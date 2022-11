Probamos los Motorola de gama media: móviles elegantes con una fluidez que no te esperas

Para quien no esté atento a las últimas novedades tecnológicas puede que Motorola le lleve a una España con móviles de concha y antena. Pero nada más lejos de la realidad, pues esta compañía —que en 2014 pasó de Google a Lenovo— ha sabido adaptarse al mercado con modelos para todo tipo de usuarios y que nada tienen que envidiar a empresas como Samsung. Así, tras haberse consolidado con la gama media y baja de Android, Motorola pretende revolucionar a la competencia con el nuevo Motorola Edge 30 Ultra.

Sin embargo, si no está planteándose hacerse con un móvil cercano a los 900 euros, no necesita dirigirse a otras marcas porque ya han pensado en usted. Y es que en el mercado también se encuentran ya el Motorola Edge 30 Fusion y el Neo, la gama alta y media de la nueva familia de dispositivos Android de Lenovo, con unos precios que van de los 400 a los 600 euros, respectivamente.

Aunque si bien es cierto que, en estos casos, no se puede confundir "móvil de calidad" con un Xiaomi 12 Ultra o un Samsung Galaxy Z Fold 4, o incluso un iPhone 14. Sin duda, éstos 'juegan' en otra liga. Pero, por hacer un spoiler de las características que desgranamos a continuación, el Motorola Edge 30 Fusion y el Motorola Edge 30 Neo son dos dispositivos que cumplen con creces el uso que la mayoría de personas suelen dar a sus móviles: buena calidad fotográfica, una pantalla amplia y con un color inolvidable, además de un sonido envolvente.

Motorola Edge 30 Neo y Motorola Edge 30 Fusion P.G.S. Omicrono

Para que se haga una idea, llevo con un iPhone en mi bolsillo desde mucho antes de que la gente entrara en el metro con mascarilla. Y teniendo en cuenta que en estas dos semanas he viajado a varias ciudades con ellos, ¿habrán conseguido el Motorola Edge 30 Neo y el Motorola Edge 30 Fusion que me olvide de que mi móvil no tiene una manzana en su parte de atrás? Es más, ¿volveremos a ver las calles de España llenas de dispositivos de esta marca?

Más fluido que iPhone

Si hay algo que no se puede perder de vista en este análisis, es que tenemos en nuestras manos dos móviles que no han sido lanzados al mercado para competir con los recién presentados iPhone 14. De eso, ya se encarga la gama premium de esta familia. Aun así, el Motorola Edge 30 Fusion incorpora uno de los mejores procesadores para teléfonos Android que existen a día de hoy, el Qualcomm Snapdragon 888+.

Pese a que tienen procesadores diferentes, ambos modelos tienen 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Esta es la única configuración que se comercializa en España, y puede que conforme vayamos utilizándolos se nos quede un poco limitado este tamaño. Teniendo en cuenta, además, que en ninguno de ellos encontramos ranura para una tarjeta SD.

Motorola Edge 30 Neo y Motorola Edge 30 Fusion P.G.S. Omicrono

En especial, el modelo intermedio de los Motorola Edge 30 parece estar pensado para quienes ya han convertido el móvil en su videoconsola habitual. Nada más acceder a un juego se activa el modo "Snapdragon Elite Gaming", que, entre sus características más destacadas, se encuentra la iluminación de la pantalla curva en función de la partida y la posible retransmisión en Twitch desde el propio móvil.

Otro de los elementos que hacen del Fusion una experiencia inolvidable a la hora de jugar es el sonido. Aunque, en esta cuestión, también hay que incluir al Neo, pues ambos cuentan con altavoces duales con Dolby Atmos. Esta tecnología, que produce una inmersión total de sonido. De hecho, una de las funciones más llamativas es que se adapta tanto a la orientación del móvil como a los auriculares que esté utilizando.

