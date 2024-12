He puesto un árbol de Navidad 'gamer' y ahora no quiero otra cosa: las luces inteligentes para tener unas fiestas diferentes

La Navidad está a la vuelta de la esquina, por lo que toca sacar las cajas del trastero y comenzar con los preparativos. En España se suelen poner las luces, el belén y el árbol durante los findes previos; incluso algunos aprovechan el puente de diciembre para realizar esta actividad en familia. Y aunque habitualmente se colocan adornos tradicionales, también se puede aprovechar la tecnología para tener unas fiestas diferentes, como montando un árbol de Navidad 'gamer'.

Gracias a la colaboración entre Razer, una de las compañías de fabricación de hardware para videojuegos más populares, y Philips HUE, un sistema de iluminación inteligente para controlar la luz de casa fácilmente que es compatible con Razer Chroma, los amantes de los videojuegos pueden tener una Navidad completamente 'gamer'. Pudiendo iluminar el cuarto de juegos o el setup y sus periféricos o hacer que el árbol no sólo brille, sino que pueda cambiar al ritmo de los videojuegos o que se le puedan poner una gran variedad de efectos.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos dejado a un lado este año la decoración tradicional para vivir una Navidad 'gamer', y lo cierto es que ahora no queremos otra cosa. Para ello, hemos contado con dispositivos de Razer y de Philips HUE: desde el teclado BlackWidow V4 Pro (269,99 euros) hasta la alfombrilla Firefly V2 Pro (109,99 euros), el ratón inalámbrico Basilisk V3 Pro (179,99 euros), los cascos Kraken V4 (199,99 euros), la guirnalda Festavia string lights (186,99 euros), la tira de luz LED inteligente Lightstrip (135,99 euros), las barras de luces Play Bar (118,99 euros) y el Hue Bridge (50,96 euros) que maneja toda la conexión.

Una Navidad 'gamer'

Con la mezcla e interconexión de los dispositivos de Razer y Philips HUE, y utilizando software como Razer Chroma y Synapse 4, se puede obtener una iluminación navideña diferente y centrada en el mundo 'gamer'; y que deja a más de uno sorprendido. Antes de nada, cabe señalar que compañía de hardware para videojuegos tiene su propio sistema de iluminación que permite controlar toda la iluminación de sus periféricos, como sus teclados, alfombrillas, ratones o auriculares.

Este software es Razer Chroma, que es ideal para montar un rincón 'gamer' en casa y que, incluso, se puede modificar para hacer que la iluminación de los periféricos interactúe con los videojuegos, es decir, con lo que se muestra en la pantalla. Un sistema que es compatible con los dispositivos Philips HUE, como las barras de luz Philips Play, para que también reaccionen a todo lo que pasa en el juego en cuestión. El otro sistema del que disponemos para tener una Navidad diferente es Razer Synapse 4.

Los productos de Razer con el árbol de Navidad 'gamer' de fondo. Nacho Castañón Omicrono

Se trata de un software de gestión de dispositivos que es increíblemente útil para controlar los periféricos y, en este caso, los productos Philips HUE desde el ordenador; pudiendo personalizarlo, actualizarlos y sincronizarlos con otros aparatos compatibles. Gracias a esta herramienta se transformar la experiencia más allá del setup 'gaming' de mesa habitual y trasladarla a la decoración navideña. Gracias a esta combinación de elementos se puede extender la experiencia de los videojuegos a cualquier rincón de la casa.

De esta manera, para poder alojar y pasar entre todos los productos de Razer y de Philips HUE que hemos utilizado estas navidades; además de Synapse 4 también hemos usado el HUE Bridge, que es un puente de conexión que la firma considera como el corazón de todo el sistema a través del cual, y mediante WiFi, se puede controlar y programar la iluminación del hogar. Un dispositivo que es compatible con iOS, Android y se puede emparejar con Apple HomeKite, el asistente de Google y Alexa de Amazon para un control por voz.

El árbol de Navidad con las luces de Philips HUE. Nacho Castañón Omicrono

Con todos estos elementos hemos podido controlar las luces Philips HUE y los periféricos de Razer para crear un ambiente acorde a la situación y al videojuego que se esté jugando. Por ejemplo, se puede hacer que se iluminen de color verde para cuando se está en mitad de una partida del EA Sports FC 25 (conocido anteriormente como FIFA); o que reaccionen a la pantalla, por ejemplo, en títulos shooter como Call of Duty para que cambien con cada acción del juego, como si hay una explosión o un cambio de escenario.

