He usado estos auriculares gamer de 50 euros y son tan potentes que no necesito más para jugar

La industria de los videojuegos es una de las que más ha crecido en España en los últimos años, y por ende los productos diseñados específicamente para ellos. A la hora de coger un mando es importante contar con unos buenos auriculares gamer, ya que el sonido es fundamental para tener una experiencia más inmersiva. Un accesorio que cuenta con modelos de todo tipo, como unos de Logitech que ofrecen mucho por muy poco hasta otros de Razer que hacen vibrar tu cabeza. En esta ocasión, he probado los Genesis Neon 750 RGB, unos cascos que ofrecen potencia y comodidad por 50 euros.

En mi caso, siempre he sido más de jugar en consola y hasta hace pocos años dejaba que el sonido de los videojuegos saliera directamente por los altavoces del propio televisor; a no ser que estuviera echando unas partidas con mis amigos, momento en el que sí aprovechaba para conectar unos auriculares con micrófono para poder hablar con ellos. Aun así, la experiencia no es la misma. Si quieres un audio más inmersivo con el que escuchar absolutamente todo de las partidas, es necesario contar con unos buenos auriculares gamer.

En el mercado existen una variedad de modelos y, como sucede en todos los sectores, cuánto más dinero cuestan mejores especificaciones ofrecen. Sin embargo, durante meses he estado utilizando en mis partidas los Genesis Neon 750 RGB, unos auriculares de cable que se pueden encontrar por 50 euros y que no renuncian a un diseño cómodo, una alta calidad de sonido y una gran potencia con la que meterse de lleno en las partidas; y tengo claro que no necesito más para jugar.

Son muy cómodos

No hay duda que una de las principales características de los Neon 750 RGB es que son unos auriculares muy cómodos, tanto que también los he utilizado durante mi jornada laboral y no se han hecho pesados ni molestos en ningún momento. Al contrario, no he notado que los tenía puestos. Esto se debe en parte a que están fabricados con materiales de alta calidad que se han combinado con un bonito diseño de color blanco.

Los Genesis Neon 750 RGB son unos cascos estéreo circumaurales, es decir, tapan completamente la oreja para aislar el ruido exterior, y disponen de unos drivers de 50 milímetros y un micrófono omnidireccional desmontable. Las almohadillas y la banda de la diadema ofrecen un buen acolchado, ya que están recubiertas de cuero, lo que garantiza una comodidad y se ajustan perfectamente a la cabeza.

Así es el diseño de los Genesis Neon 750 RGB. Nacho Castañón Omicrono

A diferencia de otros modelos donde los botones están en los auriculares, los Genesis Neon 750 RGB incluyen un pequeño centro de control en el cable que permite ajustar el sonido, que resulta cómodo de utilizar e intuitivo. En uno de sus lados se encuentra una pequeña rueda con la que subir o bajar el volumen, mientras que en el otro hay dos teclas: una para silenciar el micrófono y otra para apagar la retroiluminación RGB.

Al tratarse de un producto pensado para jugar no podía faltar la iluminación RGB, seña de identidad de los accesorios gamer. En el caso de los Neon 750 RGB esta característica se encuentra en el logo de los auriculares y ofrece un efecto que la compañía ha llamado 'Prismo' que hace que se vayan cambiando los colores automáticamente. Resulta bastante sutil, pero se aprecia con facilidad.

Los Genesis Neon 750 RGB cuentan con iluminación RGB. Nacho Castañón Omicrono

El cable textil de los Neon 750 RGB es bastante largo (150 centímetros) y destaca también por contar con un conector de 3,5 milímetros y un USB al final. El problema está en que esté último es totalmente necesario tenerlo enchufado para que la iluminación RGB funcione.

En mi caso, no ando sobrado de este tipo de salidas en el PC, ya que conecto desde un monitor hasta teclado y ratón; y a la hora de jugar en consola he tenido que prescindir de ello, ya que no se puede conectar el USB al mando de PlayStation 4.

Una gran potencia

Para jugar o simplemente escuchar música, la experiencia que dejan los Genesis Neon 750 RGB es bastante satisfactoria, y más cuando apenas cuando su precio es menor de 50 euros. Ofrecen una alta calidad de sonido, siendo nítido y con un diseño que consigue aislarte del ruido externo.

Esto hace que durante las partidas no sólo se pueda escuchar bien la música o los efectos, sino que también es más fácil oír a los enemigos acercarse. Los auriculares ofrecen en general una experiencia auditiva agradable con una buena combinación entre altos y bajos, y un sonido claro que hace que sean ideales para pasar muchas horas jugando.

Los Genesis Neon 750 RGB ofrecen un audio claro y potente. Nacho Castañón Omicrono

Además, son muy potentes, tanto que con el volumen elevado, sin llegar al máximo, no te enteras de lo que sucede a tu alrededor, como si llaman al timbre de casa o si alguien te está hablando. Uno de sus puntos fuertes es que son unos auriculares compatibles tanto con PC de sobremesa y portátiles, como con consolas como Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation.

También incluyen un micrófono omnidireccional que se puede desmontar cuando no se usa y que cancela los ruidos del entorno, lo que permite al resto de jugadores escucharte de forma clara; algo que en mis partidas me han confirmado que sucede.

¿Me los compro?

Los Neon 750 RGB de Genesis son unos auriculares para jugar que ofrecen una buena relación entre calidad y precio: cuestan 50 euros. Y ese es uno de sus puntos fuertes, son una buena opción para aquellos que busquen una alta experiencia sonora en videojuegos y no quieran gastarse mucho dinero.

Son cómodos para pasar horas jugando, el sonido es nítido y de alta calidad y cuentan con mucha potencia, lo que permite escuchar todo de las partidas; además, el micrófono se escucha bien. Sin embargo, en mi caso no me termina de convencer que para activar la iluminación RGB tengas que conectar una salida USB, pero es un pequeño detalle que no interfiere en la experiencia.

Te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan