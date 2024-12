El móvil de menos de 800 euros que quiere que te olvides del iPhone: diseño llamativo, gran batería y enorme rendimiento

Uno de los fabricantes de teléfonos móviles que más rápido ha crecido a nivel mundial acaba de dar un importante golpe en el sector de la gama alta. Se trata de realme, empresa que el pasado mes de noviembre trajo a España el realme GT 7 Pro, un smartphone que por el momento se puede comprar por tan sólo 799,99 euros -aunque en los próximos días partirá desde los 1.099 euros- y que redefine Android totalmente, apostando por un alto rendimiento, una gran batería y un diseño especialmente llamativo.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos pasado varias semanas utilizando el realme GT 7 Pro como teléfono principal. Un dispositivo con unas interesantes características con las que pretende hacerse su propio hueco en un sector muy competitivo como es el de la gama alta. Para ello, el smartphone del fabricante apuesta por un diseño cuidado, una batería de gran capacidad, un potente procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas y tecnología de inteligencia artificial (IA).

Durante este tiempo hemos comprobado que el realme GT 7 Pro es, sin duda, el mejor teléfono móvil de la compañía hasta la fecha. Y es que la incorporación del mejor procesador del mercado junto con una pantalla de alta calidad, una enorme batería y un altísimo rendimiento, logra ofrecer una gran experiencia de uso. Incluso las cámaras cumplen con su cometido, con unas imágenes muy detalladas y con colores vivos.

Inspirado en Marte

Una de las grandes virtudes del realme GT 7 Pro es su diseño, donde los ojos se van a su parte trasera: Y es que el smartphone posee un color naranja con pequeños cambios de tonalidad que está inspirado en Marte y la exploración espacial; y que le da un toque diferente. Además, sumado a los marcos de aluminio de grado aeroespacial y de color cobrizo, este diseño le sienta bien al teléfono y recuerda realmente a la superficie del planeta rojo.

Eso sí, también hay disponible una versión en 'gris Galaxia'. En el naranja, es importante destacar que las huellas dactilares no se quedan marcadas, lo que se agradece bastante y da la sensación de estar siempre limpio; aunque viene con funda incluida. En esta zona también destaca el gran módulo de cámaras de color negro con un relieve naranja, que alberga tres sensores, es cuadrado -recordando a los modelos de Xiaomi- y ocupa más de la mitad de la parte superior del móvil.

El realme GT 7 Pro. Nacho Castañón Omicrono

Gracias a su pantalla de cuatro curvas y a los marcos de alumino, el realme GT 7 Pro es un teléfono que se agarra firmemente y de forma cómoda durante mucho tiempo. Sin embargo, es un teléfono grande y pesado: tiene una pantalla de 6,78 pulgadas, un grosor de 8,6 milímetros y un peso de 222 gramos. En nuestro caso, al tener unas manos grandes, el tamaño nos ha resultado cómodo, pero para alguien con manos más pequeñas puede no serlo.

Continuando con el diseño, los laterales del realme GT 7 Pro son planos y están bien rematados. El lado izquierdo está totalmente limpio, mientras que los botones se ubican en el costado derecho y algo elevados. Y abajo se encuentra la bandeja de soporte Dual SIM. Otra de las características más destacadas del teléfono es que cuenta con certificación IP68 e IP69, por lo que es resistente al agua y al polvo. De hecho, se puede sumergir sin problemas. Incluso incluye un modo de fotografía acuático.

La pantalla del realme GT 7 Pro. Nacho Castañón Omicrono

La pantalla es otra de las claves del gama alta de realme. Este viene con un panel AMOLED de 6,78 pulgadas que ofrece una resolución FHD+ de 2.780 x 1.264 píxeles; además de una frecuencia de actualización de 120 Hz, una tasa de muestreo táctil de 2.600 Hz y un brillo máximo de 6.500 nits, que permite ver cualquier contenido sin ningún tipo de problema en situaciones de mucha luz, como en la calle a plena luz del sol. Además, es compatible con HDR10+ y Dolby Vision.

Gracias a esta ficha técnica, la pantalla del realme GT 7 Pro ofrece unos colores muy vivos y precisos, con una experiencia visual más rica y envolvente. De hecho, es excelente y, posiblemente, una de las mejores pantallas de este año. Sumado a un sonido notable y potente de su doble altavoz estéreo, el gama alta de la compañía es ideal para ver cualquier tipo de contenido multimedia, ya sea un vídeo de YouTube, un directo de Twitch o una película o serie de cualquiera de los servicios de streaming.

Jacinto Araque El Androide Libre [Probamos el realme 12+: un gama media de altura con una gran pantalla y potencia]

De hecho, lo hemos usado bastante para ver este tipo de contenidos y el fútbol, y la experiencia siempre ha sido de primer nivel. Una pantalla que viene igualmente con un lector de huellas que utiliza tecnología infrarroja y que es realmente rápido. Incluso ofrece soporte para desbloqueo bajo el agua. El realme GT 7 Pro también incluye WiFi, Bluetooth, GPS de doble banda y NFC 360º.

Rendimiento, autonomía e IA

Otro de los aspectos que más sorprende del realme GT 7 Pro es su rendimiento y es que el teléfono del fabricante chino tiene como motor el procesador Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, que es el más potente del mercado. Un chip que está construido en 3 nanómetros y que cuenta con una arquitectura de ocho núcleos a más de 4 GHz; y que en el modelo que hemos probado está acompañado por 16 GB de RAM, ampliables mediante 4 GB más de RAM Virtual, y 512 GB de almacenamiento.

