He probado el nuevo Kindle con pantalla a todo color y carga inalámbrica: "Es perfecto para leer en la piscina o la playa"

El verano no es lo mismo sin un buen libro a mano. Da igual si hablamos de ensayo, narrativa, ciencia ficción o novela negra, la cuestión es zambullirse en sus páginas como quien se lanza al agua de la piscina. Para un ex librero y lector empedernido como yo nada es comparable al tacto y el olor del papel, pero reconozco que los lectores de libros electrónicos como los Kindle son una solución perfecta para determinadas situaciones.

Por suerte, la evolución de la tecnología de tinta electrónica ha permitido la aparición de dispositivos cada vez más rápidos y con mayor resolución. Sin embargo, hasta hace muy poco había una reivindicación pendiente sobre la mesa por parte de los amantes de los cómics y los libros ilustrados: el color. Por eso, marcas como Kobo y gigantes como Amazon llevan años mejorando las prestaciones de sus dispositivos, capaces de reproducir cada vez más colores y de forma más vívida.

Amazon ha apostado fuerte con su Kindle Colorsoft Signature Edition, que en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido probar durante el último mes. Es uno de los últimos añadidos a la creciente gama de productos Kindle, que duplica el almacenamiento del modelo base, es compatible con carga inalámbrica y está disponible en la tienda online por 299 euros, aunque hay ofertas flash que dejan su precio en 234 euros (el modelo base también se puede encontrar rebajado a 194,99 euros).

Un compañero indispensable

Siempre encuentro algún hueco en mi biblioteca, mi bien más preciado, para los nuevos lanzamientos de mis autores de cabecera. Pero la realidad es insoslayable: ya no me caben más libros en casa. Por eso valoro la posibilidad que ofrecen los lectores de ebooks como el Kindle Colorsoft Signature Edition, que cuenta nada menos que con 32 GB de almacenamiento, más que suficiente incluso para un apetito lector tan voraz como el mío.

Las especificaciones del dispositivo, con unas dimensiones de 127,6 x 176,7 x 7,8 mm y un peso de 215 gramos, son casi idénticas a las del Colorsoft que Amazon lanzó el año pasado, con una pantalla de 7 pulgadas y tecnología E Ink Kaleido 3 a color. Eso se traduce en una reproducción bastante fiel (aunque todavía un poco apagada) de 4.096 colores y 16 niveles de escala de grises, con dos modos de color, estándar y vibrante.

La zona inferior del Kindle Colorsoft con el botón de encendido y el puerto USB-C I.M. Omicrono

Para los aficionados al cómic, los libros ilustrados o las revistas es todo un lujo poder disfrutar de sus lecturas favoritas en un ebook, y la posibilidad de ampliar para ver detalles concretos de una página ha mejorado mucho con respecto a anteriores modelos de Kindle.

Para eso está la resolución de 300 ppp para blancos y negros y de 150 ppp de las zonas a color. Estas siguen siendo algo más tenues que la saturación que puede ofrecer el papel o una tablet, pero... no se puede tener todo. Otra ventaja del color: puedes resaltar o subrayar en distintos colores cualquier texto, para tener bien ordenadas las posibles citas o acceder a ellas más fácilmente en una segunda lectura.

El diseño es totalmente continuista y no tiene mayor misterio: marcos negros muy delgados y un único botón en la parte inferior para encender y apagar el dispositivo o dejarlo en suspensión. A su lado, el consabido puerto USB-C para recargar la batería cuando sea necesario. Todo protegido con la certificación IPX8, que asegura su resistencia al agua, lo que lo hace perfecto para leer en la piscina o la playa.

Experiencia de lectura

A primera vista puede parecer difícil diferenciar este Kindle de anteriores ediciones, pero en cuanto empiezas a leer la cosa cambia. Se nota el tratamiento antirreflejos de la pantalla, que me ha permitido leer sin problemas incluso a plena luz del día.

Kindle Colorsoft Signature Edition I.M. Omicrono

A eso ayuda también la retroiluminación del dispositivo con luces LED de nitruro, que permiten un control automático del brillo y la temperatura de la luz de la pantalla o la selección manual entre distintos tonos de blanco y ámbar. Es una característica pensada para ayudar a reducir la fatiga visual y ofrece una experiencia de lectura muy agradable en ambientes con luz natural, luz artificial o totalmente a oscuras, además de ser beneficiosa para tu salud ocular.

Otra de las grandes ventajas del Colorsoft Signature Edition frente a anteriores modelos, además de un mayor almacenamiento para miles de libros, cómics o archivos de texto (salvo en formato ePub, que sigue siendo incompatible con los Kindle), es la duración de la batería. Sus 1.700 mAh cargados al 100% dan para entre 8 y 12 semanas, dependiendo del uso. En mi caso este verano le he dado un uso bastante intensivo, y estuvo más de un mes por encima del 50%.

Los cómics lucen como nunca en el Kindle Colorsoft Signature Edition I.M. Omicrono

A la hora de cargarlo, el ebook tarda unas 2 horas y media en completar el ciclo, tanto con cable como con la base de carga inalámbrica Made for Amazon de 7,5 W que se vende aparte (con un precio de 39,99 euros). Sin duda es un complemento muy cómodo para tenerlo siempre a mano en la mesilla o el escritorio, pero no es en ningún caso imprescindible.

¿Me lo compro?

Los ebooks se han ganado un sitio en mi vida, a pesar de mi querencia por el papel. Son compactos, fáciles de transportar y pueden servir como biblioteca móvil para tener un buen libro (o miles de ellos) siempre a mano. El color es un añadido a tener muy en cuenta, y el Kindle Colorsoft Signature Edition cumple con todas mis necesidades.

Es muy fácil de usar, tiene una generosa pantalla de 7 pulgadas y la capacidad para adaptarse a cualquier entorno, con luz blanca o cálida que hace mucho más cómoda la lectura. Si a eso añadimos el color, más vívido que en otros modelos, un almacenamiento de 32 GB y la posibilidad de carga inalámbrica, estamos ante uno de los mejores lectores de ebooks del mercado.

Eso sí, la decisión de compra depende mucho del punto de partida. Si tienes un Kindle o un lector de libros electrónicos de otra marca que ya tenga unos años, vas a notar un salto importante, que justifica los 299 euros (o 234, si consigues la oferta), e incluye 3 meses de Kindle Unlimited. En mi caso, se ha convertido en un compañero inseparable, ya sea en la cama, el sofá, la playa o la piscina.