sí, suenan genial, pero casi podríamos decir que ese no es ni mucho menos su gran punto fuerte. Es una pieza que mira más al arte que al audio como tal, un complemento para el diseño de interiores más exclusivo.

La etiqueta de precio de 329 euros responde a esto. ¿Te gustan las transparencias y la estética vanguardista, y además eres aficionado a la música? Entonces los SoundStick 5 serán una grata y llamativa compañía en tu escritorio.