Probamos los iPhone 17 Pro: los teléfonos más ambiciosos de Apple se rediseñan para ser bestias para profesionales

Apple pone a la venta este viernes los iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, sus teléfonos más potentes y ambiciosos de la historia. Unos modelos que este año han evolucionado para dar un salto en el rendimiento a todos los niveles. Tanto es así que casi se les podría poner el apellido Ultra, como su portentoso reloj deportivo.

El iPhone 17 Pro es una declaración de intenciones al resto del mercado. Una innovación que parte del diseño para reivindicar músculo técnico y visión de futuro. Ser más que un teléfono, ser esa herramienta de creatividad, productividad y, al tiempo, estilo personal.

Para comprobar de primera mano cómo se comportan los poderosos nuevos iPhone 17 Pro (desde 1.319 euros o 1.469 euros, en función del modelo), en EL ESPAÑOL - Omicrono los hemos estado probando durante los últimos días.

Diseño: premium y refrigerado

El diseño del iPhone 17 Pro cambia con respecto a la generación anterior para ser más funcional. No lo hace únicamente por estética, sino que ambiciona con ser más potente y capaz, para lo que cambia por completo su forma —especialmente la interior— así como el material en el que ha sido construido.

La primera sensación que ofrece el iPhone 17 Pro nada más tenerlo en la mano es la de una pieza única, casi esculpida. Es ligeramente más grueso y pesado que la generación anterior, pero en la mano se siente cómodo y ergonómico, con un tratamiento pulido en mate que invita a pasar horas con él.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

Abandona el titanio en favor del aluminio serie 7.000 de calidad aeroespacial: lo que le hace ligero, robusto y, sobre todo, más confortable. Se siente potente, balanceado, con una solidez y un carácter premium digno de la marca; nada rechina o distrae.

Este cambio de materiales le permite ser 20 veces mejor conductor térmico que la generación anterior, y es que la refrigeración del sistema es el gran caballo de batalla del diseño de este año.

En esta ocasión Apple apuesta por un diseño unibody, es decir, ha desarrollado la estructura completa del teléfono en una única pieza con la que busca ampliar la resistencia y especialmente favorecer la refrigeración del procesador cuando se encuentra a pleno rendimiento.

Lo consigue por un lado dando hueco a una cámara de vapor que entra en funcionamiento cuando la temperatura interna sube, lo que hace que funcione como un pequeño extintor. Es el núcleo del nuevo sistema de gestión térmica.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

Disipa el calor de forma rápida y estratégica de los componentes que lo generan, hacia dentro y hacia fuera de la estructura de aluminio. Permite que el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max ofrezcan un rendimiento sostenido hasta un 40% superior al de los modelos anteriores.

En la parte trasera encontramos además un cristal protegido con Ceramic Shield, que lo hace 4 veces más resistente a roturas, mientras que el Ceramic Shield 2 que cubre la pantalla es hasta el doble de resistente a arañazos.

Más potencia, más batería

El nuevo sistema de refrigeración que nace en el diseño permite que los iPhone 17 Pro den un enorme salto tanto en rendimiento como en autonomía.

El A19 Pro es más rápido, potente y eficiente. Dispone de nueva CPU de 6 núcleos que hace que la gestión sea más precisa y eficaz. Asimismo, cuenta con una nueva arquitectura gráfica con aceleradores neuronales integrados en cada núcleo, lo que multiplica por 4 la capacidad de procesamiento máxima para cargas de trabajo de IA en comparación con el A18 Pro de la generación anterior.

iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

También ha mejorado el motor neuronal para ofrecer un rendimiento mayor en tareas de inteligencia artificial en el dispositivo. Lo logra con mayor ancho de banda de memoria, lo que hace que vaya más rápido y la respuesta sea instantánea.

Otro de los aspectos donde el A19 Pro se mueve con soltura es en los videojuegos. Es excelente exprimir su capacidad de gestionar títulos triple AAA en la App Store que convierten al teléfono en una máquina portátil para jugar sin parar en cualquier parte.

iPhone 17 Pro Chema Flores Omicrono

Sin embargo, más allá del paso hacia adelante en rendimiento del procesador, donde los iPhone 17 Pro marcan la diferencia con la generación anterior es en su autonomía. No parece terminar. La gestión térmica y la eficiencia son extraordinarias en estos nuevos modelos.

El iPhone 17 Pro eleva su autonomía hasta las 31 horas de reproducción de vídeo, mientras que el iPhone 17 Pro Max bate récords con 37 horas lo que supone que en ambos casos suben en 4 horas la batería con respecto a la generación pasada. En la versión norteamericana es aún mayor al contar con una batería más grande al no tener hueco para la tarjeta SIM.

