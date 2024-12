Probamos los OneOdio Focus A5, los auriculares que prometen funciones de gama alta a un precio de derribo

Cuando en España surge la pregunta sobre los mejores auriculares de diadema que se pueden comprar, la respuesta siempre se orienta a los mejores modelos del mercado. Referentes como los Sony WH-1000XM5, los propios AirPods Max de Apple o los flamantes Sonos Ace son los mejores exponentes, sin duda. Pero ¿es posible conseguir algo decente en la gama baja? Es lo que pretende OneOdio, firma china encargada de realizar auriculares low cost. Y lo ha intentado con sus nuevos Focus A5 ANC.

OneOdio es una compañía que tiene un objetivo claro, y que no se aleja demasiado de lo que otras firmas al estilo Xiaomi intentan: ofrecer calidad a bajos precios. Los Focus A5 de OneOdio son una apuesta muy agresiva de ese concepto, ya que buscan ofrecer cuestiones tan impresionantes como el audio Hi-Res presente en modelos de gama alta por menos de 70 euros.

Exacto: 69,99 euros en España, un precio casi imposible si revisamos por un segundo qué es lo que ofrecen estos auriculares. Porque sobre el papel, disfrutan de audio de alta calidad inalámbrico y el códec LDAC de audio en alta resolución, conocido por ser la bandera de calidad en los auriculares tope de línea de Sony. Y sí, han sido mis auriculares estos últimos días de forma intensiva.

Un diseño conocido

Si bien la estética de los auriculares OneOdio busca ofrecer algo más allá de la clásica copia china de otros modelos, no es un misterio que los Focus A5 se han inspirado en la gama de los auriculares top del mercado. Estos auriculares comparten varios elementos de diseño con modelos tales como los Sony WH-1000XM5, copiando algunos detalles como el diseño de la diadema superior o la estética de las copas.

Eso sí, insisto en que no estamos ante una copia burda. OneOdio se ha esmerado en ofrecer un suave equilibrio entre diseño refinado y estética propia y solo los más abnegados de la música en alta resolución verán en estos Focus A5 símiles con los XM5. Si no conoces esos dispositivos, difícilmente los relacionarás. La estética de los Focus A5 es ciertamente propia, si desconoces a sus inspiraciones.

OneOdio Focus A5. Manuel Fernández Omicrono

Sin embargo, es cuando los tenemos en las manos que nos damos rápidamente cuenta de los sacrificios que ha tenido que hacer OneOdio para mantener bajos los costes. La construcción como tal no es en absoluto mala. Es más que buena, diría sin dudar, ya que se sienten robustos y bien rematados. Los materiales no son de baja calidad, pero quedan lejos de los vistos en alternativas superiores en precio. No es un drama y por supuesto es algo lógico, ya que son auriculares infinitamente más baratos.

Si nos ceñimos a la idea de bajos precios que manejan estos Focus A5, entonces la cosa cambia. Los únicos elementos que podríamos criticar son los botones, que se sienten algo duros y más plasticosos de la cuenta al pulsarlos. Lejos de eso, si tenemos el precio en mente, el tacto es agradable y suave, además de que responden bien. Los auriculares no se sienten baratos todo el rato, y esa es la clave.

OneOdio Focus A5. Manuel Fernández Omicrono

Por otro lado, los Focus A5 ofrecen detalles que otros habrían pasado por alto en auriculares de este estilo. Son plegables y se pueden guardar más fácilmente, aunque no incluyen (lógicamente) estuche de viaje Las almohadillas tienen señalizadores de izquierda y derecha para no confundirnos, y la diadema se puede obviamente regular. Hasta se pueden girar las copas para acoplarlas, por ejemplo, a nuestro cuello de forma más sencilla.

Ahora bien, los problemas están presentes. Dependemos únicamente de los botones para manejar los Focus A5 de OneOdio, y no tenemos en absoluto ningún puerto jack de 3,5 milímetros. Y sí, disponemos de un puerto USB-C que también sirve para disfrutar del audio de alta calidad vía cable, permitiendo al usuario usar los auriculares sin conexión Bluetooth. No obstante, nos parece una mala decisión no haber incluido este jack.

Los usuarios más acostumbrados a tener cables USB-C o a llevar un cargador encima no tendrán problema, pero el uso de un cable USB-C en lugar de un jack de 3,5 milímetros no está tan extendido, pese a la casi total desaparición de este puerto en los smartphones. Y es que los audiófilos más dedicados a la música de alta calidad suelen usar este puerto para conectar los auriculares a un DAC o a equipos de música.

