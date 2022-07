He probado los auriculares de Genshin Impact: una experiencia única seas o no fan de Klee

Las calles se han llenado de gente llevando pequeños auriculares blancos o negros en las orejas, los más avispados sabrán reconocer algunas marcas, pero la mayoría comparten un mismo patrón, el que Apple popularizó con sus Airpods. Por suerte, esto empieza a cambiar y en las tiendas de España se empiezan a ver modelos únicos, extravagantes y divertidos que permitan a sus dueños identificarse entre la muchedumbre.

Hace poco veíamos a Huawei lanzar sus auriculares lipstick con forma de carmín y que deja absorto a quien los contemplan por primera vez. Todo el mundo reconoce un pintalabios rojo, pero los Poco Buds Pro Genshin Impact Edition son algo más exclusivos de aquellos que se han sumergido en el mundo de Teyvat.

En EL ESPAÑOL-Omicrono hemos probado durante varias semanas este modelo inspirado en uno de los personajes femeninos del videojuego de rol Genshin Impact. Lo que los convierte en un objeto de deseo para los más fanáticos, pero también un modelo curioso y versátil para los que viven ajenos a ese mundo. Por 69,99 euros, veamos si Klee, su protagonista, convence a unos y a otros.

Todo al diseño

Abrir esta caja es toda una experiencia, protegida en un paquete negro solo el nombre en dorado adelanta lo que puede haber dentro. Una puerta guarda la mochila de Klee, uno de los personajes del juego de rol que pueden adoptar los jugadores, y los auriculares como si de un tesoro se tratarán. La magia del juego en todo su esplendor.

Depende de los ojos que los miren pueden parecer unos pendientes o unos gemelos en su estuche. Lejos de la parafernalia que Poco ha diseñado para la caja, los auriculares y su estuche pueden ser discretos y bonitos para cualquier usuario, incluso si no conoce el juego.

POCO Buds Pro Genshin Impact Edition M.S.R.

La mochila por su parte ejerce de funda colgante para llevar por la calle y dejar claro al resto de fans cuales son tus gustos. Fabricada en cuero y con detalles en dorado y rojo, los materiales son buenos y resulta un detalle muy original.

No solo son bonitos y llamativos, también han resultado muy cómodos, con resistencia al agua y sudor (IPX4). Los auriculares in-ear suelen tener la comodidad de ser portátiles, y no tan aparatosos como los de diadema, pero las gomas no siempre resultan confortables en todos los oídos. Personalmente suelo tener problemas para dar con unas gomas de un tamaño que no me presionen y me permitan escuchar música durante horas sin acabar con dolor de cabeza por la presión.

POCO Buds Pro Genshin Impact Edition M.S.R.

En este caso he dado con la horma adecuada y en parte es gracias a que este modelo viene con hasta cuatro tamaños diferentes. Las gomas son bastante flexibles y suaves, por lo que se adaptan bien a la forma y no ejercen mucha fuerza contra las paredes del oído. Como veremos más adelante, esto no les impide crear una cueva hermética para que pase el menor ruido posible.

El estuche y base de carga pesa muy poco, 39 gramos con los buds dentro, y su forma circular permite guardarlo fácilmente en bolsillos o cualquier recoveco. Claro que si se quiere lucir en todo su esplendor es mejor colocarlos dentro de la mochila de Klee y colgarla del bolso o chaqueta.

POCO Buds Pro Genshin Impact Edition M.S.R.

Experiencia de uso

Klee da la bienvenida cada vez que se encienden los dos dispositivos. Con Bluetooth 5.0, la conexión tiene un radio de 10 metros para poder moverse con libertad por habitaciones grandes. Lo hemos cambiado de un móvil a otro, luego al ordenador y de vuela a un móvil, simplemente apagando el bluetooh de uno y encendiendo el de otro equipo.

POCO Buds Pro Genshin Impact Edition M.S.R.

La conexión es rápida y estable. Cuando algo falla, Klee sale a avisarnos "What was that?" (¿Qué ha sido eso?) pregunta, por si no te había dicho que habla en inglés. "Klee’s here!!" (¡Aquí está Klee!) exclama al retomar la conexión o encenderse.

