Cómo la Dyson AirStrait se ha convertido en el gran objeto de deseo del Black Friday: análisis de la plancha de pelo más viral

Dyson es siempre, y por méritos propios, una de las marcas más buscadas cuando llega el Black Friday. Lo es por sus aspiradores de mano, sus sistemas de limpieza, de aire o por su apuesta por el sonido, sin embargo de un tiempo a esta parte ha ido mucho más allá y se ha consagrado como referente en un ámbito distinto pero igualmente exclusivo: el cuidado del cabello.

La compañía británica ha sabido aprovechar su fuerte trabajo en I+D para hacer que su experiencia de uso con la tecnología trascienda la categoría de producto y tanto sus secadores de pelo, moldeadores y planchas de pelo se han convertido en unos de los objetos de deseo más buscados durante esta temporada navideña.

Según Google Trends, de los diferentes productos de cuidado capilar de la compañía es la plancha Dyson Airstrait la que ha disparado sus búsquedas en España por encima del secador Supersonic Nural o el moldeador Airwrap. En EL ESPAÑOL - Omicrono la hemos probado durante los últimos días para conocer de primera mano si es tan buena como parece. Más aún cuando es posible encontrarla por 349 euros. 150 euros menos de su precio habitual.

Una tecnología revolucionaria

Lo primero que llama la atención de este modelo es su diseño. Bonito, cómodo y premium. Tiene unos materiales de alta calidad, una terminación por encima de la media y detalles que evidencian que Dyson ha llegado a esta categoría para ser el líder por méritos propios.

El lock de brazos permite trabajar cómodamente y el aparato es sorprendentemente ligero pese a su tecnología interna y sus mayores dimensiones que otras alternativas.

Dyson Airstrait Chema Flores Omicrono

La Airstrait de Dyson no sólo llega con la ambición de ser la referencia del mercado, sino que lo hace cambiando por completo el concepto que hay actualmente con las planchas de pelo.

Si hasta ahora el usuario está acostumbrado a alisarse el pelo con el tradicional sistema de resistencias internas que transfiere el calor a las placas —normalmente de cerámica o titanio—, la apuesta de Dyson es radicalmente distinta. Apuesta por el uso del aire para lograr un doble objetivo: que sea más fácil y práctico de usar; así como cuida más del cabello.

Es un completo cambio de concepto. Un nuevo paradigma que en un primer momento puede llegar a parecer magia al plantear cómo es posible lograr el resultado de pelo alisado sin necesidad de placas. Dyson lo consigue, y de qué manera.

Lo hace gracias a la tecnología Airflow, un flujo de aire concentrado y preciso con el que la Airstrait no sólo alisa el pelo, sino que lo cuida y prolonga su vida.

A lo largo de los brazos de la herramienta hay dos aberturas de 1,5 mm. El flujo de aire se acelera a través de las mismas, creando dos corrientes de aire descendentes de alta velocidad. Estas, se proyectan a un ángulo de 45 grados que convergen formando un chorro de aire concentrado. Crea así la fuerza descendente necesaria para alisar el cabello mientras se seca, con control.

Dyson Airstrait Chema Flores Omicrono

Precisamente, una de las grandes ventajas de esta plancha es poder hacer el alisado directamente con el pelo mojado. El proceso se agiliza muchísimo frente a una rutina tradicional de secador y plancha. Airstrait resuelve en menos tiempo y sin dejar las tradicionales marcas de las planchas con placas, dejando el cabello con movimiento y cuerpo.

El brillo y la suavidad son palpables y la sensación tras el uso es de pelo menos castigado, lo que acaba marcando la diferencia.

Y es que al igual que para los motores de sus aspiradoras o los drivers de sus auriculares, para desarrollar la Airstrait, Dyson ha desplegado un equipo de ingenieros que ha estudiado en detalle desde la estructura del cabello hasta la dinámica del flujo de aire. De este modo han sido capaces de tener en cuenta todas las variables: daños térmicos, mecánicos, químicos y sus efectos en la salud del cabello.

Es aquí donde entra en juego los enlaces de hidrógeno de cada hebra capilar, fundamentales para cambiar de peinado. Estos deben romperse y restablecerse para adoptar una nueva forma, algo que es posible tanto con calor como con humedad.

