He probado el portátil de Lenovo ideal para creativos: gran pantalla y el Yoga Pen para desplegar todo nuestro arte

Tras el gran lanzamiento de nuevos productos de Lenovo en el IFA (Berlín), he tenido ocasión de poder probar el portátil Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition como un convertible ultradelgado.

Un portátil 2 en 1 convertible que lleva en sus entrañas algunas especificaciones de gran altura como su núcleo AI Core, para ser el mejor aliado en potencia e inteligencia de IA, o el Yoga Pen, para desmelenarse con la ilustración digital.

El Lenovo Aura Edition está disponible en España por un precio que ronda los 1.600 euros y forma parte de los ordenadores Lenovo Aura Edition que destacan por su elegancia, potencia e inteligencia de IA.

Está presente la tecla Copilot, con la pequeña pega de que resta espacio al resto de teclas, haciendo que la tecla "enter" se reduzca a la mínima expresión posible. Los toques falsos llegan.

En estos días en los que la IA generativa lo está siendo todo en la tecnología, Intel Core Ultra Evo Edition aparece en el convertible ultradelgado de Lenovo.

Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition Manuel Ramírez

Lo hace en el Yoga 9i 2-in-1 con 109 TOPS en total e incluye una NPU de 45 TOPS, que garantiza el mejor rendimiento para que las tareas fluyan entre la CPU, GPU y NPU con gran eficiencia.

Comienzo mencionando sus aspectos relacionados con la IA por la presencia de AI Core, que se encarga de la eficiencia aumentando la potencia cuando se necesite, y reduciéndola cuando no lo precise.

Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition Manuel Ramírez

En términos de seguridad, el controlador de IA de confianza (TAC) bloquea los datos con seguridad mediante hardware e incluso AI Core se encarga de las gestiones de la carga adaptativa para optimizar la batería.

Este tipo de portátiles, de gran potencia y rendimiento, son capaces de generar mucho ruido a través de sus ventiladores para reducir la temperatura interna, así que la eficiencia es un aspecto importante a mirar.

Aquí entra en juego su batería de 75 WHr que ofrece hasta 29 horas de reproducción de vídeo y que ha sido diseñada para ofrecer eficiencia y potencia.

Que alcance esa autonomía se debe a los cores de alto rendimiento para tareas exigentes, mientras que los dedicados a eficiencia son para tareas menores.

Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition Manuel Ramírez

Un 2 en 1 con un diseño ultrafino de 15,9 mm de grosor y una pantalla de 14 pulgadas PureSight OLED de hasta 2.8K con tasa de refresco adaptativa de 30 Hz - 120 Hz y hasta 1100 nits de brillo

Resolución con 100 % RGB y 100 % P3 y 99 % Adobe RGB para una precisión exacta del color e indispensable para creativos. Es una pantalla que ofrece una calidad magnífica y con amplios ángulos de visión.

Lo creativo del Yoga Pen

De hecho, en la foto que acompaño continuación se puede distinguir lo que significa dibujar con el Yoga Pen y cómo se reflejan los colores en su pantalla para ofrecer una experiencia magnífica.

Aprovechando la mención del Yoga Pen, tiene una gran presencia en un convertible ultradelgado que se convierte en una tablet para tomarlo en mano.

Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition Manuel Ramírez

Se caracteriza por su detección de inclinación y presión, baja latencia y fijación magnética a la tapa para que pase desapercibido mientras no se utilice.

Lenovo ha lanzado su Yoga Pen con el objetivo de ofrecer la comodidad y precisión necesarias para todo tipo de tareas creativas y esto lo he notado desde el primer momento que he posado la punta sobre la pantalla.

Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition Manuel Ramírez

Potencia de la mano del Yoga Pen significa con el Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition el acceso a Lenovo Smart Note, CapCut y herramientas de inteligencia artificial para convertir bocetos en ilustraciones.

De hecho, los dibujos que he hecho a mano con el Yoga Pen han sido con la app Smart Note, que aparte de permitir la conversión de la escritura a mano en texto, ofrece un panel de herramientas de dibujo bien interesante.