El realme GT 7 Pro. Nacho Castañón Omicrono

Esto se traduce en una gran capacidad de almacenamiento y en un procesador que ofrece una alta velocidad y eficiencia energética, asegurando un rendimiento de primer nivel. Es una bestia y la experiencia de uso es simplemente fluida e instantánea, ya que todo se mueve con rapidez y suavidad. Incluso ejecuta perfectamente cualquier videojuego, como los títulos más pesados, y apenas se calienta. Y en esto último tiene algo que ver la enorme cámara de vapor de 11480 mm2 que integra el teléfono.

La batería es uno de los aspectos que más nos ha gustado del realme GT 7 Pro. El gama alta viene con una pila Titan de 6.500 mAh de capacidad que incorpora una avanzada tecnología de ánodo de silicio-carbono; y que proporciona una autonomía de algo más de dos días con un uso normal y un rendimiento en climas fríos, incluso a -30 ºC. Además, viene con carga rápida de 120 W que permite obtener el 50% en sólo 13 minutos y el 100% en 37 minutos. Aunque el cargador no viene incluido.

El realme GT 7 Pro. Nacho Castañón Omicrono

El realme GT 7 Pro viene con Android 15 de serie y la nueva interfaz realme UI 6, que es la misma capa que usa OPPO, pero con otro nombre distinto; y que ofrece mucha personalización y fluidez. También está impulsado por NEXT AI, que integra una serie de funciones de inteligencia artificial, como AI Sketch to Image, que transforma simples bocetos en imágenes detalladas, y AI Game Super Resolution, que mejora las imágenes de los juegos a una resolución de 1,5 K para experiencias envolventes.

Aunque una de las aplicaciones de inteligencia artificial que más se disfruta es AI Studio, que viene con una serie de imágenes preconfiguradas en las que se puede poner nuestra cara o la de otra persona. Un sistema que usa créditos, gastando 10 en cada uso, aunque solamente por abrirla cada día se asignan 10 más y al abrirla por primera vez otorgar 5.000 créditos. Para utilizarla, basta con subir una o varias fotos de cerca de una persona y esperar unos segundos para obtener los resultados.

Ejemplos de fotografías de AI Studio del realme GT 7 Pro. Nacho Castañón Omicrono

Y aunque algunos resultados son mejores que otros, lo cierto es que no deja de ser una divertida aplicación; que es exactamente la misma que se puede encontrar en los teléfonos móviles de Oppo. En cuanto a inteligencia artificial, el realme GT 7 Pro también dispone de otras funciones, como generación de textos en correos electrónicos y otras aplicaciones, o para obtener resúmenes de artículos de las páginas webs que se visitan a través del navegador del móvil. Unas herramientas que están bien, pero que por el momento sirven para cosas puntuales y no para el día a día.

Cámaras que cumplen

El sistema de cámaras del realme GT 7 Pro está compuesto por una lente principal de 50 megapíxeles, equipada con el sensor Sony IMX 906 y estabilización óptica de imagen (OIS); un teleobjetivo, también de 50 megapíxeles, con zoom óptico de hasta x3 aumentos; y un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Mientras que en un agujero en pantalla se encuentra una cámara para selfis de 16 megapíxeles.

En líneas generales las cámaras cumplen con su cometido, aunque tampoco son sobresalientes. La lente principal de 50 megapíxeles captura unas fotografías buenas, con una alta calidad, colores vibrantes y un alto nivel de detalle. Aunque es el modo retrato el que deja una gran sabor de boca, con un recorte y un procesado mejorado. Por su parte, el teleobjetivo permite acercarse a los sujetos sin perder calidad y deja resultados sorprendentes.

Sin embargo, el punto débil en este apartado es el ultra gran angular, que no hace malas fotos, pero no están al nivel del resto de cámaras. Y es que los resultados no cumplen ni en condiciones de luz altas ni en bajas, con pérdidas de detalle y una reproducción de colores poco precisas. Mientras que la cámara delantera deja fotos decentes y de buena calidad de día, y con algo de ruido de noche. El móvil tiene un modo de fotografía bajo el agua, pero que no hemos podido probar y que está ideado para el verano.

¿Me lo compro?

El realme GT 7 Pro es un interesante gama alta que puede poner las cosas difíciles a sus competidores y es que ofrece casi todo lo que uno puede pedir a un móvil de esta gama: un diseño llamativo y atractivo, potencia gracias al procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una gran batería con autonomía para dos días, una excelente pantalla y un alto rendimiento. Unas características, sumadas a las funciones de IA, que hacen que recomendar este smartphone sea una tarea fácil.

Además, es ideal para ver vídeos, películas o el fútbol, y para jugar a videojuegos. Aun así, también cuenta con algunos 'peros'. Por ejemplo, en sus cámaras. Mientras que el sensor principal, el telefoto y la delantera cumplen bien con su objetivo, el ultra gran angular no está a la altura. También se echa en falta carga inalámbrica y el precio, a pesar de que ahora se puede encontrar por 799,99 euros, no es apto para todo el mundo: estará disponible pronto desde 1.099 euros.