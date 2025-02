He probado Alexa+, el asistente de Amazon ahora es más inteligente: un gran avance con algunas incógnitas por despejar

Tras muchos rumores, filtraciones y una gran expectación que se ha ido alargando más de lo previsto desde hace casi tres años, la nueva Alexa mejorada con IA de Amazon ya está aquí. Aunque en España todavía tendremos que esperar un tiempo indefinido para tenerla disponible, la compañía de Jeff Bezos anunció ayer en un evento en Nueva York la llegada de Alexa+, más inteligente, versátil y mucho más útil en el día a día que el asistente virtual que conocíamos hasta la fecha.

La nueva "mejor amiga digital" de los usuarios de los más de 600 millones de dispositivos con Alexa que hay en el mundo tiene todavía mucho que demostrar. Para estrenarse ha tenido que superar obstáculos de todo tipo, desde la propensión de las IAs generativas a 'alucinar' hasta la dificultad para hacer compatibles los comandos simples con preguntas y órdenes de voz más complejas y consecutivos, con un lenguaje natural propio de una conversación entre humanos.

Está previsto que Alexa+ comience a desplegarse en EEUU en las próximas semanas de forma gratuita a los suscriptores de Prime, aunque el servicio también estará disponible por una tarifa mensual de 19,99 dólares, una estrategia que busca incentivar su adopción y ampliar su base de usuarios. En EL ESPAÑOL-Omicrono hemos asistido a su presentación y hemos podido presenciar varias demostraciones de sus capacidades, que pretenden ofrecer una nueva dimensión a los asistentes virtuales y reforzar el ecosistema de Amazon casi una década después de la llegada de la Alexa original.

Una casa verdaderamente inteligente

Uno de los puntos álgidos de la presentación, protagonizada por el exdirectivo de Microsoft y actual jefe de la división de dispositivos de Amazon, Panos Panay, tiene que ver con cómo la nueva Alexa es capaz de entender comandos complejos, en este caso relacionados con otros dispositivos de Amazon como los timbres y cámaras Ring.

A la petición "enséñame qué ha pasado cerca de mi casa en el día", tanto en el escenario como en la zona de demostraciones posterior, el asistente virtual demostró su capacidad para reconocer personas y objetos, resumiendo tanto en voz como en pequeños clips de vídeo (siempre que se tenga un Echo Show, claro) lo que considera los momentos más relevantes. Vecinos limpiando la nieve, mensajeros dejando paquetes y perros jugando en el jardín fueron los highlights, pero también se le pueden plantear preguntas específicas, como "¿alguien sacó los cubos de la basura?".

Amazon ha presentado en Nueva York la nueva Alexa+

Esa nueva capacidad de entendimiento con un lenguaje natural, sin comandos encorsetados y sin necesidad de repetir la palabra de activación cada vez que quieres pedirle algo es una de las mejoras más evidentes. El mantra de los responsables de Amazon es "hacer la vida mejor y más fácil" a sus usuarios, y esta nueva manera de interactuar con Alexa va claramente en esa dirección: ya no hay una única manera de pedirle acciones o respuestas. Alexa+ te comprende de mil maneras distintas y, por lo que hemos podido ver, ya no dice tan a menudo eso de "perdona, no te he entendido" que tanta frustración produce, algo que el propio Panay ha reconocido durante la presentación.

Otra de las mejoras en el ámbito de las smart homes tiene que ver con las rutinas, ahora compatibles con peticiones por voz. Lo que antes suponían varios pasos a través de la aplicación de Amazon en el móvil ahora se puede resolver en una frase. Incluso se le puede pedir que sea proactiva, ofreciendo distintas sugerencias y propuestas. Algunas de estas respuestas no fueron inmediatas, pero en cuestión de unos segundos fue capaz de explicar, por ejemplo, lo que ha diseñado tras pedirle una rutina para irse a dormir, desde atenuar todas las luces de la casa hasta reproducir canciones relajantes.

Espacio de demostración de la presentación de Alexa+ Amazon Omicrono

Además, se pueden hacer todo tipo de modificaciones a los resultados que ha ofrecido en primer lugar. Puedes ir cambiando los detalles sobre la marcha, ajustándolo todo a tu gusto y con una facilidad pasmosa. Se le puede pedir incluso que tenga personalidad, por más que esta sea ilusoria. A la petición de que elija sus colores favoritos para iluminar la casa, en cuestión de segundos selecciona el verde y el azul. Al pedirle un patrón de luces más activo, incluso 'se permite' hacer comentarios como "esto parece una discoteca". Alexa+ puede ser tan 'humana' que por momentos asusta.

Integración con aplicaciones

La nueva Alexa hace todo lo que hacía la anterior, pero de manera mucho más fluida e intuitiva. Por ejemplo, a la hora de buscar una reserva en un restaurante ni siquiera hace falta decirle una fecha concreta: basta con pedirle que reserve mesa para el último viernes de marzo y Alexa infiere a qué día te estás refiriendo. Para hacer una reserva en tu restaurante favorito, es capaz de recordar tus preferencias y preguntarte si quieres dar el siguiente paso. "¿Quieres que reserve una mesa?" Solo hace falta decir "resérvala" y a los dos segundos te comunica que lo ha hecho con éxito y te incluye la información en el calendario.