La experiencia de posar el Yoga Pen sobre la pantalla mientras tenemos plegado el Yoga 9i 2-in-1, con el teclado como la base que se apoya sobre nuestras piernas o sobre una superficie, es más que magnífica.

Smart Note se caracteriza por desplazarse hacia abajo para ir tomando notas, bocetos o realizar una gráfica rápida con un Yoga Pen que funciona perfectamente y que imita la experiencia que pueden tener algunas de las últimas tabletas de Wacom.

Smart Note llega integrado en el dispositivo para tomar notas rápidas e incluso se puede iniciar desde la pantalla de bloqueo, se sincroniza con OneNote o convierte lo escrito en fuentes.

Si ya queremos pasar a palabras mayores, Lenovo incluye 2 meses gratuitos a Adobe Creative Cloud con programas como Photoshop, Illustrator o Premiere para la edición de vídeo.

Rendimiento y Autonomía

Para probar la batería al igual que el rendimiento, el GTA Online nos sirve perfectamente para medirlo, sobre todo porque una gran mayoría de gamers o los que juegan casualmente, prefieren juegos de hace años que se pueden configurar al máximo nivel de gráficos y que siguen contando con miles de jugadores.

Cuenta con un chip Intel Core Ultra 7 258 V, una gráfica Intel Arc 140V (16 GB), y 32 GB de memoria RAM (8533 MT/s) para lograr un equilibrio perfecto en el portátil de Lenovo.

Con un almacenamiento interno de 1 TB, vamos más que sobrados para instalar todo tipo de programas y olvidarnos de utilizar un disco duro externo durante un buen tiempo.

La experiencia de rendimiento en términos generales ha sido perfecta y no he notado ninguna pérdida, lógicamente dentro de sus especificaciones. No lleva una RTX de NVIDIA como gráfica y esto se puede notar si queremos instalar juegos más potentes como Kingdom Come: Deliverance II o Monster Hunter Wilds.

Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition Manuel Ramírez

Para poner a prueba su eficiencia energética y batería, el juego elegido ha sido GTA V Enhanced en gráficos ultra, con Ray Tracing activo, y jugando en el modo online que consume más recursos. La prueba se llevó a cabo con tasa de refresco de 120 Hz en la pantalla.

Cargado al completo, y sin estar conectado a la corriente, al jugar a GTA Online durante 2 horas, se llevó el 57 % de batería para quedarse en un 43 %. Siguiendo con otra partida, desde el 30 % se queda en el 15 % en 45 minutos.

Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition Manuel Ramírez

Lo que está muy bien, ya que podríamos alcanzar las 3 horas y media sin preocuparnos antes de activar el modo de ahorro de batería. Si sumamos la carga rápida: alcanza las 3 horas de uso al conectarlo a la red eléctrica durante 15 minutos, es un portátil muy serio en este sentido.

No es de los portátiles dedicados por completo al gaming, pero sale más que bien parado, sobre todo si jugamos a juegos de hace unos años que la carga gráfica no es tan exigente como los últimos lanzados al mercado.

Y contando con una pantalla OLED de extraordinaria calidad con negros reales, "pop" de color y adiós al "Ghosting", ya que estos paneles cuentan con un tiempo de respuesta casi instantáneo.

Los recuerdos, la polémica función de IA de Windows

Usando el nuevo Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition, he tenido la oportunidad de probar Recuerdos (Recall), la nueva función de Windows 11 que levantó mucha polémica al realizar capturas de pantalla cada pocos segundos.

Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition Manuel Ramírez

Trajo polémica por los fallos de privacidad de las primeras versiones y por la incertidumbre que puede suponer para el usuario de que una función interna "grabe" todo lo que hace en Windows.

Windows tiene la peculiaridad de ser uno de los sistemas más personales, y cualquier nueva experiencia, como ha sucedido estos días atrás con la posibilidad de que Windows salte directamente a la IA agéntica, siempre levanta el rechazo de miles de seguidores acérrimos desde siempre.

