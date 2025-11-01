He probado el monitor de AOC más polivalente: compañero durante la jornada laboral y aliado en las noches de 'gaming'

Pocas cosas más importantes hay para quienes se ponen delante de un ordenador durante horas —ya sea por trabajo, ocio o ambas— que un monitor apropiado a las necesidades. Este periférico no solo marca la diferencia entre tener setup avanzado u otro mediocre, sino también entre conseguir trabajar en las mejores condiciones o que la productividad se resienta.

Durante el último par de meses, he estado utilizando para mi día a día el monitor AOC CU34V5CW, que se encuentra disponible en España alrededor de los 300 euros. Según lo describe la compañía, se trata de un dispositivo "ideal para una oficina doméstica elegante" que, con sus 34 pulgadas de pantalla curva, protagonizará cualquier mesa de escritorio.

Personalmente, ya contaba con un monitor panorámico de 27" de pantalla y un muy buen panel, pero el salto hacia una pantalla curva y a un formato UltraWide de 21:9 me llamaba mucho la atención por las opciones que abre en cuanto a visualización de contenido.

De hecho, este ratio de pantalla creo que juega un papel clave en cuando al concepto del dispositivo. Sería mentir decir que el AOC que he probado no es más grande que mi anterior monitor, pero el salto de esas 7 pulgadas se reparte más hacia lo ancho que en la diagonal tradicional mucho más empinada.

Con esto se consigue una sensación envolvente hacia ambos lados, pero el crecimiento en la vertical es el justo y necesario para no tener que estar todo el rato moviendo el cuello hacia arriba o hacia abajo. Esta cuestión de ergonomía se agradece enormemente cuando hay que pasar unas cuantas horas pegado a lo píxeles.

Y hablando de ergonomía, una de las mejores características que puede tener un monitor es que se pueda ajustar en altura e inclinación según las necesidades del usuario. El AOC CU34V5CW puede hacerlo y, además, con un margen de maniobra excelente.

Barra libre de conectores

Otro de los puntos clave son los conectores y puertos con los que cuenta el monitor de AOC. Cuenta con un HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2, 4 USB tipo A y, la joya de la corona, un USB Tipo C que sirve como pasarela de vídeo y carga.

Los ordenadores portátiles más modernos suelen contar con un puerto USB-C que sirve tanto para cargar el dispositivo como de fuente de vídeo. Gracias a él se simplifica de forma notable el laberinto de cables inherente de los escritorios, ya que por un mismo cordón se carga el ordenador y también viaja la imagen.

Gracias a esto, el ordenador portátil ya no tiene que estar conectado al enchufe tradicional. Lo mismo ocurre con periféricos que necesitan de corriente eléctrica y que se pueden alimentar a través de hub de 4 USB.

Conectores en la parte trasera del monitor Izan González

En mi caso, los utilizo para cargar el mando de la consola y dar corriente a una barra de LED que ilumina todo el escritorio y lo único que echo de menos es tener alguno accesible fácilemente y no en la trasera.

No es un conector pero es igual de útil la cámara que incorpora. Cuenta con compatibilidad para Windows Hello, el sistema de autentificación del sistema operativo de Microsoft que cada vez está mejor integrado en el software.

Para otros usos, como el de videollamadas, la resolución es algo pobre y alejada a los estándares actuales de calidad, principalmente si se compara con las nuevas cámaras que integran los ordenadores portátiles de media y alta gama. También incorpora un micrófono, aunque testimonial.

Pantalla

La pantalla alcanza las 34 pulgadas, tal y como ya se mencionó, con una resolución de 3440 x 1440 píxeles con un panel tecnología VA, 100 Hz de tasa de refresco y un radio de curvatura de 1500R. También dispone de un par de altavoces que, aunque potentes, no cuentan con calidad notable.

Pantalla curva del AOC CU34V5CW/BK Izan González

Más allá de los datos en frío, lo cierto que es un monitor excelente tanto para la productividad como para los momentos ociosos. Uno de los puntos más interesantes es que permite la apertura de 3 ventanas usables al mismo tiempo, lo que incrementa de forma notable el flujo de trabajo.

Esto es gracias la relación de aspecto de 21:9 y a cómo Windows 11 (en mi caso) realiza la distribución de ventanas con plantillas predefinidas muy fáciles de gestionar. Personalmente, esto me ha ayudado en mi flujo de trabajo diario, ya que he pasado de tener dos ventanas abiertas a poder contar con 3 en un mismo monitor.

Para conseguir un rendimiento equivalente, muchas personas optan por monitores con un aspecto panorámico estándar y añadir una segunda pantalla, algo que puede entorpecer la experiencia de usuario de forma notable, además de ocupar más espacio en el escritorio.

En cuanto a los videojuegos, mi experiencia se resume en la utilización con una consola Xbox Series S y el monitor cumple con creces para un usuario que no sea muy exigente y busque un equilibrio entre precios, prestaciones gaming y de productividad

Tres ventanas al mismo tiempo AOC CU34V5CW/BK Izan González

Otra de las características del AOC CU34V5CW es que cuenta con la función Picture by Picture (PbP), que permite mostrar en pantalla dos fuentes de vídeo al mismo tiempo. De esta forma, parte de la pantalla puede timar imagen de un ordenador y la otra parte de una consola, por ejemplo.

¿Me lo compro?

El punto fuerte del monitor de AOC es que resulta ser un equilibrio perfecto entre los monitores de productividad más estándar y los puramente gaming.

Su principal baza es esta polivalencia y flexibilidad, permitiendo que por el día sea un compañero de batallas para sacar adelante el trabajo y por la noche cumpla en el esparcimiento.

Por 295 euros, cuenta con características importantes como la cámara integrada para Windows Hello y videollamadas, un ajuste ergonómico que roza la perfección y un buen surtido de conectores para que nunca se quede corto.