Dyson Airstrait Chema Flores Omicrono

Dyson explica que un peinado con un potente flujo de aire desde el estado mojado del cabello disminuye la necesidad de utilizar calor intenso, reduce el encrespamiento, así como los cabellos electrizados y protege el brillo natural que buscan todos los usuarios de este producto.

Es por ello que la plancha permite elegir entre los modos de peinado Mojado y Seco, así como un modo Frío que sirve para fijar el peinado. Tanto los modos Mojado como Seco están preajustados con la combinación específica de calor y flujo de aire para obtener los mejores resultados, no hay que parar a cogerle el truco o calibrarla. Como sí puede pasar en otras alternativas.

Además, ambos modos son altamente personalizables, pudiendo ajustarse el Mojado en tres temperaturas de calor (80°C, 110°C y 140°) y dos para el Seco, (entre 120°C, 140°C), así como cuenta con un 'Boost' superior.

Con respecto al control del flujo de aire, dispone de dos ajustes de velocidad: bajo y alto, así como un modo en frío y secado de raíces. Todo se puede controlar fácilmente a través de un pequeño panel LCD en el mango.

Innovación y seguridad

Más allá de lograr en el cabello lo que ningún otro modelo ha podido hasta la fecha, la huella de la innovación de Dyson es todavía más profunda a la aplicación capilar y llega allí donde no se ve.

Además del motor Hyperdynium que es el que consigue el flujo de aire con sus 13 hojas de propulsión girando a unas 106.000 revoluciones por minuto y propulsando 11,9 litros de aire por segundo a través del aparato. La magia de la innovación británica es que logra hacer el secado preciso sin causar nada de daño.

Dyson Airstrait Chema Flores Omicrono

Para ello dispone de un control inteligente del calor que funciona gracias a un sistema de termistores de microesferas de vidrio. Están situados en los brazos del aparato y regulan la temperatura del flujo de aire en tiempo real. Evita así daños por calor extremo y protege el brillo natural mientras se alisa.

Otra de las innovaciones que trasciende al cuidado capilar es el innovador enchufe PRCD, un elemento fundamental de la seguridad cuando se usa esta plancha secador.

Los ingenieros de Dyson han diseñado este enchufe para incluir en él elementos electrónicos clave, que se trasladan de la plancha a él. Al hacerlo de este modo, se elimina peso y volumen de la máquina sin renunciar a la seguridad. Es gran parte responsable de poder permitir el alisado de mojado a seco.

Además, otra de las funciones de seguridad es el apagado automático de la misma. Se acabó el pensar si hemos desenchufado la plancha de la pared.

Dyson Airstrait Chema Flores Omicrono

La Airstrait entrará en modo standby automáticamente tras cinco minutos de inactividad con los brazos abiertos o tras tres minutos si están cerrados. Igualmente la pantalla LCD se apagará y se tendrá que pulsar el botón de encendido para reactivar el aparato.

Por último, y quizás menos conocido, es la integración con la aplicación de la compañía. Como buen producto de Dyson, la Airstrait también se integra en el ecosistema de la app para facilitar mejor el cuidado del cabello pudiendo elegir qué tipo de pelo tenemos o la longitud del mismo.

¿Me la compro?

La Airstrait es un completo cambio de paradigma en el cuidado del cabello. Marca un antes y un después a la hora de planchar el pelo, no sólo por el cuidado y eficacia del proceso, sino por la increíble capacidad de ahorro de tiempo pudiéndolo hacer directamente sobre el cabello mojado.

Dyson Airstrait Chema Flores Omicrono

Si el secador Neural marcó un antes y un después en la industria, con otras marcas tratando de replicar su innovador sistema, aquí Dyson reafirma su posición de liderazgo con un producto disruptivo donde el aire sustituye al calor, demostrando cómo la tecnología puede redefinir el cuidado personal.

Se entiende el subidón de búsquedas en Black Friday en busca de este producto. Se siente como una oportunidad de la marca para acercar el futuro del cuidado del cabello a quienes buscan la mejor experiencia posible en su rutina diaria. Más aún cuando la compañía lo ha rebajado a 349 euros.