Es totalmente lógico, y en el nuevo portátil de Lenovo está disponible para quién quiera activarla. Eso sí, al contar con lector de huellas dactilares, siempre que accedamos a los recuerdos, habrá que posar el dedo para acceder a las instantáneas guardadas.

El objetivo de Recuerdos es que podamos volver atrás en el tiempo para echar un vistazo a una edición en Photoshop o tomar un texto para luego modificarlo con la ayuda de la IA generativa.

Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition Manuel Ramírez

Se puede configurar el límite de almacenamiento de las instantáneas (150 GB por defecto) e incluso cuánto tiempo se quedarán almacenadas con 90 días preconfigurado.

Abrir una instantánea significa que podemos copiar todo el texto que aparezca en ellas, al igual que abrir ese texto con otra app, resumirlo o crear una lista con viñetas.

Tomando texto con Recall de Windows 11

Siempre podemos definir que no se recoja información sensible como contraseñas, tarjetas de crédito y mucho más, al igual que agregar o quitar apps para que no se guarden instantáneas.

Es una experiencia más que ofrece el portátil de Lenovo y que no resta rendimiento cuando usemos programas de edición o incluso con gaming. Lo único que depende más del uso que le demos al PC.

Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition Manuel Ramírez

Si lo utilizamos para productividad, la capacidad de poder volver a un momento de la mañana en la que hicimos una edición por capas de Photoshop y esa capa ya no existe porque la borramos al rato, es para tomarlo muy en cuenta.

Si es para uso personal, nuestra recomendación es que intentemos que la IA intervenga lo menos posible en nuestros datos personales.

Sus detalles

Está disponible en los colores Cosmic Blue o Luna Gray, cuenta con pared lateral pulida con acabado premium similar a un espejo y con bordes bastante cómodos que facilitan su agarre (y más cuando hemos de plegarlo para modo tablet).

Se puede conectar el móvil, ya sea un Android o iOS, con Smart Share para que con un toque del smartphone solo tengamos que arrastrar y soltar.

La tecla de sensor de huellas del Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition Manuel Ramírez

Otro de los puntos que más me han gustado es su lector de huellas que evita el registro de rostro y que funciona endiabladamente. Lo completa el recorrido de teclas de 1,5 mm, aunque aquí la tecla de "enter" se ha reducido a la mínima expresión posible.

Y sí, hay que adaptarse a teclear, por lo que en los primeros días se provocarán toques falsos. Todo, he de entender, para introducir la tecla Copilot, que no estaría mal (al igual que he comentado en otros análisis) que se permitiera elegir la IA que se inicia y no solo Copilot.

La experiencia con el trackpad ha sido ideal y para las videollamadas cuenta con cuatro micrófonos 3D con cancelación de ruido y audio espacial, una de las funciones que comienzan a ser comunes en equipos premium como este portátil de Lenovo.

Finalmente, cuenta con varios puertos USB tipo-C, justamente tres (dos Thunderbolt 4 de 40 Gbps y otro 40 Gbps), un USB-A Gen 3.2, toma de audio combinada y la tecla de botón de encendido.

¿Me lo compro?

El Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition es un portátil para unas necesidades bien concretas, sobre todo por ser convertible y que se transforme en una tablet en segundos.

Tablet que se puede manejar en su formato horizontal o pasarlo al vertical con una interfaz de Windows que se adapta perfectamente.

Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition Manuel Ramírez

Es decir, que podemos utilizarlo en este formato para ubicarlo verticalmente en nuestra mesa de escritorio, y que le vendrá de miedo a diseñadores que trabajen con CSS y otros lenguajes de programación.

Por lo demás, cumple en el rendimiento de manera sobrada al igual que en la computación por IA para esa experiencia de Recuerdos de Windows 11 basada en la IA, que quizás a algunos usuarios les puede venir muy bien.

Un portátil para creativos que es un todoterreno para otras necesidades y que su pantalla se erige como una de las protagonistas para disfrutar al trabajar con Photoshop, pintar texturas PBR con Blender o simplemente echar una buena partida a GTA Online.