Las demos han mostrado las mejoras en Smart Home y entretenimiento I.M. Omicrono Nueva York

En esa misma conversación, sin repetir la palabra Alexa con cada petición, como hasta ahora, puedes actualizar otras reservas, cancelarlas, aumentar el número de personas… Es evidente que la manera de interactuar con el asistente ha crecido de forma exponencial, y los casos de uso se irán ampliando a medida que el asistente se use y aprenda de tus preferencias.

Siguiendo tus deseos, Alexa también puede recurrir a Ticketmaster para buscar entradas para un concierto de tu grupo favorito. Tal y como están los precios últimamente, una de las funciones más interesantes vistas en las demostraciones es establecer un recordatorio para que te avise cuando bajen de cierto precio. Es algo que también se puede hacer con los propios productos de Amazon, facilitando el proceso de compra hasta límites hasta ahora inimaginables.

Un agente en acción

De la misma manera que los últimos modelos de OpenAI y Google, la nueva Alexa+ es capaz de buscar información en todo tipo de documentos, pdfs, docs e incluso jpgs. Basta con reenvíarle un email con el documento a tu usuario de alexa@alexa.com o hacerle una foto y subirlo a la app para de Alexa para móviles para que el asistente pueda interactuar con él.

Además de proporcionar un resumen de los aspectos más destacados, lo más interesante es poder preguntarle cosas muy específicas, como un código de activación, una fecha concreta o elementos particulares de un hilo de emails. La nueva interfaz de los Echo Show también ayuda, con una sección llamada 'Para ti', que muestra recordatorios y elementos pendientes a una zona destacada de la pantalla.

Panos Panay, en un momento de la presentación Amazon Omicrono Nueva York

Por lo visto durante y después de la presentación, otro de los elementos más sorprendentes es la facilidad con la que el nuevo Alexa+ se integra con aplicaciones como Prime Video o Amazon Music. Gracias a su comprensión profunda, sus capacidades conversacionales y las integraciones con vídeo y música, el asistente se convierte en "un experto de entretenimiento", según lo ha definido Ben Shepherd, director de Alexa Audio Entertainment.

En lugar de usar Alexa para elegir una canción o una película concreta, Alexa+ también funciona como un agente capaz de enseñarte cosas que desconocías a través de una conversación o recomendarte de manera más precisa lo más parecido a lo que ya sabe que te gusta. En una función que el propio Shepherd ha bautizado en broma como "sé lo que quiero poner, pero no me acuerdo del nombre", el asistente es capaz de encontrar todo tipo de contenidos audiovisuales con detalles como una sóla frase de una canción o "la película en la que aparecía un monstruo gigante hecho de marshmallows", en referencia a Cazafantasmas.

Según aclararon los responsables de Amazon, es una función agnóstica del proveedor, por lo que si tienes puesto Spotify o Apple Music como proveedores por defecto, también debería funcionar con esas otras plataformas.

Algunas incógnitas

Todo lo mostrado por Amazon supone un enorme avance sobre la Alexa actual pero, ¿será suficiente? La competencia va por delante en muchos sentidos y, al menos de momento, hay algunas incógnitas en torno a lo que supondrá, sobre todo teniendo en cuenta que en ninguna de las demostraciones pudimos realmente interactuar con Alexa+. Eran demos muy dirigidas, así que los periodistas no pudimos verificar hasta qué punto se puede llegar en estas nuevas interacciones.

Parece ágil, intuitivo y muy fácil de usar, pero no está libre de alguna que otro interrogante todavía por resolver. Las alucinaciones de los modelos de IA han sido una constante desde la llegada de ChatGPT, pero no es lo mismo que un LLM se invente un dato a que termine comprando un producto que no has solicitado, por ejemplo.

Además, muchos de los usuarios habituales de Alexa son menores de edad, y entraña ciertos riesgos no saber hasta qué punto la IA puede inventar cosas sobre la marcha u ofrecer información no adecuada. De ahí buena parte de las precauciones y los retrasos de la compañía en dar luz verde a esta masiva actualización o rearquitectura de Alexa.

El nuevo calendario de Alexa+ ofrece una selección automática de los eventos más importantes Amazon Omicrono

La otra gran cuestión pendiente es saber cuándo llegará Alexa+ a España y en nuestro idioma, con aplicaciones de terceros que usamos habitualmente aquí. De momento sólo estará disponible en EEUU y en inglés, y Amazon no ha ofrecido ningún calendario de su futura llegada a otros países. Sin embargo, en conversación con EL ESPAÑOL-Omicrono, Carlos Pérez, responsable de Alexa Américas, ha asegurado que la intención de la compañía es que Alexa+ empiece a llegar a otros mercados (sin especificar cuáles) antes de final de 2025.

Lo que de momento sí se conoce, además del precio de 19,99 dólares de la suscripción mensual en EEUU, es su llegada inicial únicamente a dispositivos Echo Show 8, 10, 15 y 21. Desde Amazon aseguran que poco a poco irá llegando a otros aparatos anteriores de la compañía (sólo quedarían excluidos los anteriores a 2017), y también está previsto que sea compatible con dispositivos de terceros, desde Sonos hasta Samsung, aunque sin fechas concretas.

No cabe duda de que la nueva Alexa es más inteligente, fluida y útil que la anterior, pero el retraso en su llegada puede dejarla descolgada frente a la competencia, en un terreno, el de la IA, en el que los avances están llegando a un ritmo vertiginoso. ¿Conseguirá revolucionar el sector? Tiene los mimbres para conseguirlo, pero habrá que estar muy pendiente durante los próximos meses.