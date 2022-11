He cambiado mi iPhone por el Huawei Mate 50 Pro: una cámara bestial, pero echo de menos a Google

Huawei presentó a principios del mes de septiembre el Mate 50 Pro, su nuevo buque insignia que ha llegado a España con un diseño cuidado, mucha potencia y unas cámaras de primer nivel, donde destaca su sensor XMAGE con una apertura ajustable a 10 escalas. Un smartphone que es posiblemente el más completo de la compañía china, pero, y como sucede con el P50 Pro, tiene en la falta de los servicios de Google (GMS) su gran talón de Aquiles.

En 2019, debido a las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos, los teléfonos de Huawei se vieron obligados a prescindir de las aplicaciones, los servicios y el sistema operativo de Google. Algo que en mi caso es fundamental, tanto para el trabajo como para uso personal, donde utilizo con frecuencia Gmail, YouTube y Google Fotos. Unas apps que he echado de menos durante el tiempo que he cambiado mi iPhone por el Huawei Mate 50 Pro (1.199 euros).

El Huawei Mate 50 Pro es un gran teléfono móvil. Ofrece mucha potencia y unas fotografías excelentes -apartado donde la compañía lleva años destacando-, pero sería redondo si incorporase los servicios de Google; algo que puede echar para atrás a muchos usuarios, como es mi caso. Aunque es cierto que App Gallery, su tienda de aplicaciones, está mejorando cada vez más y brinda prácticamente todas las apps que se necesitan, pero no aquellas que para muchos son imprescindibles.

Sin Google

El nuevo buque insignia de Huawei está potenciado por el sistema operativo EMUI 13, de hecho, es el primero en ejecutarlo. Un sistema que mejora el uso diario gracias a una navegación sencilla de un único toque y su función 'SuperStorage', que elimina los archivos duplicados y comprime aquellas apps que se utilicen poco. Algo realmente útil para mejorar el almacenamiento. Incluso destaca su función 'SuperHub' que facilita la transferencia de datos y archivos entre diferentes aplicaciones y dispositivos.

También cuenta con una gran personalización, interesantes funciones de privacidad en cuanto a imágenes compartidas e información sensible, y un modo de Emergencia de batería baja que se activa cuando la pila cae al 1%, permitiendo ampliar el tiempo de espera en tres horas o 12 minutos de tiempo de llamada. Mientras que App Gallery funciona bien y ya integra más de 220.000 aplicaciones, pero entre ellas no encontrarás oficialmente ni las de Google ni WhatsApp.

El Huawei Mate 50 Pro. Nacho Castañón Omicrono

Esto no quiere decir que no se puedan usar en el teléfono. Se pueden y el proceso para obtenerlas es más sencillo en comparación con años anteriores en los que había que consultar tutoriales en Internet. Una manera de tener WhatsApp es mediante 'App Phone Clone', una herramienta preinstalada que permite transferir las aplicaciones que se tienen en el antiguo móvil al Huawei Mate 50 Pro. La otra forma es accediendo a App Gallery y en la barra de búsqueda escribir WhatsApp. En ese caso aparecerá la página web oficial de la herramienta de mensajería y al dirigirse a ella se podrá descargar en el móvil.

No es un proceso muy complejo, pero la aplicación de mensajería no se puede actualizar automáticamente. Para solventarlo, el Huawei Mate 50 Pro envía una notificación que avisa de que hay una nueva versión de WhatsApp disponible. "El software de Huawei ha evolucionado muchísimo y ahora mismo puedes tener WhatsApp, el problema estaba en que antes podía ser más complicado. Ahora sólo tienes que seguir cuatro clics hasta poder usarla con normalidad", explica Jaime Gonzalo, vicepresidente de Servicios Móviles de Huawei en Europa, a EL ESPAÑOL - Omicrono.

El Huawei Mate 50 Pro. Nacho Castañón Omicrono

¿Y qué sucede en el caso de los servicios de Google? Se pueden seguir el mecanismo de WhatsApp, es decir, buscándolos en App Gallery para crear accesos directos a ellos, abrirlos en el navegador o, en algunos casos, instalarlos mediante APKs; sólo que en este proceso sale un mensaje que advierte que se está instalando una aplicación de un proveedor externo potencialmente inseguro. Pero hay un gran inconveniente, no suelen funcionar correctamente. Chrome ha dejado algunos fallos durante las pruebas y Fotos no sincroniza la galería del teléfono y no carga todas las imágenes que se tienen guardadas.

Es cierto que la aplicación de correo preinstalada de Huawei permite añadir la cuenta de Gmail, pero la app no es tan completa como la de Google. Otra cosa a tener en cuenta del software del Huawei Mate 50 Pro es que viene con muchas aplicaciones y juegos destacados en su interfaz para que se descarguen con tan sólo tocar sus iconos, lo que implica realizar un poco de limpieza, ya que algunos prácticamente no se usan.