Es mi caso, de hecho. Tengo un DAC instalado en mi ordenador y desgraciadamente, solo tiene puertos jack de 3,5 milímetros. La solución pasa por comprar un cable de USB-C a jack, pero eso corre a cargo del usuario. Sabiendo que modelos ligeramente más caros incluyen esta conexión, lo hubiéramos agradecido sobremanera. Al menos, el puerto USB-C no es solo de carga y admite la transmisión de audio, según nuestras pruebas.

Un buen audio con matices

La promesa es grande. Audio Hi-Res tanto inalámbico como en cableado, y con el soporte del códec LDAC. Este códec de audio se basa en una tecnología de cifrado que permite transmitir audio en alta resolución a través de conexiones Bluetooth. El LDAC es un formato capaz de transmitir hasta el triple de datos respecto a una conexión Bluetooth convencional. De hecho, Sony ha sido la responsable de desarrollar este códec.

OneOdio Focus A5. Manuel Fernández Omicrono

LDAC admite una transferencia de datos inalámbrica bastante superior a la del audio Bluetooth tradicional, lo que elimina la necesidad de tener un cable conectado obligatoriamente para escuchar canciones en formatos de baja compresión. Gracias al algoritmo de compresión de audio sin pérdida de LDAC, el audio puede llegar a una tasa de bits máxima de 990 kbps. A modo de referencia, los códecs tradicionales como SBC o AAC alcanzan los 328 Kbps (la calidad máxima a la que llega actualmente Spotify Premium, por ejemplo) y los 256 Kbps, respectivamente.

Cabe aclarar que el códec LDAC no es ni mucho menos mágico. Para escuchar audio en más resolución (en calidad de estudio que supere holgadamente los 1.000 kbps) sigue siendo obligatorio el uso de un cable y de un DAC para convertir la señal de audio. Ni siquiera los auriculares más top de esta línea, como los AirPods Max o los WH-1000XM5 de Sony pueden transmitir cantidades así de forma inalámbrica.

OneOdio Focus A5. Manuel Fernández Omicrono

Yo soy un audiófilo empedernido, y no soy ajeno a estos códecs. En mi día a día uso auriculares capaces de gestionar esta tasa de bits, lo que me ha forzado a usar plataformas musicales que permitan escuchar música sin compresión, como Apple Music, Tidal o Amazon Music HD. Y los Focus A5, al menos sobre el papel, pueden soportar LDAC.

Otro matiz importante a realizar implica entender que LDAC no es una garantía absoluta de buen audio. LDAC es la certificación que asegura que los Focus A5 pueden transmitir audio en 990 kbps, pero depende de los propios auriculares gestionar bien el sonido. Conseguirás una mayor definición y una mayor resolución en el audio, pero los auriculares deben gestionar bien los equlibrios entre las frecuencias del audio.

OneOdio Focus A5. Manuel Fernández Omicrono

¿Cómo suenan los Focus A5 de OneOdio? Lo cierto es que han sido toda una grata sorpresa para mi gusto. Lo normal en este rango de precios es tener un audio que yo califico como 'audio de plástico'. Es un tipo de sonido que los auriculares baratos suelen reproducir; debido a que sus drivers son de baja calidad, el audio suena enconado, arrinconado dentro de la caja de los auriculares y se escucha con muy baja calidad. No se distingue, por ejemplo, los bajos de los medios y los medios de los altos.

En este caso, no nos encontramos algo así. Efectivamente, los Focus A5 son capaces de generar ese audio en alta calidad, y lo notamos en la resolución final del audio. La amplitud que genera este códec en el audio está ahí. Notamos la amplitud de los instrumentos y las distintas pistas del audio sin solaparse en la mayoría de ocasiones Distinguimos claramente las frecuencias medias, bajas y altas y eso es todo un extra que posiciona a estos Focus A5 por encima de la media.

En términos exactos, existen limitaciones. Mientras que las frecuencias medias y bajas están muy bien llevadas (de nuevo, nos ha sorprendido bastante) las frecuencias más altas quedan en el olvido en varias ocasiones. Nada que una buena ecualización no pueda solucionar, desde luego, pero a veces echamos de menos esas tonalidades agudas cristalinas que el LDAC ofrece en otros auriculares.