Mejor cámara, más zoom

Pero si hay un reclamo que llama la atención de este nuevo modelo es, sin duda, su conjunto de cámaras. Eleva un paso la exigencia para seguir siendo una de las herramientas predilectas para los creadores de contenido y profesionales tanto en fotografía como en grabación de vídeo.

La cámara del iPhone se usa cada vez más en entornos profesionales. No sólo en formatos digitales, sino también en publicaciones en papel, en grandes marquesinas o incluso películas y series. El iPhone 17 Pro aspira a ser esa herramienta de creación total.

iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

Lo hace con un conjunto de triple cámaras Fusion de 48 megapíxeles que ofrecen más detalle y luminosidad que nunca, al tiempo que también apuestan por la versatilidad con el equivalente a 8 lentes y con el teleobjetivo como gran novedad.

El nuevo teleobjetivo Fusion de 48 MP ofrece el zoom óptico de mayor alcance que Apple ha puesto hasta la fecha, lo que se traduce en un 8x, equivalente a un 200 mm. Lo consigue gracias a la evolución del diseño de la lente tetraprisma que ha sido renovada en esta ocasión.

El teleobjetivo ha mejorado la estabilización por desplazamiento del sensor 3D, algo necesario explica Apple debido a que el sensor de 48 megapíxeles es un 56% más grande. Esto proporciona mayor detalle y capacidad de resolución en cualquier nivel de luz. Ofrece un teleobjetivo 4x equivalente a 100 mm y un teleobjetivo de calidad óptica 8x a 200 mm.

El primero es especialmente útil para retratos y primeros planos, mientras que la de 200 mm permite un zoom aún mayor, acercando al usuario hasta lugares donde el iPhone no había podido jamás para jugar más con la profundidad de campo.

El resto del conjunto de cámaras cimenta la buena experiencia de la generación pasada con más detalle, más luminosidad y mejores equilibrios de color y textura. Preserva los detalles, reduce el ruido y mejora la fidelidad del color, algo que le convierte en especialmente fiable y querido por los profesionales.

Además de la cámara trasera, ha mejorado especialmente en la delantera, donde ahora encontramos el nuevo sensor con formato cuadrado de 12 megapíxeles que permite tener la tecnología Center Stage.

Modo de grabación dual en el iPhone 17 Pro Chema Flores Omicrono

Ésta mantiene al usuario siempre en el centro, lo que le permite grabar vídeo con la función de Acción, así como tomar selfies en horizontal sin tener que cambiar la orientación del móvil. Asimismo, la nueva cámara frontal permite la grabación dual, una funcionalidad que comenzará a popularizarse sin dudas.

Uno de los grandes reclamos de los creadores es el vídeo, una faceta en la que Apple sigue yendo por delante de la competencia. Lo hace manteniendo la capacidad de grabación en 4K a 120 fps en Dolby Vision, lo que le permite integrarse a la perfección en los flujos de trabajo de producciones profesionales.

iPhone 17 Pro Chema Flores Omicrono

Entre los formatos en los que puede grabar está ProRes RAW, ProRes y LOG y Genlock, siendo el primer smartphone que incorpora esta tecnología que permite una sincronización perfecta con otros dispositivos para hacer capturas en 360 grados para técnicas como el tiempo bala.

¿Me lo compro?

El iPhone 17 Pro es para quienes lo quieren todo. Quienes aspiran a tener el mejor iPhone del mercado y buscan sacarle el máximo partido a su rendimiento y capacidades. Es una bestia pensada en la productividad.

Su rediseño interno y externo así lo refleja. Todo ha sido medido para que rinda mejor que nunca gracias a dar refrigeración a su potente chip A19 Pro. Lo hace además con mejoras en las cámaras como su nuevo teleobjetivo para tener 200 mm o la cámara frontal Center Stage.

Su precio parte de los 1.319 euros para la versión Pro y 1.469 euros para la versión Pro Max, ambos desde 256 GB, capacidad que se puede antojar insuficiente si lo que queremos es grabar vídeo o tomar fotografías en alta resolución. Es por eso que por primera vez Apple pone a disposición una versión de 2 TB de almacenamiento en el Pro Max, eso sí, sube en 1.000 euros el precio base.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

En cualquier caso, los nuevos iPhone 17 Pro mejoran para centrarse aún más en el usuario profesional. Ya no es únicamente el teléfono para aquellos que quieren demostrar tener lo último de lo último, pero no les hace falta tanto desempeño. Es ahí donde el iPhone Air entra en juego, con su particular diseño venido del futuro.

Tampoco es el móvil para esos usuarios medios que quieren renovar su iPhone y tener una buena experiencia sin preocupaciones durante años sin tener que salirse del ecosistema. Por supuesto que cumple esa función, pero irán ya sobrados con el iPhone 17.

Los iPhone 17 Pro son cada vez más por y para profesionales. Un ultra teléfono capaz de combinar diseño y materiales premium con capacidades de fotografía y grabación