El talón de Aquiles de este equipo es su falta de aplicación. Es cierto que los ajustes del teléfono ofrecen cierta información como la batería restante en el estuche, pero es poco precisa y no permite cambiar funciones o acciones rápidas.

POCO Buds Pro Genshin Impact Edition M.S.R.

Poco y Xiaomi no tienen aplicación específica para poder controlar en profundidad el uso de sus auriculares, por lo que toca echar mano de aplicaciones de terceros, un ejemplo es Mi Buds M8. Con ella se puede ver la batería de cada auricular y la caja, configurar gestos y nivelar funciones como la cancelación de ruido, hasta localizar un auricular perdido si no está muy lejos.

Una vez están configurados, salvo para consultar la batería, los controles por gestos son más que suficientes para utilizar los auriculares y no depender del teléfono tanto. Se activan cuando se colocan en los oídos y se detiene la música cuando nos los quitamos. Con pulsaciones rápidas o largas se puede activar la cancelación de ruido, parar la música, pasar de canción o subir el volumen.

POCO Buds Pro Genshin Impact Edition M.S.R.

En cuanto a la posibilidad de aislarnos del mundo que nos rodea, en estos auriculares nos encontramos con dos tipos de cancelación, el primero responde a la barrera física que ejercen las gomas contra el oído y suponen reducir el ruido ambiente en uno o dos tonos. Perfecto para escuchar más claro la música sin perderse sonidos importantes del entorno.

En segundo lugar, estaría la cancelación activa, es decir, la anulación de ruido externo que se produce al emitir ondas contrarias a las del ruido. Los Poco Buds consiguen en este caso bloquear el sonido molesto de un coche o una conversación. Ofrecen tres niveles: cancelación profunda, ligera o adaptada de forma autónoma según el ruido y los hábitos de uso que analiza la inteligencia artificial.

Poco Buds Pro Genshin Impact Edition Omicrono Omicrono

Por poner un ejemplo, dos personas hablando en la misma mesa se reducen a un murmullo lejano para el que hay concentrarse mucho si se quiere entender algo cuando la cancelación está activa. La marca calcula una reducción de 35 dB. Y cuando se responde a las llamadas, los tres micrófonos que integran también cuentan con ayuda de un algoritmo para aplicar cancelación de ruido y que nuestra voz llegue mejor al otro lado de la línea.

En general la calidad del sonido es buena, dentro de lo que se puede esperar en este rango de precio, con un volumen amplio pudiendo poner la música baja o muy alta. Poco presume de un diafragma dinámico compuesto de 9 mm que consigue mejorar el sonido.

Autonomía

La carga completa de cada auricular nos ha durado unas cuatro horas de música continua con la cancelación activa encendida. La marca dice que la autonomía es de 6 horas, pero depende del volumen y el uso de la cancelación. No dan para una jornada de trabajo, pero basta con hacer descansos y cargarlos en el estuche.

Hemos calculado que la caja les otorga más de tres recargas completas y gracias a la carga rápida el estuche tarda aproximadamente 10 minutos en conseguir llenar su batería lo suficiente para poder hacer otra recarga a los dos auriculares.

POCO Buds Pro Genshin Impact Edition M.S.R.

Se puede cargar por el puerto USB-C con cualquier cable y cargador que se tenga o con el cable a juego que trae la caja, pero sin cargador. También es compatible con carga inalámbrica, cualidad inusual para este rango de precio.

¿Me lo compro?

Es evidente que para los mayores fans de Genshin estos son los auriculares que estaban esperando. El diseño, la caja, los detalles y oir a Klee saludarnos cada vez que nos conectamos es una experiencia única que no se va a encontrar en ningún otro producto de este tipo. Ahora bien, ¿merece la pena la inversión que suponen si dejamos de lado el sentimiento fan?.

POCO Buds Pro Genshin Impact Edition M.S.R.

Por lo tanto, los 69,99 euros que cuestan reúnen cualidades suficientes para atraer a los que busquen cancelación de ruido y carga inalámbrica en un diseño compacto y cómodo, además un packaging impactante.