Por otro lado, agradecemos que OneOdio no haya decidido optar por la estrategia clásica de potenciar de forma absurda los bajos, una constante en los auriculares baratos que sirve específicamente para ocultar las carencias del resto de frecuencias. Solo en las frecuencias altas es donde notamos las limitaciones del precio, y es algo tan fácil de subsanar como tocar un poco la ecualización del sonido en la app que se esté usando.

OneOdio Focus A5. Manuel Fernández Omicrono

A esto hay que sumarle unas brutales 75 horas de autonomía (sin ANC) que cerificamos que son reales. OneOdio afirma que solo son necesarios 5 minutos de carga para acceder a 5 horas de reproducción, y aunque nos hemos quedado algo atrás de esas 5 horas usando la cancelación de ruido, apagando esta tecnología las hemos alcanzado de sobra. Los auriculares consumen tan absurdamente poco que la batería puede extenderse durante días.

¿Son entonces los Focus A5 de OneOdio los auriculares definitivos por menos de 100 euros? Nada de eso. El problema principal que define la gama de los Focus A5 está en la cancelación de ruido y en sus modos de transparencia. La 'tijera' del precio está más presente que nunca en estos apartados, que se constituyen como los más flojos del conjunto.

OneOdio Focus A5. Manuel Fernández Omicrono

La cancelación de ruido está presente, pero es bastante más leve de lo que quiere exponer la marca. Sí, es injusto compararlo con modelos de Sony que directamente hacen 'magia' con sus cancelaciones ANC, pero la de los Focus A5 se siente algo más débil de la cuenta. En ocasiones, no he notado que estuviera activada, especialmente en entornos muy ruidosos. Los entornos más urbanos, con mayores niveles de ruido, se cuelan fácilmente por los micrófonos dedicados de ANC de los Focus A5.

La cancelación pasiva de los auriculares (es decir, la llevada a cabo por el aislamiento de los Focus A5) ayuda a compensar un poco la falta del ANC, pero desde luego, no solucionan este problema. El modo de transparencia también se queda atrás, al menos en la calidad del audio que devuelve del exterior. Por algún lugar había que recortar, y desde luego, este ha sido el elegido.

Personalmente, no lo encuentro un drama. Los modos ANC en los auriculares de baja calidad suelen ser bastante más agresivos, lo que al final acaba afectando al audio directo. La cancelación hace más su trabajo y los ruidos molestos se opacan más, pero las frecuencias bajas y medias se dañan mucho por el camino. Prefiero que la cancelación ANC esté menos presente y así salvaguardar la calidad del audio, que al final es la 'gracia' de los Focus A5.

No faltan las ausencias en este sentido. Nada de aplicaciones, nada de paneles. táctiles con los que controlar el multimedia, y nada de fundas de viaje para llevar los auriculares guardados en la maleta. Sacrificios comprensibles y que a mi parecer incluso favorecen la experiencia de uso, al no depender de instalaciones aparte y de configuraciones alternativas.

¿Me los compro?

Los OneOdio Focus A5 son una apuesta ciertamente arriesgada y que disfrutan de un titular muy atrevido: cancelación de ruido activa, Hi-Fi Res Audio, y códec LDAC por menos de 100 euros. 69,99 para ser exactos a fecha de escrito este artículo. La oferta es tentadora, pero hay que ser conscientes de que estas bondades no hacen magia. Estamos pagando lo que estamos pagando, es un hecho y no hay más.

OneOdio Focus A5. Manuel Fernández Omicrono

Si el usuario quiere ahorrarse unos euros, optar por beneficios como el LDAC a un bajo coste y no le importa sacrificar aspectos como el jack de 3,5 milímetros, entonces los OneOdio Focus A5 son una gran opción. No se le notan excesivamente las costuras en su aspecto más importante, el audio. Y no recurren a artimañas clásicas para ocultar un desempeño menor al esperado.

La etiqueta de precio de 69,99 euros no hace que estos sean unos malos auriculares. Todo lo contrario, de hecho. Salvando aspectos como la cancelación de ruido o la falta de añadidos de calidad de vida, tales como la aplicación dedicada, estamos ante una grata sorpresa que servirá de sobra para la mayoría del público general. Especialmente para aquellos que no se quieran rascar demasiado el bolsillo estas navidades.