Esto también lo hemos trasladado al árbol de Navidad, ya que las luces de Philips pueden reaccionar igualmente a los videojuegos. Además, y con el software Synapse 4 se puede configurar patrones de luces personalizados para combinar con la temática navideña, como que el árbol esté iluminado de un tono amarillo chimenea para crear un ambiente más relajado mientras se está cenando con la familia; entre otras posibilidades. En nuestro caso, y usando también la aplicación para móviles de HUE, hemos apostado por tener estas navidades un árbol diferente.

Nuestro árbol de Navidad que solemos usar ya viene con luces, pero son las clásicas que solamente se encienden de un color y que apenas incluyen dos o tres efectos. Ahora, y gracias a la guirnalda Festavia string lights, el árbol luce totalmente diferente. Y es que estas luces -que se pueden usar en exterior- cuentan con una gran cantidad de efectos de iluminación, entre los que se incluyen los de Razer Chroma RGB, para adornarlo al gusto de cada uno, ya sea de un color o con varios a la vez o con efectos, o para que imiten los colores del entorno de un videojuego para conseguir una inmersión total.

También hemos utilizado la tira LED de Philips HUE y las barras Barras Hue Play, que hemos colocado cerca del árbol para darle un mayor ambiente a este espacio navideño. Aun así, las tiras también se pueden usar para iluminar el setup o cuarto en el que se suele jugar a los videojuegos o en una terraza para iluminarla de noche, en lugar de colocar las clásicas luces de Navidad. Mientras que, cuando terminen estas fechas, las barras se pueden situar igualmente a los lados del monitor del ordenador y del televisor para que reaccionen a lo que muestra la pantalla.

Los productos de Razer. Nacho Castañón Omicrono

Unas luces, las de Philips HUE, que también se pueden controlar mediante una aplicación para dispositivos móviles. Con la app se pueden personalizar las luces, escoger entre una gran cantidad de escenas, crear 'habitaciones' para ubicar dónde están colocadas cada una de las luces, crear automatismos para que se enciendan o se apaguen a una hora específica y sincronizarlas para que reaccionen a películas, series, videojuegos o música. Lo que ofrece una variedad de posibilidades, incluso las del árbol, llevando la iluminación navideña a otro nivel.

En cuanto a la instalación de los dispositivos de Razer y Philips HUE cabe destacar que es un proceso realmente sencillo. Los periféricos de Razer se vinculan automáticamente y se entienden entre sí, por lo que se puede poner que todos se iluminen de un mismo color o que tengan el mismo efecto. Mientras que para unir las luces de Philips hace falta un programa puente, que es el caso de Synapse 4 y de la app para móviles, y el dispositivo Hue Bridge. Colocarlo y ponerlo todo a punto no lleva mucho tiempo.

¿Me lo compro?

Los productos de Razer a la hora de jugar, sumando a las luces de Philips HUE, hace que quede una interesante combinación para crear ambientes inmersivos en el hogar; y más durante estas fiestas. No sólo para esos momentos en los que uno está metido de lleno en uno de sus videojuegos favoritos, sino también para ese rato en el que se está viendo una película o serie o simplemente para crear ambiente en Navidad en el hogar.

Los periféricos de Razer -el teclado, la alfombrilla, el ratón y los cascos- cuentan con iluminación que se puede personalizar al gusto y suman un extra en las partidas. Mientras que las luces de Philips HUE son ideales para crear ambiente; en nuestro caso, para tener en navidades un salón más confortable y un árbol completamente diferente e inmersivo. Un set de productos para dejar a un lado la decoración tradicional para tener una más centrada en el 'gaming', diferente, más interactiva y personalizable.

Y aunque es cierto que las luces pueden no ser un producto para todo el mundo, lo cierto es que una vez que las pruebas ya no quieres otra cosa. Y eso nos ha pasado con nuestro árbol de Navidad 'gamer', que ya no queremos volver al antiguo con luces blancas y con apenas efectos de iluminación. Además, cuando pasen las navidades, estos productos se pueden seguir utilizando. Y aunque todo este conjunto tenga un valor superior a los 1.200 euros, siempre se pueden comprar los elementos separados para dar ambiente al hogar.