Motorola Edge 30 Neo y Motorola Edge 30 Fusion P.G.S. Omicrono

Lo malo de este último uso es que, como en casi todos los móviles del mercado actual, tendrá que decantarse por escuchar o cargar el dispositivo si no cuenta con auriculares inalámbricos. Y es que ambos modelos comparten el mismo puerto USB de tipo C. Por suerte, las dos cajas incluyen un adaptador de corriente que les permite alcanzar una carga rápida de 68W. El modelo de gama alta se podría utilizar durante todo el día con una carga de unos diez minutos. Pero para quien se levante, trabaje, desconecte y se acueste con el móvil, mejor será tenerlo enchufado alrededor de unos 50 minutos.

Es más, si suele utilizarlo con una frecuencia superior a la media, aproveche que en ambos casos es posible el desbloqueo facial, pues la huella bajo pantalla no funciona con tanta fluidez. Esta no es la única novedad que ofrecen los nuevos Motorola, ya que la gama baja añade una interfaz de luces LED para las notificaciones en su cámara trasera. Aunque no vaya con las expectativas altas pensando que podrá presumir de un diseño lumínico como el de Nothing Phone, pues no es un detalle que resalte en exceso.

Un color único y elegante

Si algo tenían claro en Motorola cuando diseñaron los tres modelos Edge 30 es que debían diferenciarse los unos de los otros. Y en el diseño, no iba a ser menos. Así, ha sido el hermano menor de la familia quien tiene el lujo de haber colaborado con la marca Pantone. Es por este motivo por el que puede hacerse con el Motorola Edge 30 Neo en cualquiera de sus cuatro tonalidades: Very Peri, Black Onyx, Aqua Foam o la Ice Palace.

Los cuatro colores del Motorola Edge 30 Neo. P.G.S. Motorola

Para gustos, los colores. Pero si termina decantándose por el color más azulado, que es el que Motorola ha elegido como la versión estrella de este modelo al ser el color del año para Pantone, resultará inevitable una carcasa —transparente, claro está—. Pues aunque su diseño destaca por ser repelente al agua, al más mínimo arañazo que podamos hacer al móvil ya sea en el mismo uso o sacándolo del bolsillo, termina notándose bastante a simple vista y afectando así a una de las señas de identidad de este modelo, su color Pantone.

A falta de colaboración con la 'colorida' empresa, el Motorola Edge 30 Fusion se tiene que 'conformar' con unos clásicos blanco, negro y azul oscuro. La gama alta también 'pide a gritos' una funda, ya que es normal que se resbale el móvil de la mano por su vidrio de Corning en la parte trasera. Sin embargo, con este modelo en la mano, lo último que querrá hacer es darle la vuelta. Y es que a su diseño curvo de borde infinito se le suma una pantalla OLED de 6,55 pulgadas en resolución Full HD en la que el negro puro es todo un lujo para la vista.

Motorola Edge 30 Neo y Motorola Edge 30 Fusion P.G.S. Omicrono

Pero si antes se decía que cada modelo cuenta con un elemento diferenciador, en la gama alta no puede pasar desapercibida la profundidad de color de 10 bits y los 144 Hz de tasa de refresco. Esta última destaca sobre todo por el hecho de que permite deslizar el dedo por la pantalla con una respuesta inmediata. Tanto es así, que en el Motorola Edge 30 Fusion se debe apreciar un movimiento más fluido que incluso con el iPhone 14 Plus, ya que este último tiene una tasa de refresco de 120 Hz.

De hecho, el máximo de hercios ofrecidos por Apple lo encontramos en el propio Motorola Edge 30 Neo. Aunque es cierto que, en este caso, las comparaciones serían odiosas, puesto que se trata de una pantalla OLED de 6,28 pulgadas. Al igual que sucede con los colores, cada mano es un mundo. Y es cierto que en algunos momentos el manejo de estos dispositivos resulta complejo para según qué funciones. Por ejemplo, es imposible deslizar el dedo del extremo inferior al superior de la pantalla en un solo movimiento.

