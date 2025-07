He visto el Nothing Phone (3), el smartphone de diseño único "que devuelve el juego y la personalidad a los móviles"

El Nothing Phone (3). Nacho Castañón Omicrono

El Nothing Phone (3) ya es oficial. El "primer flagship" de la marca, que este periódico ya ha podido probar en una primera toma de contacto, llegará a España con una batería diferente, un diseño rompedor e inteligencia artificial (IA); y "devuelve el juego y la personalidad a los smartphones".

La compañía con sede en Londres (Reino Unido) anunció durante el evento de lanzamiento del Nothing Phone (3) —799 euros—, en el que EL ESPAÑOL estuvo presente, que su nuevo smartphone representa una "nueva forma de entender la tecnología de forma más personal: alegre, expresiva y con un estilo inconfundible".

No sólo eso, sino que "en un mercado saturado el Phone (3) devuelve el juego, la personalidad y el propósito a los smartphones". Y es que el diseño es una de las claves del nuevo teléfono de la firma, ya que lo amas o lo odias.

Nueva pantalla Glyph Matrix

Los teléfonos de Nothing eran reconocidos hasta ahora por contar con un diseño transparente y con luces Glyph, algo, esto último, que desaparece en el nuevo Phone (3), quien mantiene la transparencia pero apuesta por una pantalla Glyph Matrix, que puede dar mucho juego.

El Nothing Phone (3) tiene un diseño aún más transparente que permite ver su interior, revelando el circuito de la placa base y mostrando los componentes internos; unas cámaras que parecen puestas un poco al azar y una pantalla Glyph Matrix que atrae todas las miradas.

La pantalla Glyph Matrix en el Nothing Phone (3). Nacho Castañón El Androide Libre

Una pantalla con 489 micro-LEDs en su trasera que "reinventa la interacción con el smartphone" y que tiene una "estética geométrica moderna y distintiva, materiales premium y un salto significativo en rendimiento".

Carl Pei, CEO de Nothing, señaló en el evento que "la tecnología se ha vuelto aburrida; todos los teléfonos parecen iguales, se usan igual y hacen lo mismo". Y con el Phone (3) queda bien claro que eso no va con la marca, ya que ellos "no siguen tendencias".

Glyph Matrix mostrando la hora en el Nothing Phone (3). Nacho Castañón El Androide Libre

Ejemplo de ello es Glyph Matrix, que supone el corazón del Nothing Phone (3) y que está diseñada para reducir el uso de pantalla y mostrar la información clave de forma más eficiente. Una pantalla micro-LED que ayuda a "centrarse sólo en lo que importa".

Glyph Matrix puede mostrar notificaciones específicas por app, alertas por contacto o indicadores de progreso en tiempo real sin distracciones y con sólo un vistazo. Incluso añade herramientas rápidas y minijuegos: como espejo, reloj digital, cronómetro, indicador de batería y reloj solar.

Entre los juegos, destacan el 'piedra, papel o tijera' o 'Spin the Bottle', en el que una botella gira hasta detenerse y que puede servir para elegir quién paga una cena de amigos, por ejemplo. Todas estas funciones son accesibles desde un sensor específico situado en la parte trasera del teléfono.

Nothing señaló que próximamente lanzará una nueva función de identificación de llamadas con la que, al mantener pulsado este botón Glyph, se podrá ver el nombre o número del contacto durante una llamada.

Potente y con Nothing OS

El Nothing Phone (3) también destaca por fusionar "geometría atrevida con un diseño modular refinado" y está "inspirado en la arquitectura moderna". Viene con una nueva disposición en tres columnas que aporta armonía visual y unos bordes más redondeados.

También incluye una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas más inmersiva, resolución 1.5K, una tasa de refresco adaptativa de 30 a 120 Hz, 4.500 nits de brillo y soporte para Ultra HDR. Además, tiene resistencia al agua y polvo IP68.

El Nothing Phone (3). Nacho Castañón El Androide Libre

También cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 12 o 16 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento interno; y llega con Android 15 y Nothing OS 3.5, interfaz que ofrece una experiencia rápida y fluida.

La inteligencia artificial (IA) también es clave en el Phone (3) gracias a funciones como el buscador Essential Search para encontrar contactos, fotos o recibir respuestas rápidas, Flip to Record para transcribir y resumir reuniones, y Essential Space, un espacio para tus ideas, notas y contenidos organizado por IA.

El resto de especificaciones del teléfono está compuesto por una batería con tecnología silicio-carbono de 5150 mAh que supera sin problema el día completo, viene con carga rápida de 65 W que permite cargarlo completamente en solo 54 minutos y carga inalámbrica de 15W.

En cuanto a la fotografía, el Nothing Phone (3) dispone de un total de cuatro cámaras —tres atrás y una delantera para selfis—, todas ellas de 50 megapíxeles. Además, graba vídeo 4K a 60 fps con gran nitidez y estabilización óptica total en todas las lentes.