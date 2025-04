Así fotografié mi viaje por Singapur con el POCO F7 Ultra: una experiencia de gama alta a un precio rompedor

Xiaomi presentó hace una semana en Singapur su nueva gama de móviles, los POCO F7, en la que destaca el modelo Ultra. Es la primera vez que POCO firma uno de sus teléfonos con el apellido Ultra, la ocasión merecía este nombre, pues es su modelo más premium hasta el momento. Reúne potencia, diseño y cámaras, además de buena autonomía por un precio muy inferior a los demás Ultra del mercado.

EL ESPAÑOL-Omicrono asistió a la presentación en la ciudad asiática y puso a prueba esta nueva bestia de Xiaomi sus cámaras, rendimiento, refrigeración e inteligencia artificial por las calles de una ciudad que se ha hecho famosa por sus espectaculares construcciones.

El POCO F7 Ultra no es un modelo de gama alta propiamente dicho, sí está en los 699,99 euros para el modelo de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, aunque merece la pena subir a 749,99 euros (16+512 GB), que es el modelo que hemos analizado. Dentro de la empresa lo reconocen, Angus Kai Ho Ng confesaba ante la prensa allí presente que las cámaras de este nuevo modelo no pueden equipararse a los más premium del mercado, aun así, en rendimiento y calidad "podemos igualarlos un poco, darles una buena pelea." No obstante, con cámaras incluidas, el F7 Ultra ha hecho un buen trabajo en el viaje.

Las mejores cámaras de POCO

Las cámaras de este teléfono podrían considerarse el talón de Aquiles de POCO frente a las marcas que hace tiempo lideran la gama alta. Pero eso no significa que sean un mal conjunto. La submarca de Xiaomi deja atrás sensores irrelevantes como los macro, para abrazar un teleobjetivo de 2,5 aumentos que ha dado mucho juego. Para hacernos una idea el Samsung Galaxy S25 Ultra cuenta con un teleobjetivo de 3 aumentos.

La configuración de triple lente está presidida por una cámara principal de 50 MP con sensor de 1/1.55" y f/1.6 (OIS). Le sigue el primer objetivo telefoto flotante de la marca, también de 50 MP, OIS y f/2.0 de 2,5 aumentos. Por último, Poco ha instalado una cámara ultra gran angular con sensor de 32 MP y apertura f/2.2, presumen que es la cámara con más píxeles de toda la línea. Juntas, estas lentes cubren 8 distancias focales clásicas, dice la marca, entre los 35 mm para tomas cotidianas hasta 48 mm para retratos.



Sin duda la cámara telefoto es la que más se ha lucido en este viaje para capturar todos los detalles de los modernos edificios que han hecho tan popular a Singapur en los últimos años. La calidad de sus fotografías no difiere en exceso de las que consigue la cámara principal. Si se quiere algo más de detalle también se puede disparar con UltraHD que explota al máximo el sensor de 50 MP.

Hasta los 5X las fotografías son aprovechables, a partir de ahí, se nota la pérdida de calidad. POCO sugiere hacer fotografías macro con esta cámara a 10 cm, pero no se consigue la calidad de una cámara macro, aunque en pocas ocasiones, salvo que seas un apasionado de los insectos y otros detalles minúsculos, vas a tirar de este efecto.

POCO F7 Ultra fotografiando el barrio indio de Singapur Marta Sanz Omicrono Singapur

Con el telefoto, incluso hemos conseguido hacer retratos muy interesantes, sin necesidad de hacer uso del Modo Retrato del que dispone la cámara de 24 y 75 mm, donde va incrementando el desenfoque del fondo. El resultado en ambos casos, por supuesto, es mejor que con la cámara selfie de 32 Mp que cumple con buena luminosidad.

Otro gran salto ha sido la fotografía nocturna, donde se nivelan ligeramente las luces y sombras sin distorsionar la esencia de las fotografías nocturnas. Se pierde algo de detalle, igual que ocurre con el gran angular donde los colores no están tan marcados como en la cámara principal o el zoom. En lo que a vídeo se refiere, admite grabación a 8K hasta 64 fps y viene con estabilizador óptico de imagen y electrónico que utilizan inteligencia artificial (IA).

