Por qué deberías escuchar el 'Lux' de Rosalía con unos auriculares como estos: una inmersión total en la música

Rosalía ha puesto patas arriba el panorama musical durante los últimos días. El lanzamiento de Lux, su nuevo disco, eleva a la artista catalana a la categoría de icono, gracias a una propuesta ambiciosa, redonda y con personalidad propia.

La aspiración de este álbum ha hecho que se convierta en el disco de una artista femenina de habla hispana más reproducido en un solo día en la historia de Spotify, reconoce la compañía de streaming.

La propia Rosalía explicaba a Zane Lowe en una entrevista en Apple Music que Lux es un disco maximalista. Mientras que en su entrevista con David Broncano, la conversación acababa en que el álbum se siente como una experiencia completa escuchándolo entero. Centrándose en todos los elementos vocales e instrumentales que hay en la quincena de nuevas canciones.

Precisamente, tan importante como la escucha completa del álbum para apreciar todos los matices, es hacerlo con un buen equipo de sonido. Personalmente, recomiendo hacerlo con auriculares que permitan aislarse del mundo y centrarse únicamente en lo importante: la música.

Es justo aquí donde aparecen la segunda generación de los QuietComfort Ultra de Bose (479€), uno de los auriculares más ambiciosos del año que llegan con la ambición de ser los mejores del mercado.

Lo hacen con argumentos. Por un lado los nuevos auriculares de gama alta de Bose llegan con una de las mejores cancelaciones de ruido que se pueden experimentar, lo que permiten aislarse por completo en la música. Por otro, la calidad de sonido se supera con respecto a la generación anterior con una experiencia más inmersiva.

Sumérgete en la música

De las cuerdas de Berghain al viento de Magnolias, todo elemento que rodea a las nuevas canciones del Lux de Rosalía es perfectamente perceptible en los QuietComfort Ultra 2 de Bose. La inmersión en el sonido es la gran apuesta de esta generación.

Aunque el disco de Rosalía no se encuentra en Dolby Atmos, lo que permitiría apreciar aún más todos los matices musicales en los que ha trabajado la artista, los nuevos auriculares de Bose apuestan por ofrecer la máxima calidad en reproducción.

Bose QuietComfort Ultra 2 Chema Flores Omicrono

Especialmente con el audio espacial que transporta la experiencia de escucha de música a otro nivel. Una vez que lo pruebas no querrás volver al estéreo nunca más.

A través de Bluetooth y con audio USB-C digital sin pérdida, los QuietComfort Ultra ofrecen un sonido nítido y equilibrado, sin esos excesos en los graves que a veces ensombrecen las frecuencias medias y agudas en la competencia.

Especialmente recomendable el uso de estos auriculares para piezas donde los graves sean importantes y potentes. Tendremos una experiencia de sonido donde los notaremos profundos pero ajustados. Capaces de vivir dentro de ellos, pero sin distorsión —sin importar el volumen—.

Aquí la compañía de Framigham replica cada nota con precisión, haciendo que el repertorio del artista sea fiel, preciso y sin estridencias; así como también lo es en películas o series, con profundidad propia de una sala de cine con su modo dedicado.

Bose QuietComfort Ultra 2 Chema Flores Omicrono

Lo cierto es que el audio espacial te transporta a un realismo que te hace vivir la música como nunca. Sintiendo estar en medio de un concierto. Lo consigue gracias al buen trabajo de todas las piezas del conjunto.

Esto no es solo cuestión de software, sino también de una ingeniería refinada, donde los drivers y la arquitectura interna logran una panorámica detallada y rica, ideal para los amantes de géneros complejos o grabaciones en alta resolución y sin pérdida.

Aíslate del mundo

Pero si hay un elemento que destaca por encima de los demás en estos auriculares es, sin duda, la cancelación de ruido. Bose logra lo impensable: llevar a un escalón superior su tecnología de cancelación de ruido y lograr aislarte por completo del mundo. Ideal para apreciar cada nota, cada palma, cada quejío.

La nueva tecnología ActiveSense es impresionante. Con el modo Inmersión —el más avanzado— no solo elimina el ruido del tráfico, el motor del avión en vuelo o el bullicio de la oficina, sino que es capaz hasta de silenciar al teclado mecánico con el que escribo esta pieza. Lo hace con una naturalidad pasmosa. No se siente presión artificial ni sonidos extraños: simplemente, el mundo se esfuma y la música se aprecia en todo su esplendor.

Bose QuietComfort Ultra 2 Chema Flores Omicrono

Esta cancelación de ruido es ajustable y el sistema atenúa los ruidos fuertes de manera progresiva, lo que ofrece una transición más natural entre el aislamiento y la percepción del entorno.

Con el modo Alerta la experiencia de la cancelación se transforma. Nos permite oír el entorno cuando es necesario para no perder detalle de lo que sucede a nuestro alrededor o seguir una conversación sin la necesidad de quitarnos los auriculares.

Aquí brilla ActiveSense ya que ajusta la cancelación en tiempo real y podremos seguir una charla pero no nos molestará el sonido de una batidora.

Es clave el uso de la aplicación de Bose para personalizar la experiencia. Pudiendo tener hasta 10 modos favoritos que permite al usuario personalizar tanto la cancelación de ruido como el ecualizador.

Diseño premium para durar

Con respecto al diseño, los nuevos QuietComfort Ultra son elegantes y premium pero especialmente cómodos y fáciles de llevar durante horas en el cráneo sin tener esa sensación de presión sobre las sienes.

La diadema acolchada y las almohadillas grandes abrazan las orejas y las aíslan físicamente, lo que permite mejorar esa sensación de aislarse del mundo. El diseño apuesta por líneas limpias y minimalismo, perfectamente reconocible en la familia Bose.

Bose QuietComfort Ultra 2 Chema Flores Omicrono

En el auricular derecho se concentran el botón de Bluetooth y encendido, el botón multifunción y la banda capacitiva para ajustar el volumen y lanzar accesos directos. Todo está dispuesto para que el usuario lo controle sin mirar ni perder el ritmo, un detalle que se agradece para no tener que sacar el móvil del bolsillo.

Otro detalle especialmente reseñable del diseño es su capacidad de plegado, que permite reducir sus dimensiones a lo mínimo para llevarlo a todas partes en cualquier mochila o equipaje. Así como la posibilidad de cambiar las almohadillas cuando se desgasten por el uso, y es que estos auriculares están pensados para durar en el tiempo y llevarlos el máximo tiempo posible puestos.

Precisamente, la batería es también reseñable. Dispone de una autonomía total de unas 30 horas que baja hasta las 23 horas con audio inmersivo activado. Más que suficiente para ir de viaje con ellos y que aguanten sesiones largas de avión. Igualmente, disponen de carga rápida para disponer de casi 3 horas de uso con una carga de minutos.

¿Me los compro?

Los Bose QuietComfort Ultra de 2.ª generación son para aquellos audiófilos que lo quieren todo: calidad de sonido, diseño, rendimiento, batería y una cancelación de ruido a prueba de bombas. Nada interrumpirá tu sesión de música en alta calidad.

Aunque a priori su precio de 479 € parece el gran hándicap, se mantiene en la línea de sus rivales directos como los Sony WH-1000XM6 (470 €), Sonos Ace (449 €), Dyson Ontrac (499 €) o los AirPods Max (579 €); todas opciones excelentes para disfrutar del sonido y que seguro se pueden encontrar más baratos estos días durante el Black Friday.

Es suma, los nuevos QuietComfort Ultra de Bose llegan con la clara aspiración de convertirse en los mejores auriculares del año.