Una cámara óptima

Ninguna de las dos cámaras principales llegan a los 200 megapíxeles del Motorola Edge 30 Ultra. Sin embargo, la captura de imagen y vídeo en ambos modelos ofrecen un resultado acorde con sus precios y en comparación con el resto de modelos en el mercado.

Así, en el caso del Fusion viene con tres cámaras a la espalda, una de ellas de 50 megapíxeles con estabilización óptica y una apertura de lente f/1.8, además de un gran angular con 13 megapíxeles. Resulta sorprendente que su hermano menor ofrece una mejor resolución de imagen, ya que su cámara trasera tiene 64 megapíxeles. Sin embargo, no tiene una lente macro, con la que sí cuenta el modelo de gama alta.

En cuanto al Neo, no cabe duda de que no se trata de una opción viable si está pensando invertir unos 400 euros en un móvil por su calidad fotográfica. Y sobre todo, si el uso de las lentes será por la noche. Además de que la lente principal no consiga resultados con un mínimo de calidad en este tipo de fotografías nocturnas, la cámara frontal aplica un filtro automático con el que se obtiene un maquillaje digital que tal vez no convenza a todo el mundo.

Por su parte, el Motorola Edge 30 Fusion tampoco destaca en este aspecto en comparación con otras marcas del mercado. Si bien es cierto que el resultado de las imágenes es superior al de su hermano pequeño, posee ciertas limitaciones también a la hora de capturar momentos con poca luz.

Estos modelos tampoco superan a sus competidores en lo que respecta a la grabación de vídeo. Así, el Neo posee una estabilización óptica que mejora el resultado de la grabación y que en el Fusion permite grabar vídeo 4K a 60 FPS. Pero, como en las fotografías, deberá evitar en todo momento la ausencia de luz en su entorno.

¿Me lo compro?

Como se suele decir, parece que Motorola ha vuelto al mercado para quedarse. Y lo hace con una amplia oferta, que va desde el móvil más utilitario —que sería el Motorola Edge 30 Neo— hasta la gama premium para los más 'exigentes'. Aunque, como en todo producto, la diferencia de precio entre uno y otro es considerable. Y es por este motivo por lo que se podría preferir optar por el modelo intermedio.

Motorola Edge 30 Fusion P.G.S. Omicrono

Sin embargo, si usted no es de a quienes les gusta tener móviles que bien podría pasar por tablets, el Motorola Edge 30 Fusion tal vez no deba ser su elección, teniendo en cuenta las 6,55 pulgadas. Esto provoca que, en algunas ocasiones, resulte imposible llegar a según qué funciones en aplicaciones, como las redes sociales, donde la parte de arriba de la pantalla suele desempeñar un papel importante.

Si ésto fuera un anuncio y no un análisis, la frase publicitaria bien podría ser la siguiente: "Móviles hechos para cinéfilos y gamers". Y es que la calidad que ofrecen ambos dispositivos en este sentido, teniendo en cuenta la pantalla OLED y el sonido Dolby Atmos, no tiene nada que envidiar a sus competidores. Aunque también habría que añadir a quienes (todavía) utilizan el móvil para leer, ya sea prensa o libros electrónicos, puesto que con la tasa de refresco de 120 Hz la experiencia es bastante agradable a la vista.

Motorola Edge 30 Neo P.G.S. Omicrono

Durante estas dos semanas de prueba solo he recibido críticas positivas acerca del diseño de uno y otro. Por un lado, el Pantone del Neo lo convierten en un móvil con color único en el mercado. Por su parte, aunque el Motorola Edge 30 Fusion no cuenta con la misma amplia gama de colores, sí que tiene un diseño elegante que se complementa con un peso bastante ligero para la mano.

Es por esto por lo que, en conclusión, se podría decir que el Motorola Edge 30 Fusion es una buena opción en relación calidad-precio. Mientras que el Motorola Edge 30 Neo tal vez venga con una etiqueta de precio algo más elevada de la cuenta para algunos usuarios. Aunque para gustos los colores, más en concreto, los de Pantone.