Usando la inteligencia artificial

POCO F7 Ultra llega al mercado estrenando la capa HyperOS 2 sobre Android 15 así como las funciones de inteligencia artificial de HyperAI que integran a Gemini, la IA de Google. De ese asistente no hemos hecho mucho uso, pero sí de la función borrado para retocar ligeramente alguna foto antes de subirla a redes sociales.

Imagen original ( izq.) vs. Imagen editada por IA (drch) con el POCO F7 Ultra Marta Sanz Omicrono Singapur

Aquí tiene el ejemplo de cómo la IA de Xiaomi ha permitido eliminar a una persona en una fotografía. Se perciben ciertos fallos en el fondo y suelo donde antes estaba la persona, pero el resultado es consistente y fácil de conseguir simplemente seleccionando la silueta que se quiere eliminar. El proceso dura unos minutos, teniendo conexión para descargar la tecnología en el móvil si se usa por primera vez y cuenta personal en Xiaomi.

Diseño y rendimiento

El peso pesado de este teléfono es el procesador el Snapdragon 8 Elite acompañado del chip gráfico dedicado VisionBoost D7. Como ya comentamos en el análisis completo (enlace al principio de este artículo) no se le resiste ninguna aplicación o proceso, en este sentido no tienen mucho que envidiar a otro móviles.

El diseño también luce, incluso cuenta con resistencia al agua y al polvo siendo posible sumergirlo hasta 2.5 metros durante 30 minutos. Quizás hubiéramos deseado que fuera más ligero, pesa 212 gramos, detalle que se nota, pero está dentro de lo que ofrecen otros teléfonos de similar rango.

POCO F7 Ultra Marta Sanz Omicrono Singapur

Por otro lado, la falta de eSIM ha complicado su uso durante el viaje. Muchas personas contratan esta opción para viajes cortos con operadoras más baratas sin tener que integrar tarjetas físicas. La solución en nuestro caso ha sido integrar la eSIM en el móvil personal y compartir la conexión con el Poco para poder usarlo sin límite en el extranjero. La compañía nos ha asegurado que el motivo es abaratar el coste del teléfono y que esta cualidad podría llegar en futuros modelos.

Otro detalle importante es el clima tropical de Singapur, con temperaturas de unos 30 grados y altos porcentajes de humedad por estas fechas. Ese escenario sumado a un uso intensivo mientras paseamos por las calles de esta peculiar ciudad tomando fotos en cada esquina han puesto a prueba el sistema de refrigeración LiquidCool de Xiaomi. El teléfono mantiene el tipo, pero el calor se siente claramente en la parte trasera del equipo, lejos de las cámaras, pero donde la mano sostiene el terminal para hacer la foto.

Autonomía de sobra

El uso constante de las cámaras, así como la pantalla del teléfono implica un gasto considerable de energía, lo que agotaría la batería de otros teléfonos en poco tiempo, siendo necesario llevar a cuestas una power bank en este tipo de viajes. Sin embargo, el POCO F7 Ultra, está equipado para soportar hasta dos días de uso estándar o uno intenso sin depender de ayuda externa, esta independencia se la debe a su batería de 5.300 mAh.

POCO F7 Ultra Marta Sanz Omicrono Singapur

En cualquier caso, cuando no queda más remedio que unir el teléfono al alimentador para recargar la batería, los 120W de carga rápida que ofrece ponen a punto de nuevo este elemento en media hora. En cuestión de minutos el terminal revive y puede volver a la carga. Además, el cargador compatible con esta característica viene incluido en la caja y ha sido tanto el elemento para cargar los dos teléfonos que llevábamos como el portátil de trabajo.

¿Me lo compro?

El POCO F7 Ultra es un terminal redondo, por su potencia, su diseño, cámaras y autonomía. Se le pueden poner pocas pegas, salvo la falta de eSim o el peso. Sus casi 750 euros de precio, pueden echar atrás a más de uno, pero la marca asiática ha conseguido reunir en un terminal una experiencia y cualidades similares a los de otros modelos que pueden costar 1.000 euros.

POCO F7 Ultra frente al Marina Bay Sands Garden Park de Singapur Marta Sanz Omicrono Singapur

Es cierto, y la propia marca lo reconoce, que las cámaras no son lo esperado en un móvil de mayor rango, pero dan la talla en las escenas más exigentes, esas que quieres guardar de recuerdo. Aquellos interesados pueden rebajar algo el precio optando por la versión más ligera de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, su precio es de 699,99 euros.