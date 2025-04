Adiós a aprender idiomas: he probado los auriculares que traducen cualquier conversación al instante

Junto con perder peso o mejorar hábitos, aprender inglés es uno de los propósitos estrella de cada nuevo año. La barrera del idioma es el principal problema que nos podemos encontrar a la hora de viajar o mantener una conversación de trabajo. En ocasiones el chapurreo en lengua extranjera a veces puede ser suficiente para llegar a la conclusión del mensaje, pero en la mayoría de ocasiones no sirve para mantener conversación fluida. Ahora, unos revolucionarios auriculares llegan a España para eliminar ese muro idiomático usando una tecnología muy común: los auriculares inalámbricos.

Se trata de los WT2 Edge de Timekettle, una propuesta interesante que permite que dos personas que están manteniendo una conversación puedan colocarse un auricular en cada oreja y tener un traductor automático en tiempo real mientras charlan. Lo que hasta ahora hemos visto en programas de televisión, conferencias o parlamentos, ahora lo podemos llevar en el bolsillo.

Bien es cierto que ya existen otras alternativas para la traducción automática que podemos llevar encima con traductores automáticos para voz, para texto e incluso la inteligencia artificial permite que los móviles puedan hacernos de traductor automático; pero la comodidad que aportan unos auriculares cuando se mantiene una conversación está un paso por delante para que la comunicación fluya.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos tenido la oportunidad de probarlos y experimentar con ellos durante las últimas semanas, tienen luces y sombras pero cumplen con lo que prometen. Eso sí, su precio es elevado ya que han llegado a España por 400 euros en tiendas como Media Markt, aunque en Amazon se pueden encontrar rondando los 280 euros estos días.

Puntos clave

La apuesta de los WT2 Edge es única en el mercado. Aprovechan la familiaridad que tenemos con los auriculares inalámbricos que se han popularizado desde el lanzamiento de los AirPods para llevar a los oídos la capacidad de traducción automática. De este modo, cumplen con lo que prometen: en el momento que mantenemos una conversación, si damos un auricular a cada hablante será fácil y cómodo mantener una charla, mucho más que si usamos el móvil como traductor intermedio. Se puede usar con 40 idiomas y 93 acentos, aunque sólo 8 idiomas se pueden usar sin conexión.

Para realizar la traducción será necesaria la vinculación con un teléfono móvil y usar su aplicación. A través de ella podremos elegir si queremos modo simultáneo (un auricular para cada persona), modo escucha (traducir una charla por ejemplo), modo altavoz (el usuario se pone los dos auriculares y comparte el teléfono con otra persona) o modo táctil (cada uno lleva un audífono y la traducción se activa al tocar el auricular). El más útil es el primero y el que da verdadero sentido a la compra de este dispositivo. En la aplicación además encontraremos un traductor de textos, con lo que se podrá utilizar además como alternativa al traductor de Google, si así lo queremos.

WT2 Edge de Timekettle Chema Flores Omicrono

Los propios auriculares son cómodos en la oreja, se guardan en estuche para cargar la batería y a primera vista pueden parecer unos auriculares inalámbricos más. En su interior, disponen de una tecnología propia denominada HybridComm que es la permite mantener la conversación fluida, así como logra reducir el ruido ambiental y favorecer las voces.

El detalle más interesante de la traducción instantánea y simultánea es la rapidez, el no tener que estar esperando demasiado a que el software haga su magia. Dispone de diferentes velocidades, pero el mensaje cambiará de idioma en unos segundos, con lo que permite que la fluidez que se busca, se cumpla realmente. Así como se puede utilizar en entornos ruidosos y concurridos que la experiencia ha sido buena.

Puntos a mejorar

Aún así, los WT2 Edge no son perfectos y cuentan con dos detalles clave que se echan de menos en un producto que requiere una inversión de entre 280 y 400 euros, según comercio. Más aún teniendo en cuenta que el avance de la inteligencia artificial en los móviles va a ir favoreciendo este tipo de funcionalidades a corto plazo.

Por un lado se echa de menos que no se puedan usar como auriculares inalámbricos para escuchar música. Es decir, aunque por su aspecto y forma pueden parecer una alternativa a los AirPods, no lo son. Con ellos no se puede escuchar música, pódcast, ver una película o disfrutar de cualquier contenido; así como tampoco se puede mantener una llamada de teléfono, algo que sería especialmente útil en entornos laborales con, por ejemplo, clientes extranjeros.

WT2 Edge de Timekettle Chema Flores Omicrono

Por otro lado, para la mayoría de los idiomas será necesaria la conexión en línea, con lo que no se puede optar por salvar un idioma concreto favorito para tenerlo siempre sin conexión, a no ser que sea uno de los que Timekettle ya ofrece. Es decir, si trabajamos con una empresa búlgara, no podremos traducir las conversaciones en búlgaro de modo offline. En el caso del castellano, sólo tendremos dos idiomas que podremos usar desoncetados: chino e inglés. Por su parte si dominamos el inglés, podremos tener una conversación en inglés sin conexión también con japoneses, coreanos, franceses, alemanes y rusos.

¿Me los compro?

Los WT2 Edge son un producto ambicioso y capaz, que cumplen con lo que prometen: permitir una conversación fluida en otro idioma gracias al poder de la traducción automática. El poder eliminar el móvil como elemento de traducción de la conversación y tener un 'pinganillo' que nos vaya traduciendo en tiempo real es un punto muy a favor de ellos.

WT2 Edge de Timekettle Chema Flores Omicrono

Lo cierto es que es un producto de nicho, no está pensado para todos los públicos. Primero por su precio que, para una persona que no lo vaya a usar a diario no le merezca la pena la inversión y un móvil —aunque no sea tan fluido— le va a salvar del apuro de entender lo que dice otra persona aunque tarde más tiempo. Sí es una buena opción para aquellos casos en los que se conviva con una familia bilingüe y el idioma pueda suponer un problema, o si estamos en un entorno laboral en que los clientes o proveedores sean extranjeros. En las reuniones es donde realmente este producto tiene sentido.

En suma, los WT2 Edge de Timekettle permiten esa promesa de poder mantener una conversación con las manos libres. No es un producto para todos los públicos y tiene aspectos a mejorar, como la mayor disponibilidad de idiomas sin conexión, pero realmente son un avance innovador que acercan la conversación global sin esfuerzo.

También le puede interesar...