Elegante y potente

El Huawei Mate 50 Pro se caracteriza por ofrecer un diseño cuidado en el que destaca su aspecto simétrico tanto en su frontal como en su trasera, donde hay un gran anillo que da cobijo a las cámaras y que sobresale ligeramente, aunque no hace que el smartphone se tambalee sobre la mesa. El buque insignia cuenta con un marco de aluminio y una cubierta posterior de cristal brillante, en este caso en color plata, que le da al teléfono una terminación elegante.

También viene con unas curvas alrededor de la pantalla y su zona posterior, que hacen que sea cómodo de agarrar con una mano. Es un teléfono con un peso de 209 gramos y grande, esto se debe a que tiene una pantalla de 6,74 pulgadas, por lo que si no se tienen manos grandes puede resultar algo molesto de utilizar; aunque no es mi caso. El resto de su diseño es realmente simple.

l Huawei Mate 50 Pro. Nacho Castañón Omicrono

En el lado costado integra el botón para encenderlo y apagarlo y aquellos para controlar el volumen. Mientras que su costado izquierdo se mantiene totalmente limpio. En el marco superior se encuentran los infrarrojos y un micrófono, y en su inferior los altavoces, otro micrófono, la bandeja para la SIM y un puerto USB-C. La pantalla es uno de los apartados que más me han gustado. Se trata de un panel AMOLED con una tasa de refresco de 120 Hz y resolución FullHD+ que ofrece una gran calidad de imagen, con muchos detalles.

Una pantalla con 1.07 mil millones de colores que es sobresaliente y perfecta para ver cualquier tipo de contenidos, incluso a plena luz del día, ya que tiene un buen brillo máximo. Si a la calidad de imagen se le suman la potencia y el gran sonido de sus altavoces, la experiencia al ver cualquier contenido multimedia es enriquecedora. Un panel que también incorpora bloqueo facial por 3D y un preciso y rápido lector de huellas dactilar.

El Huawei Mate 50 Pro. Nacho Castañón Omicrono

El Huawei Mate 50 Pro no cuenta con conexión 5G, aunque no es realmente un inconveniente, ya que por ejemplo hasta hace poco yo no lo usaba. El motor del buque insignia es un procesador Snapdragon 8+ Gen 1, el mejor de Qualcomm hasta la fecha, al cual acompañan una configuración de 8 GB de RAM y un almacenamiento de 256 GB. Gracias a ello ofrece un alto rendimiento, potencia y una muy buena experiencia de uso, incluso a la hora de jugar a títulos de gran peso, donde las sesiones son estables.

Eso sí, hay que tener en cuenta que en App Gallery no se pueden encontrar algunos de los juegos más conocidos, como Call of Duty Mobile. La batería es otro de los puntos fuertes de este teléfono, ya que tiene una capacidad de 4.700 mAh para una autonomía de aproximadamente un día con uso moderado y que admite una carga rápida de 66 W y una carga inalámbrica de hasta 50 W.

Cámaras excelentes

No hay duda de que las cámaras son una de las principales características del Huawei Mate 50 Pro, que ofrece unos resultados que se colocan entre los mejores de la industria. Para ello, en su zona trasera tiene un sensor principal de 50 megapíxeles con Ultra Apertura y estabilizador óptico, un ultra gran angular de 13 megapíxeles, un teleobjetivo de 64 megapíxeles y un sensor de proximidad.

La cámara principal está ideada para los amantes de la fotografía profesional. Viene de la mano de XMAGE, la propia marca de fotografía móvil de Huawei, y cuenta con una apertura ajustable a 10 escalas ofreciendo un mayor control de la profundidad de campo y de la luz. Como resultado se obtienen unas fotografías más realistas, vívidas y dinámicas; con unos sujetos claros y un fondo borroso y unas imágenes ambientales llenas de detalles y una buena reproducción de color y áreas bien iluminadas, incluso si el tiempo no acompaña.

También tiene zoom de hasta 100x, mejora el modo nocturno con resultados sobresalientes, incluso en entornos con poca luz, y ofrece unos retratos más naturales, con un gran rendimiento del efecto bokeh. Tanto el gran angular como el teleobjetivo dejan unas buenas imágenes, y el modo súper macro permite ponerse más creativo. En la parte frontal hay una cámara para selfis de 13 megapíxeles ubicada en un notch que deja unos retratos muy definidos con unas caras muy claras y llenas de detalles. Cabe señalar que tanto la cámara principal como la delantera permiten grabar vídeos hasta en 4K a 60 fps.

¿Me lo compro?

El Huawei Mate 50 Pro es uno de los mejores teléfonos de la compañía china hasta la fecha. Cuenta con un diseño simétrico elegante y agradable, mucha potencia, un buen rendimiento, una pantalla llena de colores perfecta para ver películas o series y una cámara que se coloca como una de las mejores de la industria.

Sin embargo, se echa mucho en falta los servicios de Google, y más si eres un usuario habitual de estas herramientas, que las podrás usar, pero con fallos y sin contar con la aplicación oficial. Un inconveniente que, sumado a su precio de 1.199 euros, hacen sospechar que la mayoría de usuarios terminará apostando por otros terminales más baratos y que sí tengan